https://ria.ru/20211216/shteyn-1764072007.html

В Москве задержали муниципального депутата Штейн

В Москве задержали муниципального депутата Штейн - РИА Новости, 16.12.2021

В Москве задержали муниципального депутата Штейн

В Москве в четверг задержали муниципального депутата Людмилу Штейн, причины пока неясны, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:03

2021-12-16T16:03

2021-12-16T16:03

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В Москве в четверг задержали муниципального депутата Людмилу Штейн, причины пока неясны, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.В конце августа Преображенский суд Москвы 25 августа назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство людей к нарушению антиковидных норм. В течение этого срока ей запрещено уходить из дома с 22 часов вечера до 6 утра, посещать массовые мероприятия, уезжать из столицы, а также надлежит являться в инспекцию дважды в месяц."Материалы уголовного дела только вернулись на днях в суд и после этого были переданы на исполнение. Люся поехала в территориальный отдел ФСИН встать на учет как осужденная и была задержана непонятными людьми", - сказал адвокат. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Как утверждает следствие, из-за призывов Штейн и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".

https://ria.ru/20211014/moskva-1754506453.html

https://ria.ru/20210827/yarmysh-1747555597.html

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происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество