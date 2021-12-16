Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211216/samozanyatye-1764076361.html
Самозанятых в МО стало почти в два раза больше в 2021 году
Самозанятых в МО стало почти в два раза больше в 2021 году - РИА Новости, 16.12.2021
Самозанятых в МО стало почти в два раза больше в 2021 году
Количество самозанятых в Московской области почти удвоилось за 2021 год. Если в 2020 году как самозанятые были зарегистрированы 168 тысяч жителей региона,... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:21
2021-12-16T16:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764076177_0:0:3086:1735_1920x0_80_0_0_48ef3bd66b53c7c4242a7aee5b5a31f7.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Количество самозанятых в Московской области почти удвоилось за 2021 год. Если в 2020 году как самозанятые были зарегистрированы 168 тысяч жителей региона, сейчас их стало более 315 тысяч, сообщил телеканал "360"."На сегодняшний день их количество превышает 315 тысяч человек. В процентном соотношении рост за год составил 87,5%", – рассказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.Она напомнила, что для самозанятых жителей региона действуют специальные меры поддержки. Например, они могут получать микрозаймы и субсидии для компенсации затрат на маркетплейсах, а также арендовать место в коворкингах по льготной цене – правительство региона оплачивает 90% стоимости. Кроме того, в Московской области регулярно проводятся форумы, мастер-классы и полноценные обучающие курсы для предпринимателей."Для нас важно поддерживать не только компании, но и тех, кто работает на себя", – подчеркнула Зиновьева.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764076177_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_7b110c8881b9fafbe8738bb62b24a9d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
16:21 16.12.2021
 

Самозанятых в МО стало почти в два раза больше в 2021 году

© РИА Новости / Максим БогодвидДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Количество самозанятых в Московской области почти удвоилось за 2021 год. Если в 2020 году как самозанятые были зарегистрированы 168 тысяч жителей региона, сейчас их стало более 315 тысяч, сообщил телеканал "360".
"На сегодняшний день их количество превышает 315 тысяч человек. В процентном соотношении рост за год составил 87,5%", – рассказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что для самозанятых жителей региона действуют специальные меры поддержки. Например, они могут получать микрозаймы и субсидии для компенсации затрат на маркетплейсах, а также арендовать место в коворкингах по льготной цене – правительство региона оплачивает 90% стоимости. Кроме того, в Московской области регулярно проводятся форумы, мастер-классы и полноценные обучающие курсы для предпринимателей.
"Для нас важно поддерживать не только компании, но и тех, кто работает на себя", – подчеркнула Зиновьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
02:20Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговли
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
Лента новостейМолния
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсиновПосольство КНР в Вашингтоне обвинило США в нарушении правил торговлиАналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson