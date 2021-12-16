https://ria.ru/20211216/ubiystvo-1763994941.html
Жителя Тульской области будут судить за убийство ребенка и ранение женщины
Жителя Тульской области будут судить за убийство ребенка и ранение женщины - РИА Новости, 16.12.2021
Жителя Тульской области будут судить за убийство ребенка и ранение женщины
Житель Тульской области, обвиняемый в том, что в нетрезвом состоянии застрелил на улице девочку и ранил ее мать, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:50
2021-12-16T10:50
2021-12-16T11:45
происшествия
тульская область
щекинский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Житель Тульской области, обвиняемый в том, что в нетрезвом состоянии застрелил на улице девочку и ранил ее мать, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.Ранее СУСК России по региону и областная прокуратура сообщали, что 8 августа в деревне Панарино Щекинского района пьяный местный пенсионер выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали. Обвиняемый был помещен под стражу."Следователями СК России собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенным преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Женщина получила множественные ранения, однако ее удалось спасти.69-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям "убийство малолетнего общеопасным способом, из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, из хулиганских побуждений", "хулиганство с применением насилия и оружия" и "незаконное хранение огнестрельного оружия"."Обвиняемый вину на следствии не признал. По его словам, на него напали молодые люди, от которых он защищался. Однако эта версия не находит своего подтверждения", - сказала РИА Новости представитель прокуратуры Тульской области.Собеседница отметила, что уголовное дело будет рассматривать Тульский областной суд.Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина в тот вечер, со слов соседей, на кого-то обиделся, стрелял не прицельно. Прохожие повалили пенсионера на землю и отобрали оружие.
https://ria.ru/20211214/nesovershennoletnie-1763737061.html
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происшествия, тульская область, щекинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:50 16.12.2021 (обновлено: 11:45 16.12.2021)
Жителя Тульской области будут судить за убийство ребенка и ранение женщины
Житель Тульской области пойдет под суд за убийство девочки и ранение ее матери
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Житель Тульской области
, обвиняемый в том, что в нетрезвом состоянии застрелил на улице девочку и ранил ее мать, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее СУСК России по региону и областная прокуратура сообщали, что 8 августа в деревне Панарино Щекинского района
пьяный местный пенсионер выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали. Обвиняемый был помещен под стражу.
"Следователями СК России собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенным преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Женщина получила множественные ранения, однако ее удалось спасти.
69-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений по статьям "убийство малолетнего общеопасным способом, из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, из хулиганских побуждений", "хулиганство с применением насилия и оружия" и "незаконное хранение огнестрельного оружия".
"Обвиняемый вину на следствии не признал. По его словам, на него напали молодые люди, от которых он защищался. Однако эта версия не находит своего подтверждения", - сказала РИА Новости представитель прокуратуры Тульской области.
Собеседница отметила, что уголовное дело будет рассматривать Тульский областной суд
.
Как сообщал РИА Новости источник в силовых структурах, мужчина в тот вечер, со слов соседей, на кого-то обиделся, стрелял не прицельно. Прохожие повалили пенсионера на землю и отобрали оружие.