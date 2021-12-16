15:39 16.12.2021 (обновлено: 15:50 16.12.2021)
В Твери отметили 80-летие освобождения города от фашистов
ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. У Обелиска Победы в Твери в четверг прошли торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения города Калинина (так с 1931 по 1990 год назывался город Тверь) от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Почетными гостями мероприятия стали фронтовики. Вместе с ветеранами память освободителей Калинина почтил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Калининский фронт внес огромный вклад в контрнаступление наших войск под Москвой, в коренной поворот в истории всей Великой Отечественной войны. Защитники Калинина заслонили собой путь врагу, рвущемуся к столице", - отметил на торжественном митинге Руденя.
Участники почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию Обелиска и Вечному огню. В храме в честь благоверного князя Михаила Тверского прошло богослужение.
Фашисты подступили к Калинину 13 октября 1941 года, оккупация города длилась 64 дня. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление. Калинин стал первым областным центром, освобожденным частями Красной Армии. В ходе Калининской оборонительной операции были сорваны планы немецкого командования по глубокому охвату Москвы с севера.
За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, в 2010 году указом президента Российской Федерации Твери присвоено почетное звание "Город воинской славы".
Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло свыше 600 тысяч жителей Калинина и области. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 270 тысяч представителей Верхневолжья. 16 уроженцев Калинина стали Героями Советского Союза.