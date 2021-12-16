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Шоубиз
https://ria.ru/20211216/skandal-1763970811.html
Образ конкурсантки от Японии на "Мисс Вселенная" вызвал скандал
Образ конкурсантки от Японии на "Мисс Вселенная" вызвал скандал - РИА Новости, 16.12.2021
Образ конкурсантки от Японии на "Мисс Вселенная" вызвал скандал
Пользователи соцсетей активно обсуждают появление представительницы Японии Юри Ватанабэ на одном из дефиле конкурса "Мисс Вселенная" в "кимоно усопших",... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T05:34
2021-12-16T05:39
шоубиз
в мире
общество
япония
мисс вселенная
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ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Пользователи соцсетей активно обсуждают появление представительницы Японии Юри Ватанабэ на одном из дефиле конкурса "Мисс Вселенная" в "кимоно усопших", перехваченном поясом с изображением хризантемы, символа императорской семьи. Самые недовольные образом девушки даже посчитали ее выход "оскорблением Японии".Конкурс "Мисс Вселенная", проводящийся уже почти 70 лет, в этом году впервые прошел в Израиле. Россию на конкурсе представляла "Вице-мисс Россия 2019" Ралина Арабова. Финал состоялся 13 декабря. Победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху.Разработка дизайна платья для дефиле в национальных костюмах для представительницы Японии в этом году была поручена израильскому дизайнеру Авиаду Арику Херману. Впервые костюм для будущего дефиле был представлен на его канале в YouTube в конце ноября."По случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Японией и Израилем я был удостоен чести разработать национальный костюм для представительницы Японии на "Мисс Вселенная". Этот костюм призван чествовать невероятную фэшн-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса "Евровидение" Netta, которая почитала японскую культуру, выходя в кимоно на мировые сцены", - объяснил свой дизайн Херман.Ролик не получил широкую известность в сети, к 16 декабря его посмотрели всего 1,9 тысячи раз.Второй раз фотографии японской конкурсантки в кимоно, надетом с запахом на левую сторону, и дизайнера были размещены на странице посольства Израиля в Японии в Twitter 2 декабря. Запись вызвала неоднозначную реакцию у пользователей. Некоторые из них хвалили дизайнера за смелость, но большинство призывали пересмотреть образ представительницы Японии на конкурсе."Человек, разработавший дизайн платья, по-моему, не знаком с Японией. Знание культуры другой страны и уважение к другим людям является основой для всего", - прокомментировал запись один из пользователей."Я бы хотел, чтобы дизайнер отказался от своей задумки. Кимоно надето на сторону, которая используется для облачения усопших. Символ хризантемы является символом императорской семьи и не используется просто так. По-моему, некоторые люди могут посчитать этот образ неуважением к Японии", - добавил другой.Другие пользователи выразили мнение, что образ конкурсантки является "безумной проекцией того, как Японию видят в так называемом западном обществе".Критике подверглось не только само кимоно, но и тот факт, что на груди девушки чернилами были нанесены иероглифы, означающие "Япония". Пользователи отмечали, что надпись ассоциируется с тату, которая является "своеобразным табу в японском обществе"."Не оскорбляйте Японию! Не оскорбляйте императорскую семью! Не оскорбляйте кимоно!" - эмоционально прокомментировал пользователь с именем Синобу.Другие называли образ "плохой шуткой" и советовали дизайнеру и его команде "обратиться к Google в следующий раз, когда они заходят что-то создать". "Неудавшаяся Сэйлор-Мун? Это так ужасно, что даже исправить невозможно", - подытожил один из пользователей.Официального комментария ни со стороны дизайнера, ни со стороны Юри Ватанабэ, которая представляла Японию на конкурсе "Мисс Вселенная", пока не последовало.
https://ria.ru/20211213/miss-1763414539.html
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96
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в мире, общество, япония, мисс вселенная
05:34 16.12.2021 (обновлено: 05:39 16.12.2021)
 
