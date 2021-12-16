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"Готовились неделю": что известно о зверском убийстве оператора "Мосфильма"
"Готовились неделю": что известно о зверском убийстве оператора "Мосфильма" - РИА Новости, 16.12.2021
"Готовились неделю": что известно о зверском убийстве оператора "Мосфильма"
Подмосковные следователи задержали двоих подростков, обвиняемых в жестоком убийстве 40-летнего Николая Устинова — его буквально исполосовали ножом. Друзья... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T08:00
2021-12-16T07:58
происшествия
убийство
долгопрудный
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Подмосковные следователи задержали двоих подростков, обвиняемых в жестоком убийстве 40-летнего Николая Устинова — его буквально исполосовали ножом. Друзья погибшего утверждают: нападение на спортивной площадке тщательно спланировано, причем спровоцировала конфликт 16-летняя девушка, с которой Николай был знаком. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Двадцать ножевыхДнем 12 декабря в Долгопрудном прохожие обнаружили тело мужчины в луже крови. На затылке отчетливо виднелись многочисленные следы от ударов ножом, шея сзади почти полностью перерезана.Свидетелей отыскали не сразу: убийство произошло в воскресное утро. К тому же спортплощадка находится вдали от жилых домов, поэтому криков никто не слышал.По записям с камер видеонаблюдения оперативники все же отследили троих человек, побывавших в то утро на месте преступления. В частности, вышли на 16-летнего Дениса (имена несовершеннолетних изменены), его сверстницу Аню и 17-летнего приятеля Семена. Первые двое — жители Долгопрудного, последний — москвич. Всех задержали.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Спустя пару дней Денису и Семену предъявили обвинение и отправили в СИЗО.Старые друзьяПо словам друзей Устинова, он был знаком с Аней довольно давно. "Коля много лет проработал оператором на "Мосфильме", увлекался фотографией, — рассказывает его приятель Андрей. — Аня же — творческая личность, очень хорошо рисует. Однажды она попросила сфотографировать ее работы — граффити на стенах. Он согласился. Стали общаться".Знакомые Устинова категорически отрицают, что между ним и Аней вспыхнул роман. "Она в два с лишним раза младше него", — напоминает Андрей.Несколько месяцев назад девушка начала встречаться со сверстником Денисом, но дружить с Николаем не прекратила."В ноябре Коля привел эту девчонку к нам в спортзал, — вспоминает Сергей Мартьянов, директор местного бойцовского клуба "Пересвет", где занимался Устинов. — Она хотела нарисовать на стенах граффити. Но это так и осталось на уровне разговоров".В СК сообщили, что Устинова убили из-за "личной неприязни". Окружающие считают: Аня хотела отомстить. "Возможно, разозлилась, что он ее отверг, и пожаловалась своему парню, — говорит Андрей. — Заявила, якобы Устинов ее трижды изнасиловал. И потребовала с ним разобраться".По некоторым данным, подростки готовились к преступлению несколько недель. Знакомые утверждают, что утром 12 декабря девушка попросила Николая провести тренировку для двоих ее знакомых. Встречу назначили на спортплощадке: там есть тренажеры и даже боксерский мешок. Пока Устинов показывал одно из упражнений, сзади на него напали."Он уже несколько лет занимался смешанными единоборствами и с двумя подростками справился бы легко, — отмечает источник. — Они это знали и взяли с собой нож. Один держал жертву, второй бил клинком в затылок и шею. После компания разбежалась".Несостоявшийся бойПо словам окружающих, и молодые люди, и девушка — из благополучных семей. Денис хорошо учился, после девятого класса поступил на физико-математический факультет колледжа, Семен остался в школе, Аня перешла в техникум."Все в шоке от случившегося, — говорит Роман, школьный приятель Дениса. — Никто даже подумать не мог, что он на такое способен. Раньше был вполне адекватный парень".В изнасилование мало кто верит.Про Устинова известно, что после развода он жил один. Работал инженером в московской компании по очистке воды, увлекался единоборствами."В эту субботу, 18 декабря, у Николая должен был состояться первый профессиональный поединок, — рассказывает Мартьянов. — Он очень серьезно готовился. Мы давно знакомы, Коля был добрым и отзывчивым".По данным РИА Новости, на допросе у следователя девушка отказалась от обвинений в адрес Устинова: объяснила, что все выдумала."Один из парней уже во всем сознался, второй не дает показаний, — сообщил источник, знакомый с материалами дела. — Видимо, хочет "соскочить" на первую часть статьи. Девушка пока проходит по делу свидетелем".Похоронят Устинова в четверг в родном Долгопрудном. У него остались сестра и пожилые родители. Близкие друзья будут добиваться, чтобы к уголовной ответственности привлекли и Аню. По их мнению, именно она — инициатор жестокой расправы.Если вину подростков докажут, по закону им грозит не более десяти лет тюрьмы.
https://ria.ru/20211209/ubiystvo-1762800656.html
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происшествия, убийство, долгопрудный, россия
08:00 16.12.2021
 

