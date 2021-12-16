https://ria.ru/20211216/regiony-1764129293.html
Путин призвал АСИ сконцентрировать работу в регионах
Путин призвал АСИ сконцентрировать работу в регионах - РИА Новости, 16.12.2021
Путин призвал АСИ сконцентрировать работу в регионах
Президент РФ Владимир Путин призвал Агентство стратегических инициатив (АСИ) сконцентрировать свою работу в регионах и учитывать запросы местного населения, он... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T20:47
2021-12-16T20:47
2021-12-16T20:57
общество
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
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ОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Агентство стратегических инициатив (АСИ) сконцентрировать свою работу в регионах и учитывать запросы местного населения, он также подчеркнул, что человек и его благополучие должны быть всегда в центре внимания всех проектов."И в центре всей нашей государственной работы, и в центре внимания агентства, конечно, должны быть люди. Человек и его благополучие... Агентству нужно сконцентрироваться на работе в регионах, помогать управленческим командам на местах, добиваться зримых перемен в работе школ, поликлиник, больниц, учреждений социальной защиты, учитывать запросы жителей", - сказал Путин на встрече с наблюдательным советом АСИ.
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общество, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия
20:47 16.12.2021 (обновлено: 20:57 16.12.2021)
Путин призвал АСИ сконцентрировать работу в регионах
Президент Путин призвал АСИ сконцентрировать работу в регионах с учетом мнения населения