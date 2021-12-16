https://ria.ru/20211216/sertifikaty-1764003208.html
В Госдуме допустили, что ковид-сертификаты не понадобятся
В Госдуме допустили, что ковид-сертификаты не понадобятся - РИА Новости, 16.12.2021
В Госдуме допустили, что ковид-сертификаты не понадобятся
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что работа над законопроектом о QR-кодах будет вестись непрерывно,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:21
2021-12-16T11:21
2021-12-16T11:36
распространение коронавируса
госдума рф
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
василий пискарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_0:0:3410:1919_1920x0_80_0_0_e8db94178702f07be9766065f21b520a.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что работа над законопроектом о QR-кодах будет вестись непрерывно, если эпидситуация будет меняться в лучшую сторону, может, сертификаты и не потребуются."Эта работа (над законопроектом о QR-кодах) будет вестись непрерывно", - сказал Пискарев журналистам.Он отметил, что в случае улучшения эпидситуации, QR-коды могут и не потребоваться.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752637147_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_eec0c323b2a6f6fc2e0e9b814b85d38f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, василий пискарев
11:21 16.12.2021 (обновлено: 11:36 16.12.2021)
В Госдуме допустили, что ковид-сертификаты не понадобятся
Глава комитета Госдумы Пискарев допустил, что введение ковид-сертификатов не понадобится