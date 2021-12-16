https://ria.ru/20211216/sindikat-1764021533.html

Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck запускают "Синдикат"

Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck запускают "Синдикат" - РИА Новости, 16.12.2021

Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck запускают "Синдикат"

Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck организуют закрытый клуб "Синдикат". Цель создания клуба — увеличение количества сделок за счет... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:27

2021-12-16T12:27

2021-12-16T12:27

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МОСКВА, 16 дек - Пресс-служба ПАО "Сбербанк". Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck организуют закрытый клуб "Синдикат". Цель создания клуба — увеличение количества сделок за счет коллективного финансирования в технологические стартапы ранних стадий. Подать заявку на вступление в клуб можно на онлайн-платформе SberUnity и цифровой платформе i.Moscow.Клуб спроектирован как полноценная экосистема, в которой участники получат возможность совершать коллективные сделки, а также обмениваться опытом и экспертизой. Клуб также предполагает программы обучения для инвесторов, которые будут включать в себя различные направления — от оценки проектов до построения сложных финансовых моделей. К "Синдикату" может присоединиться инвестор с капиталом более 50 миллионов рублей, готовый не реже одного раза в год вкладывать в сделку не менее миллиона рублей. Инвесторы, вступившие в клуб через SberUnity, смогут также попасть в базу этой платформы и работать со стартапами, размещенными на ней.По данным исследования Dsight, за первое полугодие 2021 года одним из трендов венчурного рынка в России является рост активности бизнес-ангелов. Объем их сделок за указанный период вырос вдвое - до 49 миллионов долларов. Распространение инструмента синдикации сделок — одна из основных причин такого роста. Она позволяет снизить среднюю сумму чека для отдельного инвестора в 3-4 раза, а, значит, позволяет большему количеству частных игроков выйти на венчурный рынок и стать инвесторами в технологии на ранней стадии.SberUnity — единое цифровое пространство для создания прямых связей между стартапами, венчурными инвесторами и крупными технологическими компаниями. Все профили участников проходят модерацию перед публикацией, что минимизирует риски для всех сторон. Планируется, что до конца 2022 года аудитория SberUnity будет насчитывать пять тысяч участников.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы