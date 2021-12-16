https://ria.ru/20211216/rt-1764033297.html

Захарова прокомментировала блокировку нового YouTube-канала RT DE

Захарова прокомментировала блокировку нового YouTube-канала RT DE - РИА Новости, 16.12.2021

Захарова прокомментировала блокировку нового YouTube-канала RT DE

Москва другого и не ожидала, каждый поздравляет с премьерой, как умеет, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя блокировку нового... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:10

2021-12-16T13:10

2021-12-16T19:10

в мире

технологии

берлин (город)

германия

маргарита симоньян

youtube

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва другого и не ожидала, каждый поздравляет с премьерой, как умеет, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя блокировку нового канал RT DE в день запуска телевещания на YouTube.Ранее Telegram-канал RT сообщил, что YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания."Пока давала интервью RT DE, YouTube заблокировал их новый канал. И всё это в день запуска телевещания. А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто - толченым стеклом, подсыпанным в туфли", - отметила Захарова в своем Telegram-канале.Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.

https://ria.ru/20211216/feyk-nyus-1764021122.html

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"Удивительные люди" – Симоньян прокомментировала блокировку YouTube-канала RT auf Sendung "Удивительные люди" – Симоньян прокомментировала блокировку YouTube-канала RT auf Sendung 2021-12-16T13:10 true PT1M13S

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в мире, технологии, берлин (город), германия, маргарита симоньян, youtube, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, телеканал rt, россия