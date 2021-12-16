"Ингосстрах" застраховал здоровье сотрудников Большого театра
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Ингосстрах" застраховал здоровье почти 1800 сотрудников Большого театра по договору ДМС, сообщает компания.
"С 1 января 2022 года артисты и сотрудники, проработавшие в театре более 15 лет, смогут воспользоваться услугами специально подготовленной программы страхования. Договором предусмотрено оказание медицинской помощи более, чем в 50 лечебно-профилактических учреждениях и 40 научно-исследовательских институтах Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что "Ингосстрах" является генеральным спонсором Большого театра с сентября 2019 года и за этот период при личной поддержке российского промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска совместно были организованы целый ряд культурных проектов. Так, в декабре 2020 года стартовала Молодежная балетная программа, цель которой - дать возможность талантливым артистам страны раскрыть свой потенциал и станцевать на главной сцене страны. В 2021 году при поддержке "Ингосстраха" были организованы масштабные гастроли Большого театра в российских регионах.
"Мы дорожим многолетним сотрудничеством с Большим театром и стремимся расширить границы нашей поддержки. В связи с этим, предоставление программы ДМС стало логичным шагом в поддержании наших крепких партнерских связей. Театр – это не только эстетика и шоу, это колоссальный физический труд, который, к сожалению, таит в себе серьезные риски для здоровья", – приводится в сообщении комментарий генерального директора "Ингосстраха" Андрея Ларкина.