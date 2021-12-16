https://ria.ru/20211216/regiony-1764129293.html

Путин призвал АСИ сконцентрировать работу в регионах

Путин призвал АСИ сконцентрировать работу в регионах - РИА Новости, 16.12.2021

Путин призвал АСИ сконцентрировать работу в регионах

Президент РФ Владимир Путин призвал Агентство стратегических инициатив (АСИ) сконцентрировать свою работу в регионах и учитывать запросы местного населения, он... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:47

2021-12-16T20:47

2021-12-16T20:57

общество

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

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ОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Агентство стратегических инициатив (АСИ) сконцентрировать свою работу в регионах и учитывать запросы местного населения, он также подчеркнул, что человек и его благополучие должны быть всегда в центре внимания всех проектов."И в центре всей нашей государственной работы, и в центре внимания агентства, конечно, должны быть люди. Человек и его благополучие... Агентству нужно сконцентрироваться на работе в регионах, помогать управленческим командам на местах, добиваться зримых перемен в работе школ, поликлиник, больниц, учреждений социальной защиты, учитывать запросы жителей", - сказал Путин на встрече с наблюдательным советом АСИ.

https://ria.ru/20211215/programma-1763882743.html

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общество, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия