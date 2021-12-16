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В Госдуме допустили, что ковид-сертификаты не понадобятся

В Госдуме допустили, что ковид-сертификаты не понадобятся - РИА Новости, 16.12.2021

В Госдуме допустили, что ковид-сертификаты не понадобятся

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что работа над законопроектом о QR-кодах будет вестись непрерывно,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:21

2021-12-16T11:21

2021-12-16T11:36

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что работа над законопроектом о QR-кодах будет вестись непрерывно, если эпидситуация будет меняться в лучшую сторону, может, сертификаты и не потребуются."Эта работа (над законопроектом о QR-кодах) будет вестись непрерывно", - сказал Пискарев журналистам.Он отметил, что в случае улучшения эпидситуации, QR-коды могут и не потребоваться.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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