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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211216/rzhevskiy-1764005495.html
Ж/д к станции "Ржевский мемориал" в Тверской области электрифицируют
Ж/д к станции "Ржевский мемориал" в Тверской области электрифицируют - РИА Новости, 16.12.2021
Ж/д к станции "Ржевский мемориал" в Тверской области электрифицируют
Участок железной дороги протяженностью порядка 80 километров от станции Шаховская на границе Тверской и Московской областей до станции "Ржевский мемориал" в... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:32
2021-12-16T11:32
тверская область
игорь руденя
железная дорога
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ТВЕРЬ. 16 дек – РИА Новости. Участок железной дороги протяженностью порядка 80 километров от станции Шаховская на границе Тверской и Московской областей до станции "Ржевский мемориал" в Тверской области электрифицируют, сообщает пресс-служба регионального правительства.Общая протяженность маршрута от Москвы до новой станции составляет свыше 240 километров. Ежедневно по маршруту курсируют две пары поездов "Ласточка". Вагоны оснащены системой климат-контроля, организовано аудио- и видеоинформирование пассажиров. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места, подъемники и санитарные комнаты.Электрификация железнодорожной ветки обсуждалась на совещании в областном правительстве, которое провел глава региона Игорь Руденя .В этом году в Тверской области за три месяца была построена и введена в эксплуатацию новая станция "Ржевский мемориал". С 6 мая от Москвы к Ржевскому мемориалу запущены поезда повышенной комфортности "Ласточка", делающие остановки в Ржеве и других населенных пунктах Тверской области. Сейчас поезда работают на сменной тяге.
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игорь руденя, железная дорога
11:32 16.12.2021
 

Ж/д к станции "Ржевский мемориал" в Тверской области электрифицируют

© Фото : пресс-служба Тверской областиЖ/д станция "Ржевский мемориал" в Тверской области
Ж/д станция Ржевский мемориал в Тверской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : пресс-служба Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ. 16 дек – РИА Новости. Участок железной дороги протяженностью порядка 80 километров от станции Шаховская на границе Тверской и Московской областей до станции "Ржевский мемориал" в Тверской области электрифицируют, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общая протяженность маршрута от Москвы до новой станции составляет свыше 240 километров. Ежедневно по маршруту курсируют две пары поездов "Ласточка". Вагоны оснащены системой климат-контроля, организовано аудио- и видеоинформирование пассажиров. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места, подъемники и санитарные комнаты.
Тверская область продолжит развитие новой транспортной модели - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 16:59Тверская область
Тверская область продолжит развитие новой транспортной модели
Электрификация железнодорожной ветки обсуждалась на совещании в областном правительстве, которое провел глава региона Игорь Руденя .
В этом году в Тверской области за три месяца была построена и введена в эксплуатацию новая станция "Ржевский мемориал". С 6 мая от Москвы к Ржевскому мемориалу запущены поезда повышенной комфортности "Ласточка", делающие остановки в Ржеве и других населенных пунктах Тверской области. Сейчас поезда работают на сменной тяге.
"Электрификация позволит значительно сократить время в пути на новом маршруте, сделать более комфортным путешествие для жителей и гостей региона, желающих посетить Ржевский мемориал Советскому солдату. Также проект будет способствовать комплексному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации Тверской области", - отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяЖелезная дорога
 
 
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