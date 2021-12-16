https://ria.ru/20211216/sberbank-1764105035.html

СберБанк вывел программу НСЖ с доходностью до 7% в мобильное приложение

СберБанк вывел программу НСЖ с доходностью до 7% в мобильное приложение - РИА Новости, 16.12.2021

СберБанк вывел программу НСЖ с доходностью до 7% в мобильное приложение

Сбер вывел ещё одну программу накопительного страхования жизни (НСЖ) от ООО СК "Сбербанк страхование жизни" в мобильное приложение СберБанк Онлайн (18+). Теперь РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:13

2021-12-16T18:13

2021-12-16T19:55

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МОСКВА, 16 дек - Пресс-служба ПАО "Сбербанк". Сбер вывел ещё одну программу накопительного страхования жизни (НСЖ) от ООО СК "Сбербанк страхование жизни" в мобильное приложение СберБанк Онлайн (18+). Теперь клиенты могут оформить договор по программе "Билет в будущее" на срок от одного года. При выборе параметров продукта (срочность, регулярность и сумма взносов) пользователь сразу увидит сумму накоплений и годовую доходность.В СберБанк Онлайн пока выведена базовая версия программы с фиксированным набором рисков. Программа позволяет получить доходность до 7% годовых (в зависимости от выбранных условий).Копить с "билетом" можно в течение 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 и 15 лет. Деньги можно вносить единовременно или в рассрочку (ежемесячно или ежегодно). Минимальный взнос — 2000 рублей, минимальная сумма накоплений — 42 тысячи рублей.Оформить полис НСЖ по программе "Билет в будущее" можно в разделе "Инвестиции и накопления" на главной странице мобильного приложения. Помимо страховой защиты, полисы НСЖ имеют такие преимущества, как специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность капитала при имущественных спорах, а также налоговые преференции (при оформлении программы на срок более 5 лет каждый год можно получать налоговый вычет до 15600 рублей).Старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова:"Стремительная цифровизация страхового бизнеса в 2020–2021 годах сократила путь клиента до нескольких касаний при оформлении не только полиса рискового страхования, но и полиса страхования жизни. Начать копить на квартиру или даже бытовую технику должно быть так же просто, как запустить таймер голосовой командой. Кстати, уже сейчас виртуальные ассистенты Сбера — Сбер, Джой и Афина (18+) — понимают команду "Хочу пополнить НСЖ". А в начале 2022 года помощники научатся пополнять договоры накопительного страхования жизни без перехода в СберБанк Онлайн".Генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь:"Запуск "Билета в будущее" в онлайн-канале — ещё одно напоминание о том, как легко и быстро можно начать формировать накопления на любые цели. Цифровой сервис и базовая версия позволили нам предложить более высокую доходность. Клиенты будут получать доходность на уровне депозитов или выше них, пользуясь при этом страховой защитой. Эти преимущества получится протестировать и на коротком горизонте: оформлять полисы можно на срок от одного года. Человек — дитя привычки. Мы надеемся, что позитивный опыт накопления при помощи страхования на коротком горизонте станет важным стимулом к более долгосрочному финансовому планированию".В отделениях Сбера программа "Билет в будущее" доступна в трёх версиях: базовая, расширенная и детская. Расширенная программа, помимо базовых рисков, защищает клиента на случай получения инвалидности. Детская программа распространяет страховую защиту не только на взрослого, но и на ребёнка.С начала 2021 года договор НСЖ по программе "Билет в будущее" заключил каждый десятый клиент СберСтрахование жизни. В 77% случаев программу выбирают женщины, 40% "билетов" с начала года оформили молодые клиенты до 35 лет, столько же пришлось на лиц в возрасте 36–45 лет.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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