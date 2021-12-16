https://ria.ru/20211216/samoupravlenie-1763979388.html

Переход на новую систему местного самоуправления продлится до 2028 года

Переход на новую систему местного самоуправления продлится до 2028 года - РИА Новости, 16.12.2021

Переход на новую систему местного самоуправления продлится до 2028 года

Переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в России продлится до 1 января 2028 года, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T09:13

2021-12-16T09:13

2021-12-16T10:26

политика

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павел крашенинников

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления в России продлится до 1 января 2028 года, сообщили в пресс-службе комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.В четверг в Госдуму внесли законопроект об организации местного самоуправления в РФ. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас."При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления", - говорится в документе.Новым законопроектом об организации местного самоуправления в РФ закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы.Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед президентом РФ. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта.Также глава субъекта вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.Законопроект также предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет.Отмечается, что одноуровневую систему работы местного самоуправления запустят в России 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20211215/zakon-1763799501.html

https://ria.ru/20211216/otreshenie-1763979052.html

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политика, госдума рф, павел крашенинников, андрей клишас, россия