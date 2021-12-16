16:02 16.12.2021 (обновлено: 16:26 16.12.2021)
В Белоруссии оппозиционную платформу "Сход" признали экстремистской
В Белоруссии оппозиционную платформу "Сход" признали экстремистским формированием
МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Созданная оппозицией как альтернатива Всебелорусскому народному собранию инициатива "Сход" признана в Белоруссии экстремистским формированием, сообщается на сайте МВД республики.
Эта инициатива включена в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, который публикует МВД на своём сайте.
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На основании решения КГБ республики в перечень добавлена позиция "Экстремистское формирование "Платформа народных представителей "Сход". Отмечается, что это - "группа граждан, объединившаяся в платформу народных представителей "Сход", посредством сайта "shodbelarus.org", осуществляет экстремистскую деятельность".
По последним данным, в перечне значится 21 экстремистское формирование, члены которого объединены в том числе с помощью сайтов, Тelegram-каналов и соцсетей.
Ранее в августе незарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о "зачистке" делегатов интернет-платформы "Схода", у ряда делегатов прошли обыски, они задерживались и допрашивались в рамках уголовного дела.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.