Образ конкурсантки от Японии на "Мисс Вселенная" вызвал скандал

Образ участницы от Японии Ватанабэ на "Мисс Вселенная" в "кимоно усопших" вызвал скандал

© AFP 2021 / Menahem KahanaМисс Япония Юри Ватанабе выходит на сцену во время презентации национальных костюмов 70-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в израильском городе Эйлат на южном побережье Красного моря. 10 декабря 2021 года.
Мисс Япония Юри Ватанабе выходит на сцену во время презентации национальных костюмов 70-го конкурса красоты Мисс Вселенная в израильском городе Эйлат на южном побережье Красного моря. 10 декабря 2021 года. - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / Menahem Kahana
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 дек – РИА Новости. Пользователи соцсетей активно обсуждают появление представительницы Японии Юри Ватанабэ на одном из дефиле конкурса "Мисс Вселенная" в "кимоно усопших", перехваченном поясом с изображением хризантемы, символа императорской семьи. Самые недовольные образом девушки даже посчитали ее выход "оскорблением Японии".
Конкурс "Мисс Вселенная", проводящийся уже почти 70 лет, в этом году впервые прошел в Израиле. Россию на конкурсе представляла "Вице-мисс Россия 2019" Ралина Арабова. Финал состоялся 13 декабря. Победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху.
Разработка дизайна платья для дефиле в национальных костюмах для представительницы Японии в этом году была поручена израильскому дизайнеру Авиаду Арику Херману. Впервые костюм для будущего дефиле был представлен на его канале в YouTube в конце ноября.
"По случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Японией и Израилем я был удостоен чести разработать национальный костюм для представительницы Японии на "Мисс Вселенная". Этот костюм призван чествовать невероятную фэшн-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса "Евровидение" Netta, которая почитала японскую культуру, выходя в кимоно на мировые сцены", - объяснил свой дизайн Херман.
Ролик не получил широкую известность в сети, к 16 декабря его посмотрели всего 1,9 тысячи раз.
Второй раз фотографии японской конкурсантки в кимоно, надетом с запахом на левую сторону, и дизайнера были размещены на странице посольства Израиля в Японии в Twitter 2 декабря. Запись вызвала неоднозначную реакцию у пользователей. Некоторые из них хвалили дизайнера за смелость, но большинство призывали пересмотреть образ представительницы Японии на конкурсе.
"Человек, разработавший дизайн платья, по-моему, не знаком с Японией. Знание культуры другой страны и уважение к другим людям является основой для всего", - прокомментировал запись один из пользователей.
"Я бы хотел, чтобы дизайнер отказался от своей задумки. Кимоно надето на сторону, которая используется для облачения усопших. Символ хризантемы является символом императорской семьи и не используется просто так. По-моему, некоторые люди могут посчитать этот образ неуважением к Японии", - добавил другой.
Победительница конкурса Мисс Вселенная-2021 Харнааз Сандху - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 12:28
Корону мне: "Мисс Вселенная" Харнааз Сандху и ее соперницы
Другие пользователи выразили мнение, что образ конкурсантки является "безумной проекцией того, как Японию видят в так называемом западном обществе".
Критике подверглось не только само кимоно, но и тот факт, что на груди девушки чернилами были нанесены иероглифы, означающие "Япония". Пользователи отмечали, что надпись ассоциируется с тату, которая является "своеобразным табу в японском обществе".
"Не оскорбляйте Японию! Не оскорбляйте императорскую семью! Не оскорбляйте кимоно!" - эмоционально прокомментировал пользователь с именем Синобу.
Другие называли образ "плохой шуткой" и советовали дизайнеру и его команде "обратиться к Google в следующий раз, когда они заходят что-то создать". "Неудавшаяся Сэйлор-Мун? Это так ужасно, что даже исправить невозможно", - подытожил один из пользователей.
Официального комментария ни со стороны дизайнера, ни со стороны Юри Ватанабэ, которая представляла Японию на конкурсе "Мисс Вселенная", пока не последовало.
Победительница конкурса Miss Universe 2021 Харнааз Сандху - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 07:07Шоубиз
Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная"
 
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