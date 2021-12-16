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Театр Виктюка представит превью к спектаклю Дениса Азарова "Мертвые души"
Театр Виктюка представит превью к спектаклю Дениса Азарова "Мертвые души" - РИА Новости, 16.12.2021
Театр Виктюка представит превью к спектаклю Дениса Азарова "Мертвые души"
Режиссер-хореограф Анна Закусова представит 20, 21, 22 и 23 декабря в Театре Романа Виктюка превью к новому спектаклю Дениса Азарова "Мёртвые души". Спектакль... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:19
2021-12-16T17:19
пресс-релизы
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МОСКВА, 16 дек - Пресс-служба театра Романа Виктюка. Режиссер-хореограф Анна Закусова представит 20, 21, 22 и 23 декабря в Театре Романа Виктюка превью к новому спектаклю Дениса Азарова "Мёртвые души". Спектакль для возрастной категории 16+.Сама премьера состоится в феврале 2022 года. Превью "Окей, Гоголь" появился из рассуждений на тему человеческой души, которая может быть разной, в том числе и мёртвой. Что представляет собой "мёртвая душа"?!.. Очерки Василия Розанова, Дэвида Брэдшоу, Сёрена Кьеркегора, сочинения Данте и письма самого Николая Гоголя дали пищу для рассуждений, а избранные цитаты переросли в самостоятельные диалоги. Таким образом удалось завязать разговор с самим Николаем Васильевичем. И, кажется, у нас это получилось! 12 артистов попытаются провести зрителя через мистический портал, где кто-то из них сможет обрести путь к совершенству. Преодолев главное препятствие, с обличением всех известных человеческих пороков, путешественники будут погружаться всё глубже в фантастические метаморфозы… Куда они их заведут?! Быть может, именно такие маршруты приходилось преодолевать самому Чичикову.В спектакле принимают участие: Артем Банников, Владимир Белостоцкий, Антон Даниленко, Игорь Тенсин, Михаил Урянский, Валерия Энгельс, Клаудиа Бочар, Дмитрий Кондрашов, Станислав Мотырев, Мария Матто, Алдар Когаев, Сергей Захарин.Режиссер-хореограф: Анна ЗакусоваХудожник: Василина ХарламоваАнна Закусова: "В процессе создания превью, мы с актёрами находились в диалоге. Сначала их немного напугало то, что я не ставлю перед ними конкретную задачу, а делаю их соавторами. У меня своё видение текста – через образы и символы, мне важно само звучание текста... Всё, что зритель услышит – это выбор самих актёров, их ощущение темы. Мы сделали пластическое превью благодаря сотворчеству, превращая свои личные переживания в движенческую форму".Аккредитация: Михалькова Ия, +79165787767, press.teatrviktuka@yandex.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
17:19 16.12.2021
 

Театр Виктюка представит превью к спектаклю Дениса Азарова "Мертвые души"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПортрет Р. Виктюка в холле Театра Романа Виктюка в Москве
Портрет Р. Виктюка в холле Театра Романа Виктюка в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 дек - Пресс-служба театра Романа Виктюка. Режиссер-хореограф Анна Закусова представит 20, 21, 22 и 23 декабря в Театре Романа Виктюка превью к новому спектаклю Дениса Азарова "Мёртвые души". Спектакль для возрастной категории 16+.
Сама премьера состоится в феврале 2022 года. Превью "Окей, Гоголь" появился из рассуждений на тему человеческой души, которая может быть разной, в том числе и мёртвой. Что представляет собой "мёртвая душа"?!.. Очерки Василия Розанова, Дэвида Брэдшоу, Сёрена Кьеркегора, сочинения Данте и письма самого Николая Гоголя дали пищу для рассуждений, а избранные цитаты переросли в самостоятельные диалоги. Таким образом удалось завязать разговор с самим Николаем Васильевичем. И, кажется, у нас это получилось! 12 артистов попытаются провести зрителя через мистический портал, где кто-то из них сможет обрести путь к совершенству. Преодолев главное препятствие, с обличением всех известных человеческих пороков, путешественники будут погружаться всё глубже в фантастические метаморфозы… Куда они их заведут?! Быть может, именно такие маршруты приходилось преодолевать самому Чичикову.
В спектакле принимают участие: Артем Банников, Владимир Белостоцкий, Антон Даниленко, Игорь Тенсин, Михаил Урянский, Валерия Энгельс, Клаудиа Бочар, Дмитрий Кондрашов, Станислав Мотырев, Мария Матто, Алдар Когаев, Сергей Захарин.
Режиссер-хореограф: Анна Закусова
Художник: Василина Харламова
Анна Закусова: "В процессе создания превью, мы с актёрами находились в диалоге. Сначала их немного напугало то, что я не ставлю перед ними конкретную задачу, а делаю их соавторами. У меня своё видение текста – через образы и символы, мне важно само звучание текста... Всё, что зритель услышит – это выбор самих актёров, их ощущение темы. Мы сделали пластическое превью благодаря сотворчеству, превращая свои личные переживания в движенческую форму".
Аккредитация: Михалькова Ия, +79165787767, press.teatrviktuka@yandex.ru.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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