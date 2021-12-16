Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck запускают "Синдикат"
© Фото : ПАО "Сбербанк"Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck запускают "Синдикат"
© Фото : ПАО "Сбербанк"
МОСКВА, 16 дек - Пресс-служба ПАО "Сбербанк". Сбер, Московский инновационный кластер и AngelsDeck организуют закрытый клуб "Синдикат". Цель создания клуба — увеличение количества сделок за счет коллективного финансирования в технологические стартапы ранних стадий. Подать заявку на вступление в клуб можно на онлайн-платформе SberUnity и цифровой платформе i.Moscow.
Клуб спроектирован как полноценная экосистема, в которой участники получат возможность совершать коллективные сделки, а также обмениваться опытом и экспертизой. Клуб также предполагает программы обучения для инвесторов, которые будут включать в себя различные направления — от оценки проектов до построения сложных финансовых моделей. К "Синдикату" может присоединиться инвестор с капиталом более 50 миллионов рублей, готовый не реже одного раза в год вкладывать в сделку не менее миллиона рублей. Инвесторы, вступившие в клуб через SberUnity, смогут также попасть в базу этой платформы и работать со стартапами, размещенными на ней.
"Российскому венчурному рынку необходима поддержка и соответствующая среда для развития. Венчурный клуб "Синдикат" поможет решить сразу несколько задач: откроет доступ к уникальным проектам, равномерно распределит финансовую нагрузку между участниками сообщества, а также позволит получить необходимые знания для успешного инвестирования в стартапы. Прислушиваясь к запросам резидентов клуба, мы усилим динамику инновационного развития страны в целом, а инвесторы получат доступ к эксклюзивной базе стартапов и возможность инвестировать в проекты с минимальными рисками".
"Венчурный рынок России относительно молодой и прежде инвесторы входили в него с осторожностью. Теперь препятствий для них станет меньше. Объединившись, Сбер, Московский инновационный кластер и венчурный клуб AngelsDeck предлагают инвестиционному сообществу инструменты коллективного финансирования, которые призваны помочь инвесторам, ранее действовавшим в одиночку, минимизировать возможные риски".
"Основное правило венчурного мира — принимай решение об участии в наиболее перспективных сделках максимально быстро, иначе это сделает кто-то вместо тебя. В попытках найти такие сделки частные инвесторы, работающие самостоятельно, вынуждены отсматривать сотни проектов в месяц. Некоторые из них к тому же сталкиваются с нехваткой времени, а иногда и экспертизы. Клуб "Синдикат" создан для таких инвесторов. Перед сделкой ее инициатор обязан провести глубокий due diligence (собрать и проанализировать информацию о проекте), договориться о ключевых условиях, а также выступить доверенным представителем "Синдиката", защищая интересы всех его участников. Таким образом участники клуба, которые заинтересованы в инвестировании в российские технологические проекты, получают доступ к тщательно отобранным и наиболее перспективным сделкам".
По данным исследования Dsight, за первое полугодие 2021 года одним из трендов венчурного рынка в России является рост активности бизнес-ангелов. Объем их сделок за указанный период вырос вдвое - до 49 миллионов долларов. Распространение инструмента синдикации сделок — одна из основных причин такого роста. Она позволяет снизить среднюю сумму чека для отдельного инвестора в 3-4 раза, а, значит, позволяет большему количеству частных игроков выйти на венчурный рынок и стать инвесторами в технологии на ранней стадии.
SberUnity — единое цифровое пространство для создания прямых связей между стартапами, венчурными инвесторами и крупными технологическими компаниями. Все профили участников проходят модерацию перед публикацией, что минимизирует риски для всех сторон. Планируется, что до конца 2022 года аудитория SberUnity будет насчитывать пять тысяч участников.
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