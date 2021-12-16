https://ria.ru/20211216/realme-1763889238.html
Обзор смартфона realme GT Neo2: пробуждение Нео
Обзор смартфона realme GT Neo2: пробуждение Нео - РИА Новости, 16.12.2021
Обзор смартфона realme GT Neo2: пробуждение Нео
Компания realme активно развивает линейку своих смартфонов GT, предлагая флагманское качество по умеренной цене. Именно по этим лекалам сделан новый realme GT... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:34
2021-12-16T11:34
2021-12-16T11:42
наука
технологии
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realme
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания realme активно развивает линейку своих смартфонов GT, предлагая флагманское качество по умеренной цене. Именно по этим лекалам сделан новый realme GT Neo2. — с ним и познакомимся в обзоре РИА Новости.ДизайнВ realme нашли свой дизайн-код для смартфонов, оттачивая его от модели к модели. Вот и GT Neo2 получился этаким усредненным аппаратом, который понравится любому и ни у кого не вызовет отторжения. На рынке он доступен в трех цветах: черный, синий и зеленый. Именно последний оказался у нас в руках — задняя панель выполнена из матового зеленого полимера с черной глянцевой полосой. Выглядит эффектно, сразу вспоминается флагманская модель GT, где такое оформление явно отсылает к автоспорту, намекая на мощность и скорость. Многие оценят и то, что материалы корпуса не собирают отпечатки и грязь. В целом же realme GT Neo2 выглядит как смартфон для комфортного использования на каждый день. Он тонкий, но удобно лежит в руке. При массе 199 граммов гаджетом будет приятно пользоваться всем.Рамки дисплея тут по нынешней моде крайне тонкие. Сам экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5, для которого производитель предусмотрел защитную пленку — мелочь, а приятно. Наконец, миниатюрное отверстие фронталки врезано в верхний левый угол, что гораздо приятнее смотрится, чем глазок по центру.ДисплейВ realme GT Neo2 использован 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей (Samsung E4) — такая диагональ стала негласным стандартом в индустрии, позволяя сохранить баланс между размерами и удобством использования. Матрица разрешением 1080x2400 пикселей очень яркая — 1300 нит в пике, а, значит, и под прямыми солнечными лучами информация на ней останется читаемой.Отдельно упомянем частоту обновления экрана, которая составляет 120 Гц. Смартфон честно выдает эту герцовку в большинстве совместимого софта — даже YouTube без настройки на GT Neo2 работает в 120 Гц! Есть тут и поддержка контента в модном стандарте HDR10+, которого становится все больше на стриминговых сервисах.И да, в realme не поскупились, дав GT Neo2 качественную матрицу с минимальным уровнем ШИМа. Но если и этого мало, то в настройках буквально в одно касание включается DC Dimming, который подавляет мерцание "на корню".Производительность, коммуникации и программное обеспечениеВ 2021 году компания realme выпустила смартфоны буквально на всех актуальных платформах от MTK и Qualcomm. Именно с процессором от последнего чипмейкера работает realme GT Neo2 — его "сердцем" стал Snapdragon 870, модернизированный 865-й, на котором строились бескомпромиссные Android-флагманы прошлого поколения. Выбор этой платформы обуславливает очень высокую производительность смартфона. В популярном бенчмарке AnTuTu GT Neo2 набрал