ВТБ запускает новый накопительный счет
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. ВТБ пополнил линейку сберегательных продуктов новым накопительным счетом "Сейф", сообщает пресс-служба банка.
Пресс-служба отмечает, что "Сейф" — оптимальный выбор, если необходимо накопить и приумножить средства. Максимальная доходность сопоставима с предложениями по депозитам. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно. Это отличает его от накопительного счета "Копилка", который позволяет в конце месяца получать доход на ежедневный остаток и остается удобным инструментом для повседневных трат. Для новых клиентов и для тех, кто ранее не пользовался накопительным счетом, в течение первых трех месяцев с момента поступления средств действует повышенная приветственная ставка. При подключении к Мультикарте опции "Сбережения" доходность возрастет.
"Накопительные счета остаются привлекательным инструментом управления сбережениями, позволяя держать средства "под рукой" и одновременно получать хорошую доходность. В ВТБ портфель рублевых накопительных счетов за три квартала вырос более чем на 15%. В следующем году мы ожидаем сохранения интереса к сберегательным продуктам, в том числе на фоне увеличения процентных ставок, поэтому расширяем линейку накопительных счетов, предлагая новый привлекательный продукт", - сказала заместитель начальника управления "Сбережения" ВТБ Мария Воронина
Открыть "Сейф" можно в рублях или долларах за несколько кликов в последней версии мобильного приложения (16.1) ВТБ Онлайн.