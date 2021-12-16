Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/sindikat-1764021533.html
Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck запускают "Синдикат"
Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck запускают "Синдикат" - РИА Новости, 16.12.2021
Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck запускают "Синдикат"
Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck организуют закрытый клуб "Синдикат". Цель создания клуба — увеличение количества сделок за счет... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:27
2021-12-16T12:27
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764021265_0:0:1615:908_1920x0_80_0_0_374d02155a8860bcf014c15d9545bcb8.jpg
МОСКВА, 16 дек - Пресс-служба ПАО "Сбербанк". Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck организуют закрытый клуб "Синдикат". Цель создания клуба — увеличение количества сделок за счет коллективного финансирования в технологические стартапы ранних стадий. Подать заявку на вступление в клуб можно на онлайн-платформе SberUnity и цифровой платформе i.Moscow.Клуб спроектирован как полноценная экосистема, в которой участники получат возможность совершать коллективные сделки, а также обмениваться опытом и экспертизой. Клуб также предполагает программы обучения для инвесторов, которые будут включать в себя различные направления — от оценки проектов до построения сложных финансовых моделей. К "Синдикату" может присоединиться инвестор с капиталом более 50 миллионов рублей, готовый не реже одного раза в год вкладывать в сделку не менее миллиона рублей. Инвесторы, вступившие в клуб через SberUnity, смогут также попасть в базу этой платформы и работать со стартапами, размещенными на ней.По данным исследования Dsight, за первое полугодие 2021 года одним из трендов венчурного рынка в России является рост активности бизнес-ангелов. Объем их сделок за указанный период вырос вдвое - до 49 миллионов долларов. Распространение инструмента синдикации сделок — одна из основных причин такого роста. Она позволяет снизить среднюю сумму чека для отдельного инвестора в 3-4 раза, а, значит, позволяет большему количеству частных игроков выйти на венчурный рынок и стать инвесторами в технологии на ранней стадии.SberUnity — единое цифровое пространство для создания прямых связей между стартапами, венчурными инвесторами и крупными технологическими компаниями. Все профили участников проходят модерацию перед публикацией, что минимизирует риски для всех сторон. Планируется, что до конца 2022 года аудитория SberUnity будет насчитывать пять тысяч участников.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764021265_34:0:1469:1076_1920x0_80_0_0_53c8db3ee8c6c0559657e6d626ef1e83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
12:27 16.12.2021
 

Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck запускают "Синдикат"

© Фото : ПАО "Сбербанк"Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck запускают "Синдикат"
Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck запускают Синдикат - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : ПАО "Сбербанк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - Пресс-служба ПАО "Сбербанк". Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck организуют закрытый клуб "Синдикат". Цель создания клуба — увеличение количества сделок за счет коллективного финансирования в технологические стартапы ранних стадий. Подать заявку на вступление в клуб можно на онлайн-платформе SberUnity и цифровой платформе i.Moscow.
Клуб спроектирован как полноценная экосистема, в которой участники получат возможность совершать коллективные сделки, а также обмениваться опытом и экспертизой. Клуб также предполагает программы обучения для инвесторов, которые будут включать в себя различные направления — от оценки проектов до построения сложных финансовых моделей. К "Синдикату" может присоединиться инвестор с капиталом более 50 миллионов рублей, готовый не реже одного раза в год вкладывать в сделку не менее миллиона рублей. Инвесторы, вступившие в клуб через SberUnity, смогут также попасть в базу этой платформы и работать со стартапами, размещенными на ней.
"Российскому венчурному рынку необходима поддержка и соответствующая среда для развития. Венчурный клуб "Синдикат" поможет решить сразу несколько задач: откроет доступ к уникальным проектам, равномерно распределит финансовую нагрузку между участниками сообщества, а также позволит получить необходимые знания для успешного инвестирования в стартапы. Прислушиваясь к запросам резидентов клуба, мы усилим динамику инновационного развития страны в целом, а инвесторы получат доступ к эксклюзивной базе стартапов и возможность инвестировать в проекты с минимальными рисками".
Вячеслав Цыбульников
вице-президент ПАО "Сбербанк" — председатель Московского банка
"Венчурный рынок России относительно молодой и прежде инвесторы входили в него с осторожностью. Теперь препятствий для них станет меньше. Объединившись, Сбер, Московский инновационный кластер и венчурный клуб AngelsDeck предлагают инвестиционному сообществу инструменты коллективного финансирования, которые призваны помочь инвесторам, ранее действовавшим в одиночку, минимизировать возможные риски".
Алексей Фурсин
руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
"Основное правило венчурного мира — принимай решение об участии в наиболее перспективных сделках максимально быстро, иначе это сделает кто-то вместо тебя. В попытках найти такие сделки частные инвесторы, работающие самостоятельно, вынуждены отсматривать сотни проектов в месяц. Некоторые из них к тому же сталкиваются с нехваткой времени, а иногда и экспертизы. Клуб "Синдикат" создан для таких инвесторов. Перед сделкой ее инициатор обязан провести глубокий due diligence (собрать и проанализировать информацию о проекте), договориться о ключевых условиях, а также выступить доверенным представителем "Синдиката", защищая интересы всех его участников. Таким образом участники клуба, которые заинтересованы в инвестировании в российские технологические проекты, получают доступ к тщательно отобранным и наиболее перспективным сделкам".
Игорь Калошин
CEO AngelsDeck
По данным исследования Dsight, за первое полугодие 2021 года одним из трендов венчурного рынка в России является рост активности бизнес-ангелов. Объем их сделок за указанный период вырос вдвое - до 49 миллионов долларов. Распространение инструмента синдикации сделок — одна из основных причин такого роста. Она позволяет снизить среднюю сумму чека для отдельного инвестора в 3-4 раза, а, значит, позволяет большему количеству частных игроков выйти на венчурный рынок и стать инвесторами в технологии на ранней стадии.
SberUnity — единое цифровое пространство для создания прямых связей между стартапами, венчурными инвесторами и крупными технологическими компаниями. Все профили участников проходят модерацию перед публикацией, что минимизирует риски для всех сторон. Планируется, что до конца 2022 года аудитория SberUnity будет насчитывать пять тысяч участников.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Лента новостейМолния
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson