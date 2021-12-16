https://ria.ru/20211216/ubiystvo-1763904939.html

"Готовились неделю": что известно о зверском убийстве оператора "Мосфильма"

"Готовились неделю": что известно о зверском убийстве оператора "Мосфильма" - РИА Новости, 16.12.2021

"Готовились неделю": что известно о зверском убийстве оператора "Мосфильма"

Подмосковные следователи задержали двоих подростков, обвиняемых в жестоком убийстве 40-летнего Николая Устинова — его буквально исполосовали ножом. Друзья... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:00

2021-12-16T08:00

2021-12-16T07:58

происшествия

убийство

долгопрудный

россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Подмосковные следователи задержали двоих подростков, обвиняемых в жестоком убийстве 40-летнего Николая Устинова — его буквально исполосовали ножом. Друзья погибшего утверждают: нападение на спортивной площадке тщательно спланировано, причем спровоцировала конфликт 16-летняя девушка, с которой Николай был знаком. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Двадцать ножевыхДнем 12 декабря в Долгопрудном прохожие обнаружили тело мужчины в луже крови. На затылке отчетливо виднелись многочисленные следы от ударов ножом, шея сзади почти полностью перерезана.Свидетелей отыскали не сразу: убийство произошло в воскресное утро. К тому же спортплощадка находится вдали от жилых домов, поэтому криков никто не слышал.По записям с камер видеонаблюдения оперативники все же отследили троих человек, побывавших в то утро на месте преступления. В частности, вышли на 16-летнего Дениса (имена несовершеннолетних изменены), его сверстницу Аню и 17-летнего приятеля Семена. Первые двое — жители Долгопрудного, последний — москвич. Всех задержали.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Спустя пару дней Денису и Семену предъявили обвинение и отправили в СИЗО.Старые друзьяПо словам друзей Устинова, он был знаком с Аней довольно давно. "Коля много лет проработал оператором на "Мосфильме", увлекался фотографией, — рассказывает его приятель Андрей. — Аня же — творческая личность, очень хорошо рисует. Однажды она попросила сфотографировать ее работы — граффити на стенах. Он согласился. Стали общаться".Знакомые Устинова категорически отрицают, что между ним и Аней вспыхнул роман. "Она в два с лишним раза младше него", — напоминает Андрей.Несколько месяцев назад девушка начала встречаться со сверстником Денисом, но дружить с Николаем не прекратила."В ноябре Коля привел эту девчонку к нам в спортзал, — вспоминает Сергей Мартьянов, директор местного бойцовского клуба "Пересвет", где занимался Устинов. — Она хотела нарисовать на стенах граффити. Но это так и осталось на уровне разговоров".В СК сообщили, что Устинова убили из-за "личной неприязни". Окружающие считают: Аня хотела отомстить. "Возможно, разозлилась, что он ее отверг, и пожаловалась своему парню, — говорит Андрей. — Заявила, якобы Устинов ее трижды изнасиловал. И потребовала с ним разобраться".По некоторым данным, подростки готовились к преступлению несколько недель. Знакомые утверждают, что утром 12 декабря девушка попросила Николая провести тренировку для двоих ее знакомых. Встречу назначили на спортплощадке: там есть тренажеры и даже боксерский мешок. Пока Устинов показывал одно из упражнений, сзади на него напали."Он уже несколько лет занимался смешанными единоборствами и с двумя подростками справился бы легко, — отмечает источник. — Они это знали и взяли с собой нож. Один держал жертву, второй бил клинком в затылок и шею. После компания разбежалась".Несостоявшийся бойПо словам окружающих, и молодые люди, и девушка — из благополучных семей. Денис хорошо учился, после девятого класса поступил на физико-математический факультет колледжа, Семен остался в школе, Аня перешла в техникум."Все в шоке от случившегося, — говорит Роман, школьный приятель Дениса. — Никто даже подумать не мог, что он на такое способен. Раньше был вполне адекватный парень".В изнасилование мало кто верит.Про Устинова известно, что после развода он жил один. Работал инженером в московской компании по очистке воды, увлекался единоборствами."В эту субботу, 18 декабря, у Николая должен был состояться первый профессиональный поединок, — рассказывает Мартьянов. — Он очень серьезно готовился. Мы давно знакомы, Коля был добрым и отзывчивым".По данным РИА Новости, на допросе у следователя девушка отказалась от обвинений в адрес Устинова: объяснила, что все выдумала."Один из парней уже во всем сознался, второй не дает показаний, — сообщил источник, знакомый с материалами дела. — Видимо, хочет "соскочить" на первую часть статьи. Девушка пока проходит по делу свидетелем".Похоронят Устинова в четверг в родном Долгопрудном. У него остались сестра и пожилые родители. Близкие друзья будут добиваться, чтобы к уголовной ответственности привлекли и Аню. По их мнению, именно она — инициатор жестокой расправы.Если вину подростков докажут, по закону им грозит не более десяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20211209/ubiystvo-1762800656.html

https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603308853.html

https://ria.ru/20210413/bandy-1727654969.html

https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1579989812.html

долгопрудный

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происшествия, убийство, долгопрудный, россия