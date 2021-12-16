https://ria.ru/20211216/schet-1764066870.html

ВТБ запускает новый накопительный счет

ВТБ запускает новый накопительный счет - РИА Новости, 16.12.2021

ВТБ запускает новый накопительный счет

ВТБ пополнил линейку сберегательных продуктов новым накопительным счетом "Сейф", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:39

2021-12-16T15:39

2021-12-16T15:39

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. ВТБ пополнил линейку сберегательных продуктов новым накопительным счетом "Сейф", сообщает пресс-служба банка.Пресс-служба отмечает, что "Сейф" — оптимальный выбор, если необходимо накопить и приумножить средства. Максимальная доходность сопоставима с предложениями по депозитам. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно. Это отличает его от накопительного счета "Копилка", который позволяет в конце месяца получать доход на ежедневный остаток и остается удобным инструментом для повседневных трат. Для новых клиентов и для тех, кто ранее не пользовался накопительным счетом, в течение первых трех месяцев с момента поступления средств действует повышенная приветственная ставка. При подключении к Мультикарте опции "Сбережения" доходность возрастет."Накопительные счета остаются привлекательным инструментом управления сбережениями, позволяя держать средства "под рукой" и одновременно получать хорошую доходность. В ВТБ портфель рублевых накопительных счетов за три квартала вырос более чем на 15%. В следующем году мы ожидаем сохранения интереса к сберегательным продуктам, в том числе на фоне увеличения процентных ставок, поэтому расширяем линейку накопительных счетов, предлагая новый привлекательный продукт", - сказала заместитель начальника управления "Сбережения" ВТБ Мария ВоронинаОткрыть "Сейф" можно в рублях или долларах за несколько кликов в последней версии мобильного приложения (16.1) ВТБ Онлайн.

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