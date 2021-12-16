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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/sertifikat-1764051389.html
﻿Голикова оценила идею выдачи ковид-сертификата после первой прививки
﻿Голикова оценила идею выдачи ковид-сертификата после первой прививки - РИА Новости, 16.12.2021
﻿Голикова оценила идею выдачи ковид-сертификата после первой прививки
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не может предложить выдавать сертификат после первой дозы вакцины от COVID-19, у организма должна сформироваться... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:29
2021-12-16T14:29
распространение коронавируса
татьяна голикова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не может предложить выдавать сертификат после первой дозы вакцины от COVID-19, у организма должна сформироваться иммунная защита."К сожалению, я не могу вам предложить выдать сертификат сразу после того, как вы укололись первым уколом, потому что у организма должна сформироваться соответствующая иммунная защита. Поэтому до того момента, пока вы не привились вторым компонентом, вы имеете возможность, если вдруг в регионе введены ограничения, и это будет связано с использованием сертификатов вакцинированного, то вы сможете воспользоваться ПЦР-тестом и посетить те места, которые вам необходимы. И в дополнение хочу сказать, что тот законопроект, который мы обсуждаем, не фиксирует в качестве ограничений для предъявления сертификатов вакцинированного те места, в которых реализуются товары первой необходимости и аптеки", - сказала Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
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татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:29 16.12.2021
 
﻿Голикова оценила идею выдачи ковид-сертификата после первой прививки

Вице-премьер Голикова выступила против выдачи ковид-сертификата после первой прививки

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не может предложить выдавать сертификат после первой дозы вакцины от COVID-19, у организма должна сформироваться иммунная защита.
"К сожалению, я не могу вам предложить выдать сертификат сразу после того, как вы укололись первым уколом, потому что у организма должна сформироваться соответствующая иммунная защита. Поэтому до того момента, пока вы не привились вторым компонентом, вы имеете возможность, если вдруг в регионе введены ограничения, и это будет связано с использованием сертификатов вакцинированного, то вы сможете воспользоваться ПЦР-тестом и посетить те места, которые вам необходимы. И в дополнение хочу сказать, что тот законопроект, который мы обсуждаем, не фиксирует в качестве ограничений для предъявления сертификатов вакцинированного те места, в которых реализуются товары первой необходимости и аптеки", - сказала Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
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