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https://ria.ru/20211216/sotrudnichestvo-1764091400.html
Россия и Монголия продолжат сотрудничество в борьбе с COVID-19
Россия и Монголия продолжат сотрудничество в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021
Россия и Монголия продолжат сотрудничество в борьбе с COVID-19
Россия и Монголия продолжат сотрудничество в борьбе с пандемией и предпримут усилия для восстановления транспортного сообщения между двумя странами, текст... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:15
2021-12-16T20:16
монголия
россия
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия и Монголия продолжат сотрудничество в борьбе с пандемией и предпримут усилия для восстановления транспортного сообщения между двумя странами, текст соответствующей декларации опубликован на сайте Кремля."Стороны продолжат сотрудничество по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предпримут необходимые усилия для восстановления транспортного сообщения между двумя странами, а также изучат возможности скорейшего восстановления в полном объеме торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия на период после завершения пандемии (COVID-19)", - говорится в тексте.В заявлении также подчеркивается, что РФ и Монголия рассматривают военное и военно-техническое сотрудничество как важную часть всеобъемлющего стратегического партнерства и намерены углублять сотрудничество в области обороны и безопасности. Кроме того, стороны будут принимать меры по недопущению фальсификации истории и героизации нацизма.Подчеркивается, что Россия и Монголия придают большое значение развитию взаимодействия по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков; бороться с экономическими и экологическими преступлениями и сотрудничать для обеспечения международной информбезопасности."Стороны приветствуют создание совместной двусторонней комиссии по проведению очередной проверки российско-монгольской государственной границы, начало работы которой намечено на 2022 год... Стороны подтверждают, что не будут предпринимать на международной арене и в региональных делах шагов, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и общественному порядку другой стороны", - добавляется в заявлении.Согласно заявлению, Монголия также поддержала инициативу формирования Большого Евразийского партнерства.
https://ria.ru/20211216/sotrudnichestvo-1764094969.html
https://ria.ru/20211216/diplomatiya-1763824466.html
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монголия, россия, в мире, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:15 16.12.2021 (обновлено: 20:16 16.12.2021)
 
Россия и Монголия продолжат сотрудничество в борьбе с COVID-19

Россия и Монголия предпримут усилия для восстановления транспортного сообщения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия и Монголия продолжат сотрудничество в борьбе с пандемией и предпримут усилия для восстановления транспортного сообщения между двумя странами, текст соответствующей декларации опубликован на сайте Кремля.
"Стороны продолжат сотрудничество по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предпримут необходимые усилия для восстановления транспортного сообщения между двумя странами, а также изучат возможности скорейшего восстановления в полном объеме торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия на период после завершения пандемии (COVID-19)", - говорится в тексте.
Ухнаагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
17:27
Президент Монголии назвал отношения с Россией образцовыми
В заявлении также подчеркивается, что РФ и Монголия рассматривают военное и военно-техническое сотрудничество как важную часть всеобъемлющего стратегического партнерства и намерены углублять сотрудничество в области обороны и безопасности. Кроме того, стороны будут принимать меры по недопущению фальсификации истории и героизации нацизма.
Подчеркивается, что Россия и Монголия придают большое значение развитию взаимодействия по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков; бороться с экономическими и экологическими преступлениями и сотрудничать для обеспечения международной информбезопасности.
"Стороны приветствуют создание совместной двусторонней комиссии по проведению очередной проверки российско-монгольской государственной границы, начало работы которой намечено на 2022 год... Стороны подтверждают, что не будут предпринимать на международной арене и в региональных делах шагов, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и общественному порядку другой стороны", - добавляется в заявлении.
Согласно заявлению, Монголия также поддержала инициативу формирования Большого Евразийского партнерства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
00:29
Межгосударственные отношения РФ и Монголии
 
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