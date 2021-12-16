https://ria.ru/20211216/remont-1764011493.html
План по ремонту подъездов в Подмосковье выполнен на 92%
План по ремонту подъездов в Подмосковье выполнен на 92% - РИА Новости, 16.12.2021
План по ремонту подъездов в Подмосковье выполнен на 92%
Годовой план по ремонту подъездов многоквартирных домов Московской области выполнен на 92%, сообщил на пресс-конференции министр жилищно-коммунального хозяйства РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:52
2021-12-16T11:52
2021-12-16T11:52
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КРАСНОГОРСК, 16 дек – РИА Новости. Годовой план по ремонту подъездов многоквартирных домов Московской области выполнен на 92%, сообщил на пресс-конференции министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.По его словам, из-за удорожания стоимости металлов на 70%, программу по ремонту подъездов пришлось скорректировать с 13 до 12 тысяч подъездов, поскольку по отдельным объектам удорожание стоимости ремонта достигало отметки 40-50%."На сегодняшний день у нас из 12 тысяч подъездов процент выполнения плана составляет 92%. Это не значит, что мы не ремонтировали подъезды – это значит, что вносятся финальные "штрихи", либо производится приемка Госжилинспекцией", - сказал Велиховский.
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московская область (подмосковье), ремонт