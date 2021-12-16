https://ria.ru/20211216/torzhestva-1764067283.html

В Твери отметили 80-летие освобождения города от фашистов

В Твери отметили 80-летие освобождения города от фашистов - РИА Новости, 16.12.2021

В Твери отметили 80-летие освобождения города от фашистов

У Обелиска Победы в Твери в четверг прошли торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения города Калинина (так с 1931 по 1990 год назывался город РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:39

2021-12-16T15:39

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ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. У Обелиска Победы в Твери в четверг прошли торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения города Калинина (так с 1931 по 1990 год назывался город Тверь) от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.Почетными гостями мероприятия стали фронтовики. Вместе с ветеранами память освободителей Калинина почтил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Участники почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию Обелиска и Вечному огню. В храме в честь благоверного князя Михаила Тверского прошло богослужение.Фашисты подступили к Калинину 13 октября 1941 года, оккупация города длилась 64 дня. 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление. Калинин стал первым областным центром, освобожденным частями Красной Армии. В ходе Калининской оборонительной операции были сорваны планы немецкого командования по глубокому охвату Москвы с севера.За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, в 2010 году указом президента Российской Федерации Твери присвоено почетное звание "Город воинской славы".Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло свыше 600 тысяч жителей Калинина и области. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 270 тысяч представителей Верхневолжья. 16 уроженцев Калинина стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20210605/muzey-1735750595.html

https://ria.ru/20211119/sotspodderzhka-1759750787.html

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общество, тверь, москва, игорь руденя, россия