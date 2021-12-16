https://ria.ru/20211216/stroyotkhody-1764136060.html
Путин высказался об идее передать регионам контроль за вывозом стройотходов
Путин высказался об идее передать регионам контроль за вывозом стройотходов - РИА Новости, 16.12.2021
Путин высказался об идее передать регионам контроль за вывозом стройотходов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы хотят получить полномочия по регулированию сферы обращения со строительными отходами и попросил довести это... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T21:42
2021-12-16T21:42
2021-12-16T21:42
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы хотят получить полномочия по регулированию сферы обращения со строительными отходами и попросил довести это предложение до "логического завершения"."Хочу отметить... была одна из просьб коллег, которые представили свои проекты, внести изменения в закон, который позволял бы относить к компетенции регионов промышленные отходы, в частности строительства. Иначе они просто не могут регулировать эту сферу деятельности... и регионы хотят это делать. А они занимаются только жилищно-коммунальными отходами", - сказал сказал он на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в режиме видеоконференции."Я вижу, что министр экономического развития сразу записывает... Надеюсь, мы доведем это до логического завершения", - добавил президент.
https://ria.ru/20150609/1069063271.html
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владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия
Путин высказался об идее передать регионам контроль за вывозом стройотходов
Президент Путин высказался об идее передать регионам контроль за вывозом стройотходов