Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/ubiystvo-1763994941.html
Жителя Тульской области будут судить за убийство ребенка и ранение женщины
Жителя Тульской области будут судить за убийство ребенка и ранение женщины - РИА Новости, 16.12.2021
Жителя Тульской области будут судить за убийство ребенка и ранение женщины
Житель Тульской области, обвиняемый в том, что в нетрезвом состоянии застрелил на улице девочку и ранил ее мать, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:50
2021-12-16T11:45
происшествия
тульская область
щекинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Житель Тульской области, обвиняемый в том, что в нетрезвом состоянии застрелил на улице девочку и ранил ее мать, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.Ранее СУСК России по региону и областная прокуратура сообщали, что 8 августа в деревне Панарино Щекинского района пьяный местный пенсионер выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали. Обвиняемый был помещен под стражу."Следователями СК России собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенным преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Женщина получила множественные ранения, однако ее удалось спасти.69-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям "убийство малолетнего общеопасным способом, из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, из хулиганских побуждений", "хулиганство с применением насилия и оружия" и "незаконное хранение огнестрельного оружия"."Обвиняемый вину на следствии не признал. По его словам, на него напали молодые люди, от которых он защищался. Однако эта версия не находит своего подтверждения", - сказала РИА Новости представитель прокуратуры Тульской области.Собеседница отметила, что уголовное дело будет рассматривать Тульский областной суд.Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина в тот вечер, со слов соседей, на кого-то обиделся, стрелял не прицельно. Прохожие повалили пенсионера на землю и отобрали оружие.
https://ria.ru/20211214/nesovershennoletnie-1763737061.html
https://ria.ru/20211207/ubiystvo-1762561334.html
тульская область
щекинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, щекинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:50 16.12.2021 (обновлено: 11:45 16.12.2021)
 
Жителя Тульской области будут судить за убийство ребенка и ранение женщины

Житель Тульской области пойдет под суд за убийство девочки и ранение ее матери

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Житель Тульской области, обвиняемый в том, что в нетрезвом состоянии застрелил на улице девочку и ранил ее мать, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее СУСК России по региону и областная прокуратура сообщали, что 8 августа в деревне Панарино Щекинского района пьяный местный пенсионер выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали. Обвиняемый был помещен под стражу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 19:56
В Подмосковье арестовали подростков, обвиняемых в убийстве мужчины
"Следователями СК России собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенным преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Женщина получила множественные ранения, однако ее удалось спасти.
69-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям "убийство малолетнего общеопасным способом, из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, из хулиганских побуждений", "хулиганство с применением насилия и оружия" и "незаконное хранение огнестрельного оружия".
"Обвиняемый вину на следствии не признал. По его словам, на него напали молодые люди, от которых он защищался. Однако эта версия не находит своего подтверждения", - сказала РИА Новости представитель прокуратуры Тульской области.
Собеседница отметила, что уголовное дело будет рассматривать Тульский областной суд.
Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина в тот вечер, со слов соседей, на кого-то обиделся, стрелял не прицельно. Прохожие повалили пенсионера на землю и отобрали оружие.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 14:22
В Подмосковье вожатая лагеря получила семь лет колонии за убийство коллеги
 
ПроисшествияТульская областьЩекинский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Лента новостейМолния
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson