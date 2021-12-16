Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/teleskop-1763965678.html
НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 16.12.2021
НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" состоится не раньше 24 декабря из-за проблем связи между обсерваторией и системой ракеты-носителя, сообщили в НАСА. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T01:39
2021-12-16T01:39
сша
наса
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135113/66/1351136612_0:70:2000:1195_1920x0_80_0_0_198973f103bafe1451386fb5b722ae6b.jpg
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" состоится не раньше 24 декабря из-за проблем связи между обсерваторией и системой ракеты-носителя, сообщили в НАСА.Ранее запуск телескопа планировался 22 декабря.Отмечается, что дополнительную информацию об обновленной дате запуска предоставят не позднее 17 декабря.Космический телескоп "Джеймс Уэбб" создается США во взаимодействии с канадскими и европейскими космическими специалистами. Запуск космической обсерватории на ракете-носителе Ariane 5 состоится с космодрома Куру во Французской Гвиане.Сборка телескопа, который должен стать самой мощной космической обсерваторией, ведется с 2013 года с многочисленными задержками и многократным превышением бюджета. Изначально телескоп предполагалось запустить в октябре 2018 года.
https://ria.ru/20211123/teleskop-1760271209.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135113/66/1351136612_158:0:1843:1264_1920x0_80_0_0_4d60fb9f1384f12132a13661de24ea03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, наса, космос - риа наука
01:39 16.12.2021
 
НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"

НАСА в очередной раз отложило запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб"

© NASA / Goddard Space Flight Center/Chris GunnСборка телескопа "Джеймс Уэбб"
Сборка телескопа Джеймс Уэбб - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© NASA / Goddard Space Flight Center/Chris Gunn
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" состоится не раньше 24 декабря из-за проблем связи между обсерваторией и системой ракеты-носителя, сообщили в НАСА.
Ранее запуск телескопа планировался 22 декабря.
"Команда космического телескопа "Джеймс Уэбб" работает над проблемами связи между обсерваторией и системой ракеты-носителя. Из-за этого запуск состоится не ранее пятницы, 24 декабря", - говорится в блоге НАСА.
Отмечается, что дополнительную информацию об обновленной дате запуска предоставят не позднее 17 декабря.
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" создается США во взаимодействии с канадскими и европейскими космическими специалистами. Запуск космической обсерватории на ракете-носителе Ariane 5 состоится с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Сборка телескопа, который должен стать самой мощной космической обсерваторией, ведется с 2013 года с многочисленными задержками и многократным превышением бюджета. Изначально телескоп предполагалось запустить в октябре 2018 года.
Сервисный модуль телескопа Джеймс Уэбб - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 05:29
НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
 
СШАНАСАКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Аксенов назначил нового министра культуры Крыма
10:18Сенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДД
10:15Экс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизмены
10:11Армения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АР
10:05Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана
10:05Мишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больниц
10:03Мужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнеца
10:00Итальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в России
09:57Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
09:57Москалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгене
09:56Раскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диеты
09:56Греческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцами
09:50В подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школу
09:49В ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за сутки
09:41Американские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"
09:33В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной краже
09:29Турецкая лира обновила антирекорд
09:26Авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет
09:26Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине
09:25ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма
Лента новостейМолния
Аксенов назначил нового министра культуры КрымаСенатор предложил забирать машины у блогеров, регулярно нарушающих ПДДЭкс-работника оборонного завода в Удмуртии предостерегли от госизменыАрмения и Азербайджан построят железную дорогу через Нахичеванскую АРПутин поздравил Токаева с Днем независимости КазахстанаМишустин поручил выделить десять миллиардов рублей на поддержку больницМужчина пытался въехать в Россию через Пулково по паспорту брата-близнецаИтальянский бизнесмен отметил улучшение качества винной продукции в РоссииРоссия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИДМоскалькова выступила в защиту уроженца Крыма, которому отказали в шенгенеРаскрыт способ сбросить шесть килограммов без тренировок и жесткой диетыГреческий митрополит назвал умерших от COVID-19 самоубийцамиВ подмосковном Орехово-Зуеве девочка получила ожоги по дороге в школуВ ДНР обвинили украинских силовиков в двух нарушениях перемирия за суткиАмериканские сенаторы предложили объявить Россию "спонсором терроризма"В Ачинске арестовали кассиршу, подозреваемую в крупной кражеТурецкая лира обновила антирекордАвиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полетВеликобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на УкраинеВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением омикрон-штамма