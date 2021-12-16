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История о том, как НАТО проворачивает дела на Украине, подставляя Москву
Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине - РИА Новости, 16.12.2021
История о том, как НАТО проворачивает дела на Украине, подставляя Москву
Политики выстроили мир, где есть хорошие миролюбивые западные государства, а им противостоит "разрушительная" и сеющая хаос Россия. Однако этот подход осознанно РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:26
2021-12-16T09:26
грузия
москва
владимир путин
дмитрий песков
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Политики выстроили мир, где есть хорошие миролюбивые западные государства, а им противостоит "разрушительная" и сеющая хаос Россия. Однако этот подход осознанно скрывает опасные и дестабилизирующие обстановку в мире действия стран НАТО, пишет британский журнал Spiked.Автор статьи Тим Блэк рассмотрел основные заявления зарубежных медиа, например The Sunday Times, New York Times и New Statesman, на тему отношений между Москвой и Западом, где первая представлена агрессором, а ее лидер Владимир Путин "не смирился с потерей СССР". Однако журналист ответил на эти высказывания, заметив, что образ страны, "которая тут вмешивается в выборы, а там — в военные действия" и желает "вторгнуться на Украину, потому что… ну… это просто Россия", не соответствует действительности."На самом деле Россия здесь не главный игрок и уж конечно не агент хаоса. Наоборот, все, что происходит на Украине и вокруг нее, — продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С точки зрения России это НАТО тут проворачивает делишки", — утверждает колумнист.Блэк также уверен, что опасения Москвы перед действиями Запада вполне рациональны, поскольку многие члены Североатлантического альянса никогда не упустили бы возможность расшириться до самых границ России. Журналист напомнил о многочисленных учениях НАТО вблизи российской территории, размещении боевых подразделений в странах Балтии и кораблей в Черном море, а также постоянные заявления о готовности принять Украину и Грузию в состав организации."Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг нее, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать ее", — резюмировал автор.В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского "вторжения" на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает Вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры" и создает прямую угрозу безопасности России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211214/g7-1763622200.html
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грузия, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия
09:26 16.12.2021
 
Великобритания призвала Запад признать ответственность за кризис на Украине

Spiked: Запад должен признать вину за кризис на Украине и перестать демонизировать Москву

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Политики выстроили мир, где есть хорошие миролюбивые западные государства, а им противостоит "разрушительная" и сеющая хаос Россия. Однако этот подход осознанно скрывает опасные и дестабилизирующие обстановку в мире действия стран НАТО, пишет британский журнал Spiked.
Автор статьи Тим Блэк рассмотрел основные заявления зарубежных медиа, например The Sunday Times, New York Times и New Statesman, на тему отношений между Москвой и Западом, где первая представлена агрессором, а ее лидер Владимир Путин "не смирился с потерей СССР". Однако журналист ответил на эти высказывания, заметив, что образ страны, "которая тут вмешивается в выборы, а там — в военные действия" и желает "вторгнуться на Украину, потому что… ну… это просто Россия", не соответствует действительности.
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"На самом деле Россия здесь не главный игрок и уж конечно не агент хаоса. Наоборот, все, что происходит на Украине и вокруг нее, — продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С точки зрения России это НАТО тут проворачивает делишки", — утверждает колумнист.
Блэк также уверен, что опасения Москвы перед действиями Запада вполне рациональны, поскольку многие члены Североатлантического альянса никогда не упустили бы возможность расшириться до самых границ России. Журналист напомнил о многочисленных учениях НАТО вблизи российской территории, размещении боевых подразделений в странах Балтии и кораблей в Черном море, а также постоянные заявления о готовности принять Украину и Грузию в состав организации.
"Чтобы разрешить конфликт на Украине и вокруг нее, Западу сначала нужно признать собственную роль в этом кризисе. И вот тогда, возможно, он будет в состоянии понять Россию, а не просто демонизировать ее", — резюмировал автор.
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В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского "вторжения" на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль перемещает Вооруженные силы в пределах собственной территории и на свое усмотрение, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве подчеркивали, что сообщения о российской агрессии используются как предлог для наращивания сил НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры" и создает прямую угрозу безопасности России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Карин Донфрид - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Донфрид проведет с НАТО консультации по Украине
 
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