https://ria.ru/20211216/strakhovanie-1764096250.html

"Ингосстрах" застраховал здоровье сотрудников Большого театра

"Ингосстрах" застраховал здоровье сотрудников Большого театра - РИА Новости, 16.12.2021

"Ингосстрах" застраховал здоровье сотрудников Большого театра

"Ингосстрах" застраховал здоровье почти 1800 сотрудников Большого театра по договору ДМС, сообщает компания. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:32

2021-12-16T17:32

2021-12-16T17:32

новости компаний - экономика

ингосстрах

большой театр

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Ингосстрах" застраховал здоровье почти 1800 сотрудников Большого театра по договору ДМС, сообщает компания.В компании напомнили, что "Ингосстрах" является генеральным спонсором Большого театра с сентября 2019 года и за этот период при личной поддержке российского промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска совместно были организованы целый ряд культурных проектов. Так, в декабре 2020 года стартовала Молодежная балетная программа, цель которой - дать возможность талантливым артистам страны раскрыть свой потенциал и станцевать на главной сцене страны. В 2021 году при поддержке "Ингосстраха" были организованы масштабные гастроли Большого театра в российских регионах.

https://ria.ru/20210625/otbor-1738643397.html

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новости компаний - экономика, ингосстрах, большой театр