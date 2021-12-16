https://ria.ru/20211216/stroyotkhody-1764136060.html

Путин высказался об идее передать регионам контроль за вывозом стройотходов

Путин высказался об идее передать регионам контроль за вывозом стройотходов - РИА Новости, 16.12.2021

Путин высказался об идее передать регионам контроль за вывозом стройотходов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы хотят получить полномочия по регулированию сферы обращения со строительными отходами и попросил довести это... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T21:42

2021-12-16T21:42

2021-12-16T21:42

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы хотят получить полномочия по регулированию сферы обращения со строительными отходами и попросил довести это предложение до "логического завершения"."Хочу отметить... была одна из просьб коллег, которые представили свои проекты, внести изменения в закон, который позволял бы относить к компетенции регионов промышленные отходы, в частности строительства. Иначе они просто не могут регулировать эту сферу деятельности... и регионы хотят это делать. А они занимаются только жилищно-коммунальными отходами", - сказал сказал он на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в режиме видеоконференции."Я вижу, что министр экономического развития сразу записывает... Надеюсь, мы доведем это до логического завершения", - добавил президент.

https://ria.ru/20150609/1069063271.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия