Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/sokurov-1764144363.html
Режиссер Сокуров заявил, что отправленное им письмо в СПЧ не для прессы
Режиссер Сокуров заявил, что отправленное им письмо в СПЧ не для прессы - РИА Новости, 17.12.2021
Режиссер Сокуров заявил, что отправленное им письмо в СПЧ не для прессы
Кинорежиссёр Александр Сокуров подтвердил РИА Новости, что отправил письмо в президентский Совет по правам человека (СПЧ) и на имя его главы Валерия Фадеева, но РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-16T23:46
2021-12-17T02:07
общество
рамзан кадыров
александр бастрыкин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
северный кавказ
магомед даудов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736602705_0:113:2638:1597_1920x0_80_0_0_879c2f61958c1642676644f4835eb784.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кинорежиссёр Александр Сокуров подтвердил РИА Новости, что отправил письмо в президентский Совет по правам человека (СПЧ) и на имя его главы Валерия Фадеева, но отметил, что оно "не для публичного обсуждения".Ранее СМИ сообщили, что Сокуров написал обращение на имя Фадеева, в котором принёс извинения за эпизод на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, режиссёр якобы заявил, что его предупреждают о возможных угрозах."Я написал письмо главе СПЧ и в Совет по правам человека, но сделал это не для прессы. Я не могу это комментировать. Я не знаю, каким образом это попало в прессу, это не предназначено для какого-либо публичного обсуждения, поэтому это совсем не предмет для обсуждения", - сообщил Сокуров РИА Новости.Ранее в ходе встречи Путина с членами СПЧ между ним и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент РФ пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул "очень тонкие вещи" и он готов лично "с удовольствием подискутировать".Сокуров ранее подтвердил РИА Новости свою готовность встретиться с президентом, если тот сочтёт это нужным, отметив, что ему "показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах".В своём докладе Сокуров говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера, спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что заксобрание сделало соответствующие обращения к генпрокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
https://ria.ru/20211214/sokurov-1763678096.html
северный кавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736602705_0:0:2638:1980_1920x0_80_0_0_d8beee5bcd0f74a78a6d0c2b99e2964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров, александр бастрыкин, совет по правам человека при президенте рф (спч), северный кавказ, магомед даудов, россия
23:46 16.12.2021 (обновлено: 02:07 17.12.2021)
 
Режиссер Сокуров заявил, что отправленное им письмо в СПЧ не для прессы

Режиссер Сокуров заявил, что отправленное им письмо в СПЧ не для публичного обсуждения

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Кинорежиссёр Александр Сокуров подтвердил РИА Новости, что отправил письмо в президентский Совет по правам человека (СПЧ) и на имя его главы Валерия Фадеева, но отметил, что оно "не для публичного обсуждения".
Ранее СМИ сообщили, что Сокуров написал обращение на имя Фадеева, в котором принёс извинения за эпизод на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, режиссёр якобы заявил, что его предупреждают о возможных угрозах.
"Я написал письмо главе СПЧ и в Совет по правам человека, но сделал это не для прессы. Я не могу это комментировать. Я не знаю, каким образом это попало в прессу, это не предназначено для какого-либо публичного обсуждения, поэтому это совсем не предмет для обсуждения", - сообщил Сокуров РИА Новости.
Ранее в ходе встречи Путина с членами СПЧ между ним и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент РФ пригласил режиссера к себе, отметив, что тот затронул "очень тонкие вещи" и он готов лично "с удовольствием подискутировать".
Сокуров ранее подтвердил РИА Новости свою готовность встретиться с президентом, если тот сочтёт это нужным, отметив, что ему "показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах".
В своём докладе Сокуров говорил о ситуации в республиках Северного Кавказа, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера, спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что заксобрание сделало соответствующие обращения к генпрокурору России Игорю Краснову и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
14 декабря, 15:32
Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Сокурова
 
ОбществоРамзан КадыровАлександр БастрыкинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Северный КавказМагомед ДаудовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Лента новостейМолния
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson