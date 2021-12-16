https://ria.ru/20211216/remont-1764020191.html

Более 2,5 тысяч домов отремонтировали в Московской области в 2021 году

Более 2,5 тысяч домов отремонтировали в Московской области в 2021 году - РИА Новости, 16.12.2021

Более 2,5 тысяч домов отремонтировали в Московской области в 2021 году

Более 2,5 тысяч многоквартирных домов отремонтировали на территории Московской области в 2021 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:23

2021-12-16T12:23

2021-12-16T12:23

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московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 16 дек – РИА Новости. Более 2,5 тысяч многоквартирных домов отремонтировали на территории Московской области в 2021 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.Программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Московской области реализуется с 2014 года. Согласно проекту, всего по ней планируется отремонтировать 44 тысячи многоквартирных домов в регионе.Он также добавил, что в следующем году будет осуществляться процесс контрактования на 2023-2025 года.

https://ria.ru/20210708/remont-1740390111.html

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общество, московская область (подмосковье)