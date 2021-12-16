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Цены фьючерсов на газ в Европе упали до 1595 долларов после скачка
Цены фьючерсов на газ в Европе упали до 1595 долларов после скачка - РИА Новости, 16.12.2021
Цены фьючерсов на газ в Европе упали до 1595 долларов после скачка
Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1700 долларов за тысячу кубометров к концу торгов опустились до 1595 долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T20:29
2021-12-16T21:00
в мире
европа
цены на нефть
спг
азия
северный поток — 2
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1700 долларов за тысячу кубометров к концу торгов опустились до 1595 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1540 долларов. В начале торгов цены в основном снижались, минимум составил примерно 1450 долларов, однако в последние часы они демонстрировали устойчивый рост. Котировки в 19.05 мск впервые с начала октября достигли 1705,7 доллара, а к закрытию торгов снизились. Последний фьючерс был продан за 1595,5 доллара, что на 3,2% выше расчётной цены накануне — рекордного показателя в 1545,6 доллара.Рост цен 16 декабря может быть связан с заявлениями главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна о том, что решение по "Северному потоку 2", вероятно, не будет принято в первой половине 2022 года.Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель вырос более чем на четверть и превысил 1220 долларов. Средняя цена на споте в ноябре дошла почти до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1145 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Исторический максимум на фьючерсном рынке - выше 1900 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. В конце осени цены снизились, но затем снова пошли в рост. В декабре зафиксировано уже несколько резких скачков.
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в мире, европа, цены на нефть, спг, азия, северный поток — 2
20:29 16.12.2021 (обновлено: 21:00 16.12.2021)
 
Цены фьючерсов на газ в Европе упали до 1595 долларов после скачка

Цены фьючерсов на газ в Европе упали до 1595 долларов после скачка выше 1700 долларов

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе после скачка выше 1700 долларов за тысячу кубометров к концу торгов опустились до 1595 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1540 долларов. В начале торгов цены в основном снижались, минимум составил примерно 1450 долларов, однако в последние часы они демонстрировали устойчивый рост. Котировки в 19.05 мск впервые с начала октября достигли 1705,7 доллара, а к закрытию торгов снизились. Последний фьючерс был продан за 1595,5 доллара, что на 3,2% выше расчётной цены накануне — рекордного показателя в 1545,6 доллара.
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
10:40
Уровень заполненности газохранилищ Германии упал до рекордно низкой отметки
Рост цен 16 декабря может быть связан с заявлениями главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна о том, что решение по "Северному потоку 2", вероятно, не будет принято в первой половине 2022 года.
Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель вырос более чем на четверть и превысил 1220 долларов. Средняя цена на споте в ноябре дошла почти до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1145 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.
Исторический максимум на фьючерсном рынке - выше 1900 долларов за тысячу кубометров - был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. В конце осени цены снизились, но затем снова пошли в рост. В декабре зафиксировано уже несколько резких скачков.
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
13:32
Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года
 
В миреЕвропаЦены на нефтьСПГАзияСеверный поток — 2
 
 
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