https://ria.ru/20211216/skandal-1763970811.html

Образ конкурсантки от Японии на "Мисс Вселенная" вызвал скандал

Образ конкурсантки от Японии на "Мисс Вселенная" вызвал скандал - РИА Новости, 16.12.2021

Образ конкурсантки от Японии на "Мисс Вселенная" вызвал скандал

Пользователи соцсетей активно обсуждают появление представительницы Японии Юри Ватанабэ на одном из дефиле конкурса "Мисс Вселенная" в "кимоно усопших",... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T05:34

2021-12-16T05:34

2021-12-16T05:39

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ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Пользователи соцсетей активно обсуждают появление представительницы Японии Юри Ватанабэ на одном из дефиле конкурса "Мисс Вселенная" в "кимоно усопших", перехваченном поясом с изображением хризантемы, символа императорской семьи. Самые недовольные образом девушки даже посчитали ее выход "оскорблением Японии".Конкурс "Мисс Вселенная", проводящийся уже почти 70 лет, в этом году впервые прошел в Израиле. Россию на конкурсе представляла "Вице-мисс Россия 2019" Ралина Арабова. Финал состоялся 13 декабря. Победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху.Разработка дизайна платья для дефиле в национальных костюмах для представительницы Японии в этом году была поручена израильскому дизайнеру Авиаду Арику Херману. Впервые костюм для будущего дефиле был представлен на его канале в YouTube в конце ноября."По случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Японией и Израилем я был удостоен чести разработать национальный костюм для представительницы Японии на "Мисс Вселенная". Этот костюм призван чествовать невероятную фэшн-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса "Евровидение" Netta, которая почитала японскую культуру, выходя в кимоно на мировые сцены", - объяснил свой дизайн Херман.Ролик не получил широкую известность в сети, к 16 декабря его посмотрели всего 1,9 тысячи раз.Второй раз фотографии японской конкурсантки в кимоно, надетом с запахом на левую сторону, и дизайнера были размещены на странице посольства Израиля в Японии в Twitter 2 декабря. Запись вызвала неоднозначную реакцию у пользователей. Некоторые из них хвалили дизайнера за смелость, но большинство призывали пересмотреть образ представительницы Японии на конкурсе."Человек, разработавший дизайн платья, по-моему, не знаком с Японией. Знание культуры другой страны и уважение к другим людям является основой для всего", - прокомментировал запись один из пользователей."Я бы хотел, чтобы дизайнер отказался от своей задумки. Кимоно надето на сторону, которая используется для облачения усопших. Символ хризантемы является символом императорской семьи и не используется просто так. По-моему, некоторые люди могут посчитать этот образ неуважением к Японии", - добавил другой.Другие пользователи выразили мнение, что образ конкурсантки является "безумной проекцией того, как Японию видят в так называемом западном обществе".Критике подверглось не только само кимоно, но и тот факт, что на груди девушки чернилами были нанесены иероглифы, означающие "Япония". Пользователи отмечали, что надпись ассоциируется с тату, которая является "своеобразным табу в японском обществе"."Не оскорбляйте Японию! Не оскорбляйте императорскую семью! Не оскорбляйте кимоно!" - эмоционально прокомментировал пользователь с именем Синобу.Другие называли образ "плохой шуткой" и советовали дизайнеру и его команде "обратиться к Google в следующий раз, когда они заходят что-то создать". "Неудавшаяся Сэйлор-Мун? Это так ужасно, что даже исправить невозможно", - подытожил один из пользователей.Официального комментария ни со стороны дизайнера, ни со стороны Юри Ватанабэ, которая представляла Японию на конкурсе "Мисс Вселенная", пока не последовало.

https://ria.ru/20211213/miss-1763414539.html

https://ria.ru/20211213/missuniverse-1763388977.html

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в мире, общество, япония, мисс вселенная