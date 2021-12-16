https://ria.ru/20211216/trudoustroystvo-1764141869.html
Минпросвещения отметило низкий уровень трудоустройства выпускников в СКФО
Минпросвещения отметило низкий уровень трудоустройства выпускников в СКФО - РИА Новости, 16.12.2021
Минпросвещения отметило низкий уровень трудоустройства выпускников в СКФО
Главный вызов для Северо-Кавказского федерального округа - низкий уровень трудоустройства выпускников колледжей, сообщил министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T23:03
2021-12-16T23:03
2021-12-16T23:03
общество
образование
сергей кравцов
агентство стратегических инициатив (аси)
скфо
северо-кавказский федеральный округ
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главный вызов для Северо-Кавказского федерального округа - низкий уровень трудоустройства выпускников колледжей, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов."Ключевым вызовом для округа является низкий уровень трудоустройства выпускников - 34,3%, это почти в два раза ниже среднероссийского. Вызвано это прежде всего дисбалансом между подготовкой кадров и реальными потребностями рынка труда. Отмечается явная избыточность подготовки кадров по экономическим и юридическим направлениям, в то время как крайне не хватает специалистов для сельского хозяйства, строительства, промышленности и энергетики", - сказал Кравцов на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).По его словам, Минпросвещения разработало программу поддержки и совершенствования подготовки кадров в Северо-Кавказском федеральном округе. На данную программу правительством уже запланировано 11,5 миллиарда рублей. Реализация программы начнётся со следующего года. Основными направлениями программы являются: проведение мероприятий для мотивации школьников для поступления на востребованные специальности, оснащение колледжей современным оборудованием, дополнительное включение в проект "Профессионалитет", а также выплаты 5000 рублей для педагогов колледжей СКФО с первого сентября.Также будет создан федеральный центр в округе по подготовке и повышению квалификации преподавателей, сказал Кравцов.
https://ria.ru/20211210/kadry-1763094734.html
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общество, образование, сергей кравцов, агентство стратегических инициатив (аси), скфо, северо-кавказский федеральный округ
Минпросвещения отметило низкий уровень трудоустройства выпускников в СКФО
Глава Минпросвещения Кравцов отметил низкий уровень трудоустройства выпускников в СКФО