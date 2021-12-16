https://ria.ru/20211216/smertnost-1764051000.html

В России самая достоверная система подсчета смертности, заявила Голикова

В России самая достоверная система подсчета смертности, заявила Голикова - РИА Новости, 16.12.2021

В России самая достоверная система подсчета смертности, заявила Голикова

Данные по смертности от коронавируса в разных странах нельзя сопоставлять из-за различий в методике подсчета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:28

2021-12-16T14:28

2021-12-16T14:28

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Данные по смертности от коронавируса в разных странах нельзя сопоставлять из-за различий в методике подсчета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В России самая достоверная система подсчета смертности. Методология, которая применяется в других странах, отличается от методологии, которая применяется в РФ, поэтому данные о ковидной смертности по странам на сегодняшний день несопоставимы", - сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме.Она уточнила, что отмечается прямая связь между эпидемиологическими подъемами и показателями смертности - чем выше эпидподъем, тем больше с отложенным эффектом, через 2-3 недели, растут показатели смертности.

https://ria.ru/20211216/koronavirus-1764046101.html

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