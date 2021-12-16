https://ria.ru/20211216/remont-1764011493.html

План по ремонту подъездов в Подмосковье выполнен на 92%

План по ремонту подъездов в Подмосковье выполнен на 92% - РИА Новости, 16.12.2021

План по ремонту подъездов в Подмосковье выполнен на 92%

Годовой план по ремонту подъездов многоквартирных домов Московской области выполнен на 92%, сообщил на пресс-конференции министр жилищно-коммунального хозяйства РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:52

2021-12-16T11:52

2021-12-16T11:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ремонт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/94/1551349451_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_ea83a05612ed7f41c7450ef053a7e958.jpg

КРАСНОГОРСК, 16 дек – РИА Новости. Годовой план по ремонту подъездов многоквартирных домов Московской области выполнен на 92%, сообщил на пресс-конференции министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.По его словам, из-за удорожания стоимости металлов на 70%, программу по ремонту подъездов пришлось скорректировать с 13 до 12 тысяч подъездов, поскольку по отдельным объектам удорожание стоимости ремонта достигало отметки 40-50%."На сегодняшний день у нас из 12 тысяч подъездов процент выполнения плана составляет 92%. Это не значит, что мы не ремонтировали подъезды – это значит, что вносятся финальные "штрихи", либо производится приемка Госжилинспекцией", - сказал Велиховский.

https://ria.ru/20211215/otkhody-1763797979.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), ремонт