https://ria.ru/20211216/snizhenie-1763971882.html

Россия снизила вложения в американские гособлигации

Россия снизила вложения в американские гособлигации - РИА Новости, 16.12.2021

Россия снизила вложения в американские гособлигации

Россия в октябре 2021 года продолжила снижать вложения в американские государственные ценные бумаги, следует из данных Минфина США. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T06:51

2021-12-16T06:51

2021-12-16T09:32

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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Россия в октябре 2021 года продолжила снижать вложения в американские государственные ценные бумаги, следует из данных Минфина США.Стоимость проданных Москвой облигаций составила 198 миллионов долларов, портфель сократился до 3,72 миллиарда долларов. Из них подавляющее большинство — 3,17 миллиарда долларов — приходится на краткосрочные бонды.Вложения сокращаются уже несколько месяцев подряд. Так, еще в августе Россия владела американскими государственными ценными бумагами на сумму 4,004 миллиарда долларов.Москва не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в размере 96 миллиардов долларов стали резко уменьшаться в 2018 году на фоне введения антироссийских санкций. Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии (один триллион 320,4 миллиарда) и Китая (один триллион 65,4 миллиарда). Следом идут Великобритания, Ирландия и Люксембург.

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экономика, министерство финансов сша, россия, в мире