https://ria.ru/20211216/transport-1763975943.html

Власти Москвы рассказали об инвестициях в инновации на транспорте

Власти Москвы рассказали об инвестициях в инновации на транспорте - РИА Новости, 16.12.2021

Власти Москвы рассказали об инвестициях в инновации на транспорте

Венчурные инвестиции в транспортные технологические решения Москвы с января по ноябрь 2021 года составили более 13,8 миллиарда рублей, говорится на портале мэра РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:31

2021-12-16T08:31

2021-12-16T08:31

экономика

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Венчурные инвестиции в транспортные технологические решения Москвы с января по ноябрь 2021 года составили более 13,8 миллиарда рублей, говорится на портале мэра столицы."Современные технологии меняют мир. Это можно наблюдать в сфере транспорта... В столице наблюдается значительный рост венчурных инвестиций в транспортные технологические решения. Так, с января по ноябрь 2021 года они составили более 13,8 миллиарда рублей", - приводят на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.По его словам, сейчас автомобили и поезда способны перемещаться без участия человека, искусственный интеллект собирает информацию о состоянии дорог, а управлением дорожного движения занимаются умные алгоритмы, которые в онлайн-режиме могут перенаправить потоки, чтобы сократить время движения и дорожные заторы. Поиск и внедрение полезных инновационных решений - важная часть работы по улучшению транспортного комплекса Москвы.Также отмечается, что в столице 20 декабря состоится городской отраслевой форум "Инновации в транспорте". Его задача - поддержка малого и среднего бизнеса столицы, а также развитие и внедрение инновационных решений и технологий в городскую среду.

https://ria.ru/20211214/transport-1763733077.html

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экономика, москва