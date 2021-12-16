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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211216/sheregesh-1764000734.html
На горнолыжном курорте "Шерегеш" сгорел ресторан
На горнолыжном курорте "Шерегеш" сгорел ресторан - РИА Новости, 16.12.2021
На горнолыжном курорте "Шерегеш" сгорел ресторан
Ресторанный комплекс "Монтана", расположенный на горнолыжном курорте "Шерегеш", сгорел в ночь на четверг, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:55
2021-12-16T12:48
туризм
происшествия
ресторан
таштагольский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
курорт
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КЕМЕРОВО, 16 дек – РИА Новости. Ресторанный комплекс "Монтана", расположенный на горнолыжном курорте "Шерегеш", сгорел в ночь на четверг, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."На момент прибытия первого подразделения здание горело по всей площади, в результате уничтожено полностью. Оно было одноэтажное, из бруса", – рассказали в управлении.Собеседница агентства уточнила, что сигнал о пожаре поступил в 01.56 (21.56 мск), площадь возгорания — 200 квадратных метров.Как добавили в администрации Таштагольского района, заведение располагалось в секторе Е горнолыжного курорта.
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происшествия, ресторан, таштагольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, курорт
11:55 16.12.2021 (обновлено: 12:48 16.12.2021)
 
На горнолыжном курорте "Шерегеш" сгорел ресторан

На горнолыжном курорте "Шерегеш" полностью сгорел ресторанный комплекс "Монтана"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области
Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 16 дек – РИА Новости. Ресторанный комплекс "Монтана", расположенный на горнолыжном курорте "Шерегеш", сгорел в ночь на четверг, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"На момент прибытия первого подразделения здание горело по всей площади, в результате уничтожено полностью. Оно было одноэтажное, из бруса", – рассказали в управлении.
Собеседница агентства уточнила, что сигнал о пожаре поступил в 01.56 (21.56 мск), площадь возгорания — 200 квадратных метров.
Как добавили в администрации Таштагольского района, заведение располагалось в секторе Е горнолыжного курорта.
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