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Тверская область
https://ria.ru/20211216/torzhestva-1764067283.html
В Твери отметили 80-летие освобождения города от фашистов
В Твери отметили 80-летие освобождения города от фашистов - РИА Новости, 16.12.2021
В Твери отметили 80-летие освобождения города от фашистов
У Обелиска Победы в Твери в четверг прошли торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения города Калинина (так с 1931 по 1990 год назывался город РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T15:39
2021-12-16T15:50
общество
тверь
москва
игорь руденя
россия
тверская область
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ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. У Обелиска Победы в Твери в четверг прошли торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения города Калинина (так с 1931 по 1990 год назывался город Тверь) от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Почетными гостями мероприятия стали фронтовики. Вместе с ветеранами память освободителей Калинина почтил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Участники почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию Обелиска и Вечному огню. В храме в честь благоверного князя Михаила Тверского прошло богослужение.Фашисты подступили к Калинину 13 октября 1941 года, оккупация города длилась 64 дня. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление. Калинин стал первым областным центром, освобожденным частями Красной Армии. В ходе Калининской оборонительной операции были сорваны планы немецкого командования по глубокому охвату Москвы с севера.За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, в 2010 году указом президента Российской Федерации Твери присвоено почетное звание "Город воинской славы".Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло свыше 600 тысяч жителей Калинина и области. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 270 тысяч представителей Верхневолжья. 16 уроженцев Калинина стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20210605/muzey-1735750595.html
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общество, тверь, москва, игорь руденя, россия
15:39 16.12.2021 (обновлено: 15:50 16.12.2021)
 

В Твери отметили 80-летие освобождения города от фашистов

© Фото : Правительство Тверской областиВ Твери отметили 80-летие освобождения города от фашистов
В Твери отметили 80-летие освобождения города от фашистов - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : Правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. У Обелиска Победы в Твери в четверг прошли торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения города Калинина (так с 1931 по 1990 год назывался город Тверь) от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Почетными гостями мероприятия стали фронтовики. Вместе с ветеранами память освободителей Калинина почтил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Калининский фронт внес огромный вклад в контрнаступление наших войск под Москвой, в коренной поворот в истории всей Великой Отечественной войны. Защитники Калинина заслонили собой путь врагу, рвущемуся к столице", - отметил на торжественном митинге Руденя.
Участники почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию Обелиска и Вечному огню. В храме в честь благоверного князя Михаила Тверского прошло богослужение.
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Фашисты подступили к Калинину 13 октября 1941 года, оккупация города длилась 64 дня. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление. Калинин стал первым областным центром, освобожденным частями Красной Армии. В ходе Калининской оборонительной операции были сорваны планы немецкого командования по глубокому охвату Москвы с севера.
За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, в 2010 году указом президента Российской Федерации Твери присвоено почетное звание "Город воинской славы".
Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло свыше 600 тысяч жителей Калинина и области. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 270 тысяч представителей Верхневолжья. 16 уроженцев Калинина стали Героями Советского Союза.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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Тверская областьОбществоТверьМоскваИгорь РуденяРоссия
 
 
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