https://ria.ru/20211216/sotrudnichestvo-1764091400.html

Россия и Монголия продолжат сотрудничество в борьбе с COVID-19

Россия и Монголия продолжат сотрудничество в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021

Россия и Монголия продолжат сотрудничество в борьбе с COVID-19

Россия и Монголия продолжат сотрудничество в борьбе с пандемией и предпримут усилия для восстановления транспортного сообщения между двумя странами, текст... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:15

2021-12-16T17:15

2021-12-16T20:16

монголия

россия

распространение коронавируса

в мире

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579092796_0:275:3072:2003_1920x0_80_0_0_e2704db18f727e5714479a906f1d0efd.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия и Монголия продолжат сотрудничество в борьбе с пандемией и предпримут усилия для восстановления транспортного сообщения между двумя странами, текст соответствующей декларации опубликован на сайте Кремля."Стороны продолжат сотрудничество по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предпримут необходимые усилия для восстановления транспортного сообщения между двумя странами, а также изучат возможности скорейшего восстановления в полном объеме торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия на период после завершения пандемии (COVID-19)", - говорится в тексте.В заявлении также подчеркивается, что РФ и Монголия рассматривают военное и военно-техническое сотрудничество как важную часть всеобъемлющего стратегического партнерства и намерены углублять сотрудничество в области обороны и безопасности. Кроме того, стороны будут принимать меры по недопущению фальсификации истории и героизации нацизма.Подчеркивается, что Россия и Монголия придают большое значение развитию взаимодействия по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков; бороться с экономическими и экологическими преступлениями и сотрудничать для обеспечения международной информбезопасности."Стороны приветствуют создание совместной двусторонней комиссии по проведению очередной проверки российско-монгольской государственной границы, начало работы которой намечено на 2022 год... Стороны подтверждают, что не будут предпринимать на международной арене и в региональных делах шагов, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и общественному порядку другой стороны", - добавляется в заявлении.Согласно заявлению, Монголия также поддержала инициативу формирования Большого Евразийского партнерства.

https://ria.ru/20211216/sotrudnichestvo-1764094969.html

https://ria.ru/20211216/diplomatiya-1763824466.html

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, россия, в мире, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии