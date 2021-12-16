Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине
Spiked: Запад должен признать вину за кризис на Украине и перестать демонизировать Москву
Автор статьи Тим Блэк рассмотрел основные заявления зарубежных медиа, например The Sunday Times, New York Times и New Statesman, на тему отношений между Москвой и Западом, где первая представлена агрессором, а ее лидер Владимир Путин "не смирился с потерей СССР". Однако журналист ответил на эти высказывания, заметив, что образ страны, "которая тут вмешивается в выборы, а там — в военные действия" и желает "вторгнуться на Украину, потому что… ну… это просто Россия", не соответствует действительности.
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"На самом деле Россия здесь не главный игрок и уж конечно не агент хаоса. Наоборот, все, что происходит на Украине и вокруг нее, — продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С точки зрения России это НАТО тут проворачивает делишки", — утверждает колумнист.
Блэк также уверен, что опасения Москвы перед действиями Запада вполне рациональны, поскольку многие члены Североатлантического альянса никогда не упустили бы возможность расшириться до самых границ России. Журналист напомнил о многочисленных учениях НАТО вблизи российской территории, размещении боевых подразделений в странах Балтии и кораблей в Черном море, а также постоянные заявления о готовности принять Украину и Грузию в состав организации.
"Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг нее, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать ее", — резюмировал автор.
В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского "вторжения" на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает Вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры" и создает прямую угрозу безопасности России.
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