"Готовились неделю": что известно о зверском убийстве оператора "Мосфильма"

© Фото предоставлено знакомымиНиколай Устинов раньше работал на Мосфильме
Николай Устинов раньше работал на Мосфильме
© Фото предоставлено знакомыми
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Подмосковные следователи задержали двоих подростков, обвиняемых в жестоком убийстве 40-летнего Николая Устинова — его буквально исполосовали ножом. Друзья погибшего утверждают: нападение на спортивной площадке тщательно спланировано, причем спровоцировала конфликт 16-летняя девушка, с которой Николай был знаком. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Двадцать ножевых

Днем 12 декабря в Долгопрудном прохожие обнаружили тело мужчины в луже крови. На затылке отчетливо виднелись многочисленные следы от ударов ножом, шея сзади почти полностью перерезана.
Свидетелей отыскали не сразу: убийство произошло в воскресное утро. К тому же спортплощадка находится вдали от жилых домов, поэтому криков никто не слышал.
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По записям с камер видеонаблюдения оперативники все же отследили троих человек, побывавших в то утро на месте преступления. В частности, вышли на 16-летнего Дениса (имена несовершеннолетних изменены), его сверстницу Аню и 17-летнего приятеля Семена. Первые двое — жители Долгопрудного, последний — москвич. Всех задержали.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Спустя пару дней Денису и Семену предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

Старые друзья

По словам друзей Устинова, он был знаком с Аней довольно давно. "Коля много лет проработал оператором на "Мосфильме", увлекался фотографией, — рассказывает его приятель Андрей. — Аня же — творческая личность, очень хорошо рисует. Однажды она попросила сфотографировать ее работы — граффити на стенах. Он согласился. Стали общаться".
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Знакомые Устинова категорически отрицают, что между ним и Аней вспыхнул роман. "Она в два с лишним раза младше него", — напоминает Андрей.
Несколько месяцев назад девушка начала встречаться со сверстником Денисом, но дружить с Николаем не прекратила.
"В ноябре Коля привел эту девчонку к нам в спортзал, — вспоминает Сергей Мартьянов, директор местного бойцовского клуба "Пересвет", где занимался Устинов. — Она хотела нарисовать на стенах граффити. Но это так и осталось на уровне разговоров".
В СК сообщили, что Устинова убили из-за "личной неприязни". Окружающие считают: Аня хотела отомстить. "Возможно, разозлилась, что он ее отверг, и пожаловалась своему парню, — говорит Андрей. — Заявила, якобы Устинов ее трижды изнасиловал. И потребовала с ним разобраться".
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По некоторым данным, подростки готовились к преступлению несколько недель. Знакомые утверждают, что утром 12 декабря девушка попросила Николая провести тренировку для двоих ее знакомых. Встречу назначили на спортплощадке: там есть тренажеры и даже боксерский мешок. Пока Устинов показывал одно из упражнений, сзади на него напали.
"Он уже несколько лет занимался смешанными единоборствами и с двумя подростками справился бы легко, — отмечает источник. — Они это знали и взяли с собой нож. Один держал жертву, второй бил клинком в затылок и шею. После компания разбежалась".

Несостоявшийся бой

По словам окружающих, и молодые люди, и девушка — из благополучных семей. Денис хорошо учился, после девятого класса поступил на физико-математический факультет колледжа, Семен остался в школе, Аня перешла в техникум.
© Фото предоставлено друзьями погибшегоНиколай Устинов
Николай Устинов
© Фото предоставлено друзьями погибшего
Николай Устинов
"Все в шоке от случившегося, — говорит Роман, школьный приятель Дениса. — Никто даже подумать не мог, что он на такое способен. Раньше был вполне адекватный парень".
В изнасилование мало кто верит.
Про Устинова известно, что после развода он жил один. Работал инженером в московской компании по очистке воды, увлекался единоборствами.
"В эту субботу, 18 декабря, у Николая должен был состояться первый профессиональный поединок, — рассказывает Мартьянов. — Он очень серьезно готовился. Мы давно знакомы, Коля был добрым и отзывчивым".
По данным РИА Новости, на допросе у следователя девушка отказалась от обвинений в адрес Устинова: объяснила, что все выдумала.
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"Один из парней уже во всем сознался, второй не дает показаний, — сообщил источник, знакомый с материалами дела. — Видимо, хочет "соскочить" на первую часть статьи. Девушка пока проходит по делу свидетелем".
Похоронят Устинова в четверг в родном Долгопрудном. У него остались сестра и пожилые родители. Близкие друзья будут добиваться, чтобы к уголовной ответственности привлекли и Аню. По их мнению, именно она — инициатор жестокой расправы.
Если вину подростков докажут, по закону им грозит не более десяти лет тюрьмы.
 
ПроисшествияУбийствоДолгопрудныйРоссия
 
 
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