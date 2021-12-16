https://ria.ru/20211216/shpionazh-1764145212.html

Экс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России

Экс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 17.12.2021

Экс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России

Бывший контрактный работник Пентагона Джейн Мюррей Роу арестован по подозрению в попытке шпионажа в пользу России, сообщило министерство юстиции США. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-16T23:56

2021-12-16T23:56

2021-12-17T00:39

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Бывший контрактный работник Пентагона Джейн Мюррей Роу арестован по подозрению в попытке шпионажа в пользу России, сообщило министерство юстиции США.Роу, которому 63 года, около 40 лет трудился на различные компании, работающие по контракту с министерством обороны США, и имел допуск к совершенно секретной информации об аэрокосмических технологиях ВВС США.Подозреваемого задержали в Южной Дакоте.При этом ФБР не заявляет, что Роу каким-то образом контактировал с Россией: напротив, он попал в сети подставной операции американских спецслужб и согласился сотрудничать с агентом ФБР, которого он считал "агентом российских властей". Ему грозит срок заключения вплоть до пожизненного.После этого ФБР провело операцию, чтобы спровоцировать Роу. В марте 2020 года агент Бюро, выдававший себя за россиянина, познакомился с Роу и на протяжении восьми месяцев вел с ним переписку. Тот подтвердил "желание работать с российским правительством и обсудить свои знания в области секретной информации, касающейся национальной безопасности и военных интересов США", уточняет минюст. В конечном итоге подставному агенту удалось получить от него секретную информацию о средствах радиоэлектронного подавления, которой оснащают военные самолеты США.В результате Роу арестовали и обвинили в попытке передачи информации о национальной обороне иностранным властям. Он предстанет перед судом уже в пятницу.

https://ria.ru/20211215/danchenko-1763908965.html

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в мире, министерство обороны сша, министерство юстиции сша, фбр, россия