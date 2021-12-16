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В России самая достоверная система подсчета смертности, заявила Голикова
В России самая достоверная система подсчета смертности, заявила Голикова - РИА Новости, 16.12.2021
В России самая достоверная система подсчета смертности, заявила Голикова
Данные по смертности от коронавируса в разных странах нельзя сопоставлять из-за различий в методике подсчета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:28
2021-12-16T14:28
2021-12-16T14:28
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Данные по смертности от коронавируса в разных странах нельзя сопоставлять из-за различий в методике подсчета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В России самая достоверная система подсчета смертности. Методология, которая применяется в других странах, отличается от методологии, которая применяется в РФ, поэтому данные о ковидной смертности по странам на сегодняшний день несопоставимы", - сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме.Она уточнила, что отмечается прямая связь между эпидемиологическими подъемами и показателями смертности - чем выше эпидподъем, тем больше с отложенным эффектом, через 2-3 недели, растут показатели смертности.
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общество, госдума рф, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, смертность, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России самая достоверная система подсчета смертности, заявила Голикова
Голикова: данные о смертности от COVID в странах нельзя сравнивать из-за разных подсчетов