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Путин оценил уровень товарооборота с Монголией
Путин оценил уровень товарооборота с Монголией - РИА Новости, 16.12.2021
Путин оценил уровень товарооборота с Монголией
Есть основания полагать, что Россия и Монголия выйдут на допандемийный уровень товарооборота и превзойдут его, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:50
2021-12-16T14:50
2021-12-16T15:38
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ухнагийн хурэлсух
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Есть основания полагать, что Россия и Монголия выйдут на допандемийный уровень товарооборота и превзойдут его, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается экономики, то в прошлом году он (уровень товарооборота - ред.) сократился в связи с пандемией на 20%, но в этом году за первые три квартала текущего года увеличился где-то примерно на 25. Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и сможем превзойти", - сказал Путин на встрече с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.Он поблагодарил президента Монголии за то, что тот принял приглашение и приехал в Москву."После вашего избрания, насколько я понимаю, это первый ваш заграничный визит", - сказал Путин.Он напомнил, что визит проходит в год столетия установления между Россией и Монголией дипломатических отношений. Отношения двух стран развиваются, несмотря на пандемию по всем направлениям: это и экономика, и политические связи, сотрудничество в военной области, на международной арене, отметил российский лидер."У вас очень большая насыщенная программа, я знаю, пребывания в России. Уверен, что ваш визит будет удачным", - заключил Путин.
https://ria.ru/20211216/diplomatiya-1763824466.html
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в мире, монголия, москва, владимир путин, ухнагийн хурэлсух, россия
14:50 16.12.2021 (обновлено: 15:38 16.12.2021)
Путин оценил уровень товарооборота с Монголией
Президент Путин: Россия и Монголия могут выйти на допандемийный уровень товарооборота