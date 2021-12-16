https://ria.ru/20211216/soyuz-ms-1764022198.html
Рогозин поручил разработать план наращивания производства "Союз МС"
Рогозин поручил разработать план наращивания производства "Союз МС" - РИА Новости, 16.12.2021
Рогозин поручил разработать план наращивания производства "Союз МС"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил РКК "Энергия" нарастить производство пилотируемых кораблей "Союз МС" до четырех в год, их предполагается... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:30
2021-12-16T12:30
2021-12-16T12:58
роскосмос
космос - риа наука
дмитрий рогозин
ркк "энергия"
международная космическая станция (мкс)
союз мс
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил РКК "Энергия" нарастить производство пилотируемых кораблей "Союз МС" до четырех в год, их предполагается использовать для развития космического туризма, сообщает пресс-служба госкорпорации."Поручаю РКК "Энергия" внести в госкорпорацию "Роскосмос" конкретный план действий по увеличению производственных мощностей с целью изготовления до четырех пилотируемых кораблей в год", - приводит слова Рогозина пресс-служба.По его словам, после снятия обязательств по доставке зарубежных космонавтов на МКС в "Роскосмосе" получили возможность отправки на станцию экипажей сразу из трёх российских космонавтов, а возобновившаяся практика космического туризма приносит ракетно-космической отрасли "живые деньги", которые идут на её модернизацию.
https://ria.ru/20211210/raketa-1763141688.html
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роскосмос, космос - риа наука, дмитрий рогозин, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), союз мс, космос
12:30 16.12.2021 (обновлено: 12:58 16.12.2021)
Рогозин поручил разработать план наращивания производства "Союз МС"
Глава "Роскосмоса" Рогозин: производство "Союз-МС" увеличат для нужд космического туризма