https://ria.ru/20211216/surgut-1763976504.html

В Сургуте завели дело после взрыва газа в автомастерской

В Сургуте завели дело после взрыва газа в автомастерской - РИА Новости, 16.12.2021

В Сургуте завели дело после взрыва газа в автомастерской

СК возбудил дело о нарушении требований охраны труда по факту взрыва газа в Сургуте ХМАО, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T08:42

2021-12-16T08:42

2021-12-16T09:00

происшествия

сургут

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек - РИА Новости. СК возбудил дело о нарушении требований охраны труда по факту взрыва газа в Сургуте ХМАО, сообщает пресс-служба СУСК по региону.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что газовый баллон взорвался на станции технического обслуживания оборудования в Сургуте. По его словам, в результате взрыва рухнула крыша здания на площади около 150 квадратных метров. СУСК по региону сообщило, что следствие организовало проверку по факту инцидента."Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской в городе Сургуте по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении.Виновным грозит до одного года лишения свободы.Ведомство уточняет, что взрыв произошел вследствие несоблюдения работниками техники безопасности при ремонте и эксплуатации газового оборудования из-за разгерметизации баллона с газом, установленного на одном из автомобилей. В результате происшествия 11 человек, большинство из которых работники автомастерской, получили телесные повреждения в виде ожогов различной степени тяжести, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211127/surgut-1761040854.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, сургут, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