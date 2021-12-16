https://ria.ru/20211216/tsifrovizatsiya-1763974874.html
Развитие современного общества невозможно без цифровизации, заявил Шапша
Развитие современного общества невозможно без цифровизации, заявил Шапша - РИА Новости, 16.12.2021
Развитие современного общества невозможно без цифровизации, заявил Шапша
Развитие современного общества невозможно представить без широкого внедрения информационных технологий во все сферы жизни, заявил губернатор Калужской области... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T08:09
2021-12-16T08:09
2021-12-16T08:10
калужская область
общество
калужская область
александр браверман
ростех
владислав шапша
россия
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КАЛУГА, 16 дек – РИА Новости. Развитие современного общества невозможно представить без широкого внедрения информационных технологий во все сферы жизни, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.По данным правительства Калужской области, губернатор провел рабочее совещание по созданию в регионе единой человекоцентричной системы социально-экономического развития "Безопасный и умный город". В совещании приняли участие представители госкорпораций ВЭБ.РФ и "Ростех".Комплексно-системный проект "Безопасный и умный город" призван повысить эффективность принятия решений по социально-экономическому развитию региона, информирует областное правительство. Он предполагает цифровизацию четырех базовых направлений: городского хозяйства, транспорта, экологии и системы правопорядка."Развитие современного общества невозможно представить без широкого внедрения информационных технологий во все сферы жизни, в том числе и для обеспечения правопорядка и повышения уровня защищенности населения, прогнозирования и предупреждения различных угроз", - цитирует Шапшу пресс-служба правительства региона. Губернатор подчеркнул, что власти Калужской области уделяют большое внимание решениям, которые делают жизнь людей комфортнее и безопаснее, расширяют применение современного оборудования, цифровых технологий и сервисов.По словам губернатора, проект ориентирован на интересы жителей области, повышение качества жизни каждого человека и на обеспечение его безопасности. Это особенно актуально, подчеркнул Шапша, учитывая поручение президента России по созданию в регионах аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", построение которого уже ведется в Калужской области. По слова губернатора, работа "находится в активной фазе"."Функционально мы видим "Безопасный город" как систему, которая позволит организовать контроль за всеми возможными рисками и нарушениями, сможет объединить видеонаблюдение и мониторинг дорожного движения, отследить экологическую и пожарную обстановку, работу особо опасных объектов и состояние коммунальной инфраструктуры", – подчеркнул глава региона.Первый зампредседателя ВЭБ.РФ Александр Браверман отметил, что Калужская область "выделяется позитивным и открытым отношением к представителям деловых кругов, конструктивными решениями и быстрым обменом информацией". В ходе совещания стороны договорились приступить к созданию "дорожной карты" по реализации проекта, информирует правительство региона.
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общество, калужская область, александр браверман, ростех, владислав шапша, россия
08:09 16.12.2021 (обновлено: 08:10 16.12.2021)
Развитие современного общества невозможно без цифровизации, заявил Шапша
Калужский губернатор Шапша: развитие современного общества невозможно без цифровизации
КАЛУГА, 16 дек – РИА Новости.
Развитие современного общества невозможно представить без широкого внедрения информационных технологий во все сферы жизни, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша
.
По данным правительства Калужской области, губернатор провел рабочее совещание по созданию в регионе единой человекоцентричной системы социально-экономического развития "Безопасный и умный город". В совещании приняли участие представители госкорпораций ВЭБ.РФ и "Ростех
".
Комплексно-системный проект "Безопасный и умный город" призван повысить эффективность принятия решений по социально-экономическому развитию региона, информирует областное правительство. Он предполагает цифровизацию четырех базовых направлений: городского хозяйства, транспорта, экологии и системы правопорядка.
"Развитие современного общества невозможно представить без широкого внедрения информационных технологий во все сферы жизни, в том числе и для обеспечения правопорядка и повышения уровня защищенности населения, прогнозирования и предупреждения различных угроз", - цитирует Шапшу пресс-служба правительства региона. Губернатор подчеркнул, что власти Калужской области уделяют большое внимание решениям, которые делают жизнь людей комфортнее и безопаснее, расширяют применение современного оборудования, цифровых технологий и сервисов.
По словам губернатора, проект ориентирован на интересы жителей области, повышение качества жизни каждого человека и на обеспечение его безопасности. Это особенно актуально, подчеркнул Шапша, учитывая поручение президента России по созданию в регионах аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", построение которого уже ведется в Калужской области. По слова губернатора, работа "находится в активной фазе".
"Функционально мы видим "Безопасный город" как систему, которая позволит организовать контроль за всеми возможными рисками и нарушениями, сможет объединить видеонаблюдение и мониторинг дорожного движения, отследить экологическую и пожарную обстановку, работу особо опасных объектов и состояние коммунальной инфраструктуры", – подчеркнул глава региона.
Первый зампредседателя ВЭБ.РФ Александр Браверман отметил, что Калужская область "выделяется позитивным и открытым отношением к представителям деловых кругов, конструктивными решениями и быстрым обменом информацией". В ходе совещания стороны договорились приступить к созданию "дорожной карты" по реализации проекта, информирует правительство региона.