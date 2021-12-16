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Устроивший стрельбу в московском МФЦ не поверил, что мог кого-то убить
Устроивший стрельбу в московском МФЦ не поверил, что мог кого-то убить - РИА Новости, 16.12.2021
Устроивший стрельбу в московском МФЦ не поверил, что мог кого-то убить
Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов потребовал предъявить ему тела убитых людей и попросил следователей допустить его на... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:10
2021-12-16T13:55
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
ева меркачева
онк
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов потребовал предъявить ему тела убитых людей и попросил следователей допустить его на судмедэкспертизу, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте и столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева."Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, "не могли быть смертельными", — написала она в фейсбуке.Седьмого декабря 45-летний житель Москвы Сергей Глазов застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский" и ранил еще четырех человек, в том числе десятилетнюю девочку. Мужчине предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: "Убийство двух и более лиц", "Покушение на убийство" и "Оборот оружия". Ему грозит пожизненный срок.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Глазов после поимки оказался не в себе: не смог объяснить мотивы своих действий, говорил про коронавирус и всемирный заговор. Его состояние по стандартной для таких дел процедуре оценят психиатры.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), ева меркачева, онк, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
13:10 16.12.2021 (обновлено: 13:55 16.12.2021)
 
Устроивший стрельбу в московском МФЦ не поверил, что мог кого-то убить

Устроивший стрельбу в МФЦ в Москве попросил разрешения быть на судмедэкспертизе убитых им

© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского суда Избрание в Пресненском районном суде столицы меры пресечения Сергею Глазову, застрелившему двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы
Избрание в Пресненском районном суде столицы меры пресечения Сергею Глазову, застрелившему двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов потребовал предъявить ему тела убитых людей и попросил следователей допустить его на судмедэкспертизу, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте и столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
"Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, "не могли быть смертельными", — написала она в фейсбуке.
Следственные действия по делу о стрельбе в МФЦ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 03:05
Гражданская жена Глазова, напавшего на МФЦ, назвала причину его поступка
Седьмого декабря 45-летний житель Москвы Сергей Глазов застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский" и ранил еще четырех человек, в том числе десятилетнюю девочку. Мужчине предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: "Убийство двух и более лиц", "Покушение на убийство" и "Оборот оружия". Ему грозит пожизненный срок.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Глазов после поимки оказался не в себе: не смог объяснить мотивы своих действий, говорил про коронавирус и всемирный заговор. Его состояние по стандартной для таких дел процедуре оценят психиатры.
Столичные следователи устанавливают обстоятельства стрельбы в МФЦ
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Ева МеркачеваОНКСтрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
 
 
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