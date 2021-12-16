https://ria.ru/20211216/ubiystvo-1764033138.html

Устроивший стрельбу в московском МФЦ не поверил, что мог кого-то убить

Устроивший стрельбу в московском МФЦ не поверил, что мог кого-то убить - РИА Новости, 16.12.2021

Устроивший стрельбу в московском МФЦ не поверил, что мог кого-то убить

Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов потребовал предъявить ему тела убитых людей и попросил следователей допустить его на... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:10

2021-12-16T13:10

2021-12-16T13:55

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

ева меркачева

онк

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы Сергей Глазов потребовал предъявить ему тела убитых людей и попросил следователей допустить его на судмедэкспертизу, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте и столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева."Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, "не могли быть смертельными", — написала она в фейсбуке.Седьмого декабря 45-летний житель Москвы Сергей Глазов застрелил администратора и охранника в МФЦ "Рязанский" и ранил еще четырех человек, в том числе десятилетнюю девочку. Мужчине предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: "Убийство двух и более лиц", "Покушение на убийство" и "Оборот оружия". Ему грозит пожизненный срок.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Глазов после поимки оказался не в себе: не смог объяснить мотивы своих действий, говорил про коронавирус и всемирный заговор. Его состояние по стандартной для таких дел процедуре оценят психиатры.

https://ria.ru/20211210/strelba-1763053578.html

https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), ева меркачева, онк, стрельба в мфц на юго-востоке москвы