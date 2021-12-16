https://ria.ru/20211216/snizhenie-1763971882.html
Россия снизила вложения в американские гособлигации
Россия снизила вложения в американские гособлигации - РИА Новости, 16.12.2021
Россия снизила вложения в американские гособлигации
Россия в октябре 2021 года продолжила снижать вложения в американские государственные ценные бумаги, следует из данных Минфина США. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T06:51
2021-12-16T06:51
2021-12-16T09:32
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ВАШИНГТОН, 16 дек — РИА Новости. Россия в октябре 2021 года продолжила снижать вложения в американские государственные ценные бумаги, следует из данных Минфина США.Стоимость проданных Москвой облигаций составила 198 миллионов долларов, портфель сократился до 3,72 миллиарда долларов. Из них подавляющее большинство — 3,17 миллиарда долларов — приходится на краткосрочные бонды.Вложения сокращаются уже несколько месяцев подряд. Так, еще в августе Россия владела американскими государственными ценными бумагами на сумму 4,004 миллиарда долларов.Москва не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения в размере 96 миллиардов долларов стали резко уменьшаться в 2018 году на фоне введения антироссийских санкций. Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии (один триллион 320,4 миллиарда) и Китая (один триллион 65,4 миллиарда). Следом идут Великобритания, Ирландия и Люксембург.
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экономика, министерство финансов сша, россия, в мире
06:51 16.12.2021 (обновлено: 09:32 16.12.2021)
Россия снизила вложения в американские гособлигации
Россия снизила вложения в гособлигации США на 198 миллионов долларов — до 3,72 миллиарда