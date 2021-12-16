https://ria.ru/20211216/regulyator-1764119631.html
Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года
Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года - РИА Новости, 16.12.2021
Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) ожидает, что решение по сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2" не примут в РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T19:25
2021-12-16T19:25
2021-12-16T19:26
экономика
в мире
швейцария
германия
еврокомиссия
газпром
балтийское море
северный поток — 2
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) ожидает, что решение по сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока — 2" не примут в первой половине 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава регулятора Йохен Хоманн.Зарегистрированная в Швейцарии компания начала процесс учреждения немецкой "дочки", как ранее рекомендовал BNA, и сертификацию поставили на паузу, рассказал он."Приостановка процесса значит, что мы его продолжим, когда к нам поступят необходимые документы, которые можно будет оценить. Пока на руках их у нас нет", — пояснил руководитель регулятора.Сроки подачи бумаг зависят от Nord Stream 2 AG — предсказать их сложно, отметил Хоманн. После подачи нового пакета снова начнется "отчет процесса сертификации"."Это значит, что то время, которое еще оставалось (для принятия решения. — Прим. ред.) будет использовано", — сказал он.После этого проект решения представят Европейской комиссии, "у которой тоже будет много времени для работы с этим вопросом", продолжил он."Это значит, что решений об этом не будет в первой половине (2022 года. — Прим. ред.)", - заключил Хоманн."Северный поток — 2""Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
https://radiosputnik.ria.ru/20211216/sevpotok-1764105255.html
https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html
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экономика, в мире, швейцария, германия, еврокомиссия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
19:25 16.12.2021 (обновлено: 19:26 16.12.2021)
Решение по "Северному потоку — 2" не примут до середины 2022 года
Регулятор Германии не примет решение по Nord Stream 2 AG в первой половине 2022 года
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Федеральное сетевое агентство Германии
(BNA) ожидает, что решение по сертификации Nord Stream 2 AG
как независимого оператора "Северного потока — 2" не примут в первой половине 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава регулятора Йохен Хоманн.
Зарегистрированная в Швейцарии
компания начала процесс учреждения немецкой "дочки", как ранее рекомендовал BNA, и сертификацию поставили на паузу, рассказал он.
"Приостановка процесса значит, что мы его продолжим, когда к нам поступят необходимые документы, которые можно будет оценить. Пока на руках их у нас нет", — пояснил руководитель регулятора.
Сроки подачи бумаг зависят от Nord Stream 2 AG — предсказать их сложно, отметил Хоманн. После подачи нового пакета снова начнется "отчет процесса сертификации".
"Это значит, что то время, которое еще оставалось (для принятия решения. — Прим. ред.) будет использовано", — сказал он.
После этого проект решения представят Европейской комиссии, "у которой тоже будет много времени для работы с этим вопросом", продолжил он.
"Это значит, что решений об этом не будет в первой половине (2022 года. — Прим. ред.)", - заключил Хоманн.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" тянется от побережья России
через Балтийское море
до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября.
В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии
.
Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.