https://ria.ru/20211216/rzhevskiy-1764005495.html

Ж/д к станции "Ржевский мемориал" в Тверской области электрифицируют

Ж/д к станции "Ржевский мемориал" в Тверской области электрифицируют - РИА Новости, 16.12.2021

Ж/д к станции "Ржевский мемориал" в Тверской области электрифицируют

Участок железной дороги протяженностью порядка 80 километров от станции Шаховская на границе Тверской и Московской областей до станции "Ржевский мемориал" в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:32

2021-12-16T11:32

2021-12-16T11:32

тверская область

игорь руденя

железная дорога

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ТВЕРЬ. 16 дек – РИА Новости. Участок железной дороги протяженностью порядка 80 километров от станции Шаховская на границе Тверской и Московской областей до станции "Ржевский мемориал" в Тверской области электрифицируют, сообщает пресс-служба регионального правительства.Общая протяженность маршрута от Москвы до новой станции составляет свыше 240 километров. Ежедневно по маршруту курсируют две пары поездов "Ласточка". Вагоны оснащены системой климат-контроля, организовано аудио- и видеоинформирование пассажиров. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места, подъемники и санитарные комнаты.Электрификация железнодорожной ветки обсуждалась на совещании в областном правительстве, которое провел глава региона Игорь Руденя .В этом году в Тверской области за три месяца была построена и введена в эксплуатацию новая станция "Ржевский мемориал". С 6 мая от Москвы к Ржевскому мемориалу запущены поезда повышенной комфортности "Ласточка", делающие остановки в Ржеве и других населенных пунктах Тверской области. Сейчас поезда работают на сменной тяге.

https://ria.ru/20211215/transport-1763895775.html

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игорь руденя, железная дорога