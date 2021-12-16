https://ria.ru/20211216/rozhdestvo-1764089305.html

В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество - РИА Новости, 16.12.2021

В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

Президент России Владимир Путин традиционно посетит на Рождество один из храмов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:08

2021-12-16T17:08

2021-12-16T17:08

владимир путин

дмитрий песков

рождество христово

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин традиционно посетит на Рождество один из храмов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет храм", - сказал он журналистам.По его словам, пока не определено, какой.

https://ria.ru/20210801/putin-1743851532.html

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владимир путин, дмитрий песков, рождество христово, россия