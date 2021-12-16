https://ria.ru/20211216/sotrudnichestvo-1764085341.html
Россия и Монголия успешно сотрудничают в области безопасности, заявил Путин
Россия и Монголия успешно сотрудничают в области безопасности, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2021
Россия и Монголия успешно сотрудничают в области безопасности, заявил Путин
Россия и Монголия успешно сотрудничают в области обороны и безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:50
2021-12-16T16:50
2021-12-16T17:35
в мире
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия и Монголия успешно сотрудничают в области обороны и безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы отметить, что Россия и Монголия успешно сотрудничают в вопросах обороны и безопасности, укрепляются контакты по линии силовых ведомств, на регулярной основе проводятся совместные военные учения. В частности, в рамках ежегодных манёвров "Селенга" сообща отрабатываются тактические приёмы борьбы против незаконных вооружённых формирований", - сказал Путин по итогам переговоров с монгольским коллегой.Путин добавил, что позиции России и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или очень близки и страны хорошо координируют свои действия на площадках Организации Объединённых Наций.
https://ria.ru/20211216/diplomatiya-1763824466.html
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в мире, монголия, владимир путин, россия
16:50 16.12.2021 (обновлено: 17:35 16.12.2021)
Россия и Монголия успешно сотрудничают в области безопасности, заявил Путин
Президент Путин: Россия и Монголия успешно сотрудничают в области обороны и безопасности