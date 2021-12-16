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В Башкирии смягчили ограничения на продажу спиртного в новогодние каникулы

В Башкирии смягчили ограничения на продажу спиртного в новогодние каникулы - РИА Новости, 16.12.2021

В Башкирии смягчили ограничения на продажу спиртного в новогодние каникулы

Депутаты башкирского парламента смягчили региональный закон об ограничении продажи алкоголя в новогодние каникулы, сняв запрет торговли спиртным 3 января и... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:41

2021-12-16T15:41

2021-12-16T15:41

общество

новый год

республика башкортостан

константин толкачев

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УФА, 16 дек – РИА Новости. Депутаты башкирского парламента смягчили региональный закон об ограничении продажи алкоголя в новогодние каникулы, сняв запрет торговли спиртным 3 января и увеличив часы продажи в остальные дни, сообщили в пресс-службе госсобрания-курултая Башкортостана.В декабре 2019 года республиканские депутаты приняли закон, запрещающий розничную продажу алкоголя 3 января и ограничивающий время продажи алкоголя 4, 5 и 6 января - с 14:00 до 10:00 следующего дня. Инициатива была нацелена на предотвращение несчастных случаев и нарушений общественного порядка в период новогодних праздников на фоне обильного потребления алкоголя. В январе 2020 года после праздников парламентарии заявляли, что благодаря принятому закону число погибших при пожарах в новогодние каникулы в Башкирии уменьшилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом.Минторговли региона вышло в республиканский парламент с предложением снять все ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники. Депутаты несколько месяцев обсуждали предложение, при это сообщалось, что граждане против отмены закона, а бизнес-сообщество - за."Эта тема горячо обсуждалась на площадке парламента и вызывала большой отклик у граждан. Изначально министерством торговли и услуг предлагалось полностью снять дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в начале января. Но после всестороннего обсуждения и изучения обращений граждан было принято компромиссное решение: не снимать ограничения, а смягчить их. Полный запрет на продажу алкоголя, действовавший в республике 3 января, отменяется. Кроме того, продляется время продажи в период с 4 по 6 января", - цитирует пресс-служба спикера госсобрания региона Константина Толкачева.Согласно изменившемуся закону, спиртное в Башкирии можно будет купить 3 января с 8:00 до 17:00, с 4 по 6 января – с 10:00 до 17:00. В остальные дни будет действовать обычный режим – с 8:00 до 23:00.Парламентарии региона пояснили, что основанием для смягчения ограничений стало улучшение ситуации на алкогольном рынке, усилен контроль за соблюдением обязательных требований в этой сфере. При этом, по данным госсобрания, за период действия ограничений в республике существенно сократилась смертность от отравлений в результате чрезмерного употребления спиртных напитков во время новогодних каникул.

https://ria.ru/20211216/alkogol-1764004555.html

https://ria.ru/20211216/alkogol-1764004976.html

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республика башкортостан

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общество, новый год, республика башкортостан, константин толкачев