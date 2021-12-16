https://ria.ru/20211216/soyuz-ms-1764022198.html

Рогозин поручил разработать план наращивания производства "Союз МС"

Рогозин поручил разработать план наращивания производства "Союз МС" - РИА Новости, 16.12.2021

Рогозин поручил разработать план наращивания производства "Союз МС"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил РКК "Энергия" нарастить производство пилотируемых кораблей "Союз МС" до четырех в год, их предполагается... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:30

2021-12-16T12:30

2021-12-16T12:58

роскосмос

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дмитрий рогозин

ркк "энергия"

международная космическая станция (мкс)

союз мс

космос

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поручил РКК "Энергия" нарастить производство пилотируемых кораблей "Союз МС" до четырех в год, их предполагается использовать для развития космического туризма, сообщает пресс-служба госкорпорации."Поручаю РКК "Энергия" внести в госкорпорацию "Роскосмос" конкретный план действий по увеличению производственных мощностей с целью изготовления до четырех пилотируемых кораблей в год", - приводит слова Рогозина пресс-служба.По его словам, после снятия обязательств по доставке зарубежных космонавтов на МКС в "Роскосмосе" получили возможность отправки на станцию экипажей сразу из трёх российских космонавтов, а возобновившаяся практика космического туризма приносит ракетно-космической отрасли "живые деньги", которые идут на её модернизацию.

https://ria.ru/20211210/raketa-1763141688.html

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роскосмос, космос - риа наука, дмитрий рогозин, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), союз мс, космос