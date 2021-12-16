Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/strakhovanie-1764096250.html
"Ингосстрах" застраховал здоровье сотрудников Большого театра
"Ингосстрах" застраховал здоровье сотрудников Большого театра - РИА Новости, 16.12.2021
"Ингосстрах" застраховал здоровье сотрудников Большого театра
"Ингосстрах" застраховал здоровье почти 1800 сотрудников Большого театра по договору ДМС, сообщает компания. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:32
2021-12-16T17:32
новости компаний - экономика
ингосстрах
большой театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138200/41/1382004146_0:92:3418:2015_1920x0_80_0_0_0652305f68ea1f71ffad7a35f90a6374.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Ингосстрах" застраховал здоровье почти 1800 сотрудников Большого театра по договору ДМС, сообщает компания.В компании напомнили, что "Ингосстрах" является генеральным спонсором Большого театра с сентября 2019 года и за этот период при личной поддержке российского промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска совместно были организованы целый ряд культурных проектов. Так, в декабре 2020 года стартовала Молодежная балетная программа, цель которой - дать возможность талантливым артистам страны раскрыть свой потенциал и станцевать на главной сцене страны. В 2021 году при поддержке "Ингосстраха" были организованы масштабные гастроли Большого театра в российских регионах.
https://ria.ru/20210625/otbor-1738643397.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138200/41/1382004146_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9fbb31c2f195dde497e3ce9e9124d8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, ингосстрах, большой театр
17:32 16.12.2021
 

"Ингосстрах" застраховал здоровье сотрудников Большого театра

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфис страховой компании "Ингосстрах"
Офис страховой компании Ингосстрах - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Ингосстрах" застраховал здоровье почти 1800 сотрудников Большого театра по договору ДМС, сообщает компания.
"С 1 января 2022 года артисты и сотрудники, проработавшие в театре более 15 лет, смогут воспользоваться услугами специально подготовленной программы страхования. Договором предусмотрено оказание медицинской помощи более, чем в 50 лечебно-профилактических учреждениях и 40 научно-исследовательских институтах Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что "Ингосстрах" является генеральным спонсором Большого театра с сентября 2019 года и за этот период при личной поддержке российского промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска совместно были организованы целый ряд культурных проектов. Так, в декабре 2020 года стартовала Молодежная балетная программа, цель которой - дать возможность талантливым артистам страны раскрыть свой потенциал и станцевать на главной сцене страны. В 2021 году при поддержке "Ингосстраха" были организованы масштабные гастроли Большого театра в российских регионах.
"Мы дорожим многолетним сотрудничеством с Большим театром и стремимся расширить границы нашей поддержки. В связи с этим, предоставление программы ДМС стало логичным шагом в поддержании наших крепких партнерских связей. Театр – это не только эстетика и шоу, это колоссальный физический труд, который, к сожалению, таит в себе серьезные риски для здоровья", – приводится в сообщении комментарий генерального директора "Ингосстраха" Андрея Ларкина.
Участницы второго отборочного тура Молодежной балетной программы - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 17:39
Большой театр и "Ингосстрах" провели отбор по Молодежной балетпрограмме
 
Новости компаний - ЭкономикаИнгосстрахБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Лента новостейМолния
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson