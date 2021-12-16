https://ria.ru/20211216/sheregesh-1764000734.html

На горнолыжном курорте "Шерегеш" сгорел ресторан

На горнолыжном курорте "Шерегеш" сгорел ресторан - РИА Новости, 16.12.2021

На горнолыжном курорте "Шерегеш" сгорел ресторан

Ресторанный комплекс "Монтана", расположенный на горнолыжном курорте "Шерегеш", сгорел в ночь на четверг, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:55

2021-12-16T11:55

2021-12-16T12:48

туризм

происшествия

ресторан

таштагольский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

туризм

курорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761683694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40a46b5c5fe92a2aedbf8f97f6628ba4.jpg

КЕМЕРОВО, 16 дек – РИА Новости. Ресторанный комплекс "Монтана", расположенный на горнолыжном курорте "Шерегеш", сгорел в ночь на четверг, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."На момент прибытия первого подразделения здание горело по всей площади, в результате уничтожено полностью. Оно было одноэтажное, из бруса", – рассказали в управлении.Собеседница агентства уточнила, что сигнал о пожаре поступил в 01.56 (21.56 мск), площадь возгорания — 200 квадратных метров.Как добавили в администрации Таштагольского района, заведение располагалось в секторе Е горнолыжного курорта.

https://ria.ru/20211214/pozhar-1763750348.html

таштагольский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ресторан, таштагольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, курорт