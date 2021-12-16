https://ria.ru/20211216/sssr-1764106068.html
Один документ мог спасти СССР от развала
Бывший вице-премьер назвал способ сохранить СССР - РИА Новости, 16.12.2021
Один документ мог спасти СССР от развала
Власти СССР могли сохранить страну, если бы подписали договор о Союзе суверенных государств, заявил Ura.ru бывший первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:17
2021-12-16T18:17
2021-12-16T21:38
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Власти СССР могли сохранить страну, если бы подписали договор о Союзе суверенных государств, заявил Ura.ru бывший первый заместитель председателя правительства России Геннадий Бурбулис.Экс-чиновник рассказал, что до распада в декабре 1991 года власти "большинства республик" готовили новый союзный договор. Его планировали подписать 20 августа 1991 года, уточнил Бурбулис."Я до сих пор считаю, что это была реальная возможность по пластичной трансформации Советского Союза в новое качество, не утрачивая корневой нашей сущности, Союза", — заявил он.Однако политик напомнил, что 19 августа был объявлен режим ЧС и в Москву ввели войска. Бурбулис заверил, что власти, в частности тогдашний президент Борис Ельцин, не планировали распад Советского Союза, но хотели трансформировать государство.Высшие руководители России, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года заключили Договор о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как "Беловежское соглашение". Михаил Горбачев 25 декабря 1991-го заявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР и подписал указ о передаче управления ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.
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политика, ссср, снг, россия
18:17 16.12.2021 (обновлено: 21:38 16.12.2021)
Бывший вице-премьер назвал способ сохранить СССР
Бывший вице-премьер Бурбулис заявил о возможности сохранить СССР новым договором