23:46 16.12.2021 (обновлено: 02:07 17.12.2021)
Режиссер Сокуров заявил, что отправленное им письмо в СПЧ не для прессы
Режиссер Сокуров заявил, что отправленное им письмо в СПЧ не для публичного обсуждения
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кинорежиссёр Александр Сокуров подтвердил РИА Новости, что отправил письмо в президентский Совет по правам человека (СПЧ) и на имя его главы Валерия Фадеева, но отметил, что оно "не для публичного обсуждения".
Ранее СМИ сообщили, что Сокуров написал обращение на имя Фадеева, в котором принёс извинения за эпизод на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, режиссёр якобы заявил, что его предупреждают о возможных угрозах.
"Я написал письмо главе СПЧ и в Совет по правам человека, но сделал это не для прессы. Я не могу это комментировать. Я не знаю, каким образом это попало в прессу, это не предназначено для какого-либо публичного обсуждения, поэтому это совсем не предмет для обсуждения", - сообщил Сокуров РИА Новости.
Ранее в ходе встречи Путина с членами СПЧ между ним и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент РФ пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул "очень тонкие вещи" и он готов лично "с удовольствием подискутировать".
Сокуров ранее подтвердил РИА Новости свою готовность встретиться с президентом, если тот сочтёт это нужным, отметив, что ему "показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах".
В своём докладе Сокуров говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера, спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что заксобрание сделало соответствующие обращения к генпрокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
14 декабря, 15:32Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Сокурова