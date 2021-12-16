https://ria.ru/20211216/revaktsinatsiya-1763971387.html

Критический срок для ревакцинации от коронавируса

Мясников обозначил срок ревакцинации для победы над "омикроном" - РИА Новости, 16.12.2021

Критический срок для ревакцинации от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал к ревакцинации всех, кто получил последнюю дозу прививки или перенес инфекцию в октябре и ранее. Соответствующий... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T06:11

2021-12-16T06:11

2021-12-16T08:43

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал к ревакцинации всех, кто получил последнюю дозу прививки или перенес инфекцию в октябре и ранее. Соответствующий пост медик опубликовал в своем Telegram-канале.В противном случае, уверен врач, "омикрон" не остановить.Для ревакцинации Мясников предложил использовать "Спутник Лайт", подчеркивая, что это не более чем первый компонент "Спутника V".Телеведущий ранее заявил, что считает единственно надежным способом борьбы с распространением этой разновидности коронавируса ревакцинацию и коррекцию самих вакцин. Он подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей и такое развитие событий — норма для эволюции патогена.По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 270 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211216/chuma-1763966978.html

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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)