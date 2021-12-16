https://ria.ru/20211216/sotrudnichestvo-1764094969.html
Президент Монголии назвал отношения с Россией образцовыми
Президент Монголии назвал отношения с Россией образцовыми - РИА Новости, 16.12.2021
Президент Монголии назвал отношения с Россией образцовыми
Тесное сотрудничество России и Монголии на протяжении 100 лет - это редкий исторический прецедент, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух после встречи с... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:27
2021-12-16T17:27
2021-12-16T17:27
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владимир путин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тесное сотрудничество России и Монголии на протяжении 100 лет - это редкий исторический прецедент, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух после встречи с главой РФ Владимиром Путиным."Рад, что осуществляю свой первый зарубежный визит в РФ. Он организован в рамках празднования 100-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией. Этот визит имеет историческое значение... Тесное и дружественное сотрудничество на протяжении ста лет - это редкий исторический прецедент. Наши отношения - это образцовые, традиционно исторические отношения", - сказал он в ходе пресс-конференции.Монгольский лидер добавил, что в ходе переговоров вместе с президентом РФ они подвели итоги развития отношений за минувшее столетие и обменялись мнениями о дальнейших целях и направлениях сотрудничества на грядущие сто лет.
https://ria.ru/20211216/diplomatiya-1763824466.html
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в мире, монголия, владимир путин, ухнагийн хурэлсух, россия
Президент Монголии назвал отношения с Россией образцовыми
Президент Монголии Хурэлсух назвал столетнее сотрудничество с Россией редким прецедентом