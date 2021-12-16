https://ria.ru/20211216/sokurov-1764144363.html

Режиссер Сокуров заявил, что отправленное им письмо в СПЧ не для прессы

Режиссер Сокуров заявил, что отправленное им письмо в СПЧ не для прессы - РИА Новости, 17.12.2021

Режиссер Сокуров заявил, что отправленное им письмо в СПЧ не для прессы

Кинорежиссёр Александр Сокуров подтвердил РИА Новости, что отправил письмо в президентский Совет по правам человека (СПЧ) и на имя его главы Валерия Фадеева, но РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-16T23:46

2021-12-16T23:46

2021-12-17T02:07

общество

рамзан кадыров

александр бастрыкин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

северный кавказ

магомед даудов

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кинорежиссёр Александр Сокуров подтвердил РИА Новости, что отправил письмо в президентский Совет по правам человека (СПЧ) и на имя его главы Валерия Фадеева, но отметил, что оно "не для публичного обсуждения".Ранее СМИ сообщили, что Сокуров написал обращение на имя Фадеева, в котором принёс извинения за эпизод на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, режиссёр якобы заявил, что его предупреждают о возможных угрозах."Я написал письмо главе СПЧ и в Совет по правам человека, но сделал это не для прессы. Я не могу это комментировать. Я не знаю, каким образом это попало в прессу, это не предназначено для какого-либо публичного обсуждения, поэтому это совсем не предмет для обсуждения", - сообщил Сокуров РИА Новости.Ранее в ходе встречи Путина с членами СПЧ между ним и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент РФ пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул "очень тонкие вещи" и он готов лично "с удовольствием подискутировать".Сокуров ранее подтвердил РИА Новости свою готовность встретиться с президентом, если тот сочтёт это нужным, отметив, что ему "показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах".В своём докладе Сокуров говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера, спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что заксобрание сделало соответствующие обращения к генпрокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

https://ria.ru/20211214/sokurov-1763678096.html

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общество, рамзан кадыров, александр бастрыкин, совет по правам человека при президенте рф (спч), северный кавказ, магомед даудов, россия