https://ria.ru/20211216/samozanyatye-1764076361.html

Самозанятых в МО стало почти в два раза больше в 2021 году

Самозанятых в МО стало почти в два раза больше в 2021 году - РИА Новости, 16.12.2021

Самозанятых в МО стало почти в два раза больше в 2021 году

Количество самозанятых в Московской области почти удвоилось за 2021 год. Если в 2020 году как самозанятые были зарегистрированы 168 тысяч жителей региона,... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:21

2021-12-16T16:21

2021-12-16T16:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Количество самозанятых в Московской области почти удвоилось за 2021 год. Если в 2020 году как самозанятые были зарегистрированы 168 тысяч жителей региона, сейчас их стало более 315 тысяч, сообщил телеканал "360"."На сегодняшний день их количество превышает 315 тысяч человек. В процентном соотношении рост за год составил 87,5%", – рассказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.Она напомнила, что для самозанятых жителей региона действуют специальные меры поддержки. Например, они могут получать микрозаймы и субсидии для компенсации затрат на маркетплейсах, а также арендовать место в коворкингах по льготной цене – правительство региона оплачивает 90% стоимости. Кроме того, в Московской области регулярно проводятся форумы, мастер-классы и полноценные обучающие курсы для предпринимателей."Для нас важно поддерживать не только компании, но и тех, кто работает на себя", – подчеркнула Зиновьева.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)