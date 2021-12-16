Ж/д к станции "Ржевский мемориал" в Тверской области электрифицируют
© Фото : пресс-служба Тверской областиЖ/д станция "Ржевский мемориал" в Тверской области
© Фото : пресс-служба Тверской области
ТВЕРЬ. 16 дек – РИА Новости. Участок железной дороги протяженностью порядка 80 километров от станции Шаховская на границе Тверской и Московской областей до станции "Ржевский мемориал" в Тверской области электрифицируют, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общая протяженность маршрута от Москвы до новой станции составляет свыше 240 километров. Ежедневно по маршруту курсируют две пары поездов "Ласточка". Вагоны оснащены системой климат-контроля, организовано аудио- и видеоинформирование пассажиров. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места, подъемники и санитарные комнаты.
Электрификация железнодорожной ветки обсуждалась на совещании в областном правительстве, которое провел глава региона Игорь Руденя .
В этом году в Тверской области за три месяца была построена и введена в эксплуатацию новая станция "Ржевский мемориал". С 6 мая от Москвы к Ржевскому мемориалу запущены поезда повышенной комфортности "Ласточка", делающие остановки в Ржеве и других населенных пунктах Тверской области. Сейчас поезда работают на сменной тяге.
"Электрификация позволит значительно сократить время в пути на новом маршруте, сделать более комфортным путешествие для жителей и гостей региона, желающих посетить Ржевский мемориал Советскому солдату. Также проект будет способствовать комплексному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации Тверской области", - отметили в пресс-службе.