https://ria.ru/20211216/sertifikat-1764051389.html

﻿Голикова оценила идею выдачи ковид-сертификата после первой прививки

﻿Голикова оценила идею выдачи ковид-сертификата после первой прививки - РИА Новости, 16.12.2021

﻿Голикова оценила идею выдачи ковид-сертификата после первой прививки

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не может предложить выдавать сертификат после первой дозы вакцины от COVID-19, у организма должна сформироваться... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:29

2021-12-16T14:29

2021-12-16T14:29

распространение коронавируса

татьяна голикова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что не может предложить выдавать сертификат после первой дозы вакцины от COVID-19, у организма должна сформироваться иммунная защита."К сожалению, я не могу вам предложить выдать сертификат сразу после того, как вы укололись первым уколом, потому что у организма должна сформироваться соответствующая иммунная защита. Поэтому до того момента, пока вы не привились вторым компонентом, вы имеете возможность, если вдруг в регионе введены ограничения, и это будет связано с использованием сертификатов вакцинированного, то вы сможете воспользоваться ПЦР-тестом и посетить те места, которые вам необходимы. И в дополнение хочу сказать, что тот законопроект, который мы обсуждаем, не фиксирует в качестве ограничений для предъявления сертификатов вакцинированного те места, в которых реализуются товары первой необходимости и аптеки", - сказала Голикова на пленарном заседании в Госдуме.

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