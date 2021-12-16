https://ria.ru/20211216/toktosunova-1763990898.html

Динара Токтосунова: нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия

Динара Токтосунова: нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия - РИА Новости, 16.12.2021

Динара Токтосунова: нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия

Шестнадцатого декабря вышел в эфир новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине. О РИА Новости, 16.12.2021

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2021-12-16T13:28

германия

rt deutsch

россия

интервью

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Шестнадцатого декабря вышел в эфир новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине. О том, каким будет новый телеканал и с чем пришлось столкнуться на пути к запуску, рассказала руководитель RT DE Динара Токтосунова.— Как долго вы шли к запуску телеканала RT на немецком?— Путь занял почти семь лет. Онлайн-портал RT на немецком был запущен еще в 2014 году. Все эти годы аудитория росла, и мы вместе с ней. Телевидение до сих пор самый популярный и излюбленный формат медиа среди немецкоязычной аудитории, а мы на RT знаем, как делать его современно и нескучно. Думаю, появление RT DE станет настоящей сенсацией в немецкоязычном регионе.— Предстоящий запуск RT DE в Германии вызвал отпор со стороны немецких властей. Люксембург отказал вам в лицензии на вещание. Расскажите, где в итоге можно будет смотреть RT DE?— Никогда не думали, что технический вопрос нашей лицензии вызовет такой ажиотаж в Германии. Местные СМИ писали, что немецкие власти созвали целый конфиденциальный совет из уважаемых людей Германии и Люксембурга — представителей спецслужб, дипломатов и медиарегуляторов двух стран, чтобы решить вопрос о лицензии RT. В итоге Люксембург нам отказал.Но мы смогли выйти на европейский спутник с помощью одной из стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Это Сербия. Имея лицензию на вещание в Сербии, мы можем вещать в десятках стран Европы.Сейчас RT DE можно смотреть с помощью спутникового вещания по всей Европе, онлайн на сайте и нашем новом YouTube-канале, а также в приложениях на всех мобильных устройствах. Кстати, в России нас включили в пакеты "Ростелекома", "Акадо", "Мегафона", МТС и НТВ+.— Какие еще трудности были перед запуском?— Когда в начале этого года мы объявили о скором запуске, на нас "внезапно" обрушились 33 несчастья. Сначала Commerzbank, в котором мы обслуживались, объявил о закрытии наших счетов, затем нам отказали в открытии счетов десятки других банков в Германии. По нам катком проехались мейнстримовские СМИ. На протяжении месяцев они вели медийную атаку против RT DE, почти каждый день звучали нападки и беспочвенные обвинения. В сентябре YouTube без предупреждения удалил два наших канала c 700-тысячной аудиторией. Наших журналистов не аккредитовывают на мероприятия под предлогом отсутствия мест, а гостей программ подвергают публичной порке. В общем, работать непросто, но, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И сегодняшний запуск телеканала RT DE тому подтверждение.— Как вы думаете, почему вас так не хотят видеть в Германии?— Несмотря на дружественные связи между нашими странами, нужно не забывать, что Германия — политический лидер Евросоюза и член НАТО. Вряд ли можно было ожидать по-настоящему теплого приема. Но мы и представить себе не могли, что столкнемся с таким отчаянным противостоянием со стороны властей. Хотя на самом деле все бы только выиграли, если бы лучше поняли Россию.Наша растущая аудитория и успехи в соцсетях не остались незамеченными. Американский Politico, недавно приобретенный немецким медиаконцерном Axel Springer, писал этой осенью: RT DE стал "самым известным СМИ в соцсетях в Германии" накануне выборов в бундестаг. Майкл Макфол (экс-посол США в Российской Федерации. — Прим. ред.) назвал наши успехи в соцсетях "впечатляющими", а немецкие СМИ то и дело выдавали встревоженные статьи о "медийном наступлении" Москвы. Популярность в соцсетях как раз говорит о том, что зрители в Германии, в отличие от властей, хотят нас видеть. Теперь у них есть эта возможность.А на все нападки мы давно привыкли отвечать с иронией. К запуску RT DE креативная команда канала сделала ролик, в котором мировые лидеры — Байден, Макрон и Джонсон — "предостерегают" Германию от влияния RT. Ролик снят с помощью технологии deep fake. Это шуточное видео, но оно отражает степень истерии вокруг нашего канала по всему миру. А теперь и в Германии.— В сентябре были заблокированы два YouTube-канала RT DE с большой аудиторией. Как это отразилось на других платформах?— Незадолго до то, как YouTube удалил основной канал RT DE со своей платформы, мы ворвались в топ-5 по просмотрам среди всех немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика" (данные Tubular Labs). Легко представить, что мы чувствовали, когда нас одним днем заблокировали без объяснения причин. К счастью, есть другие соцсети, где зрители могут получать наш контент. Например, в фейсбуке RT DE в течение всего года опережает большинство конкурентов по общему количеству взаимодействий аудитории, а среди тех, кто остался позади, — Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau (данные Crowdtangle). В инстаграме RT DE по просмотрам видео обходит таких гигантов, как Spiegel, Welt, Bild (по данным Crowdtangle, ноябрь 2021 года). В твиттере страница RT DE регулярно входит в топ-3 по просмотрам видео в категории "Новости и политика" (данные Tubular Labs).— Возвращаясь к запуску. Как будет устроено вещание RT DE — из чего состоит эфирная сетка канала?— Сетка вещания RT DE состоит из новостных выпусков, которые выходят в прямом эфире из студии в Москве в утренний прайм-тайм. Вечером мы показываем информационно-аналитическое шоу Der Tag am Abend ("Итоги дня вечером"), которое создается в студии в Берлине. Со временем будем увеличивать количество часов прямого эфира. Телевидение должно быть живым.Среди наших программ — кулинарно-политическое шоу "Картофельное пюре" и итоговая еженедельная программа "Неделя Фасбендера". Кстати, автор этой программы, публицист Томас Фасбендер больше 20 лет жил в России и даже неплохо говорит по-русски. Также покажем цикл спецрепортажей об эмиграции в Россию. Немецкие экспаты расскажут, как им живется в нашей стране, о культурных различиях и сходстве. Еще у нас в эфире будет сатирическая программа "Привет, Матас!", где высмеиваются привычные для Германии стереотипы о ее жителях.— Визитная карточка RT — говорить то, о чем другие каналы молчат. О чем планируете говорить в Германии?— Сейчас мы сосредоточены на самой большой новости в Германии последних месяцев. Будем подробно освещать деятельность новой правительственной коалиции: внутреннюю и внешнюю политику, социальные аспекты, борьбу с коронавирусом и острую реакцию общества, миграционный кризис и так далее. Будем давать всю палитру мнений о происходящем не только в Германии, но и в Австрии, Швейцарии. И, конечно, будем говорить о России. Нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия и какая она изнутри.

https://ria.ru/20211216/kanal-1763972673.html

https://ria.ru/20211216/rt-1763990294.html

https://ria.ru/20211216/kanal-1763977064.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/zakharova-1754756539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, rt deutsch, россия, интервью