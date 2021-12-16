https://ria.ru/20211216/teleskop-1763965678.html

НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"

НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб" - РИА Новости, 16.12.2021

НАСА в очередной раз отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"

Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" состоится не раньше 24 декабря из-за проблем связи между обсерваторией и системой ракеты-носителя, сообщили в НАСА. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T01:39

2021-12-16T01:39

2021-12-16T01:39

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" состоится не раньше 24 декабря из-за проблем связи между обсерваторией и системой ракеты-носителя, сообщили в НАСА.Ранее запуск телескопа планировался 22 декабря.Отмечается, что дополнительную информацию об обновленной дате запуска предоставят не позднее 17 декабря.Космический телескоп "Джеймс Уэбб" создается США во взаимодействии с канадскими и европейскими космическими специалистами. Запуск космической обсерватории на ракете-носителе Ariane 5 состоится с космодрома Куру во Французской Гвиане.Сборка телескопа, который должен стать самой мощной космической обсерваторией, ведется с 2013 года с многочисленными задержками и многократным превышением бюджета. Изначально телескоп предполагалось запустить в октябре 2018 года.

https://ria.ru/20211123/teleskop-1760271209.html

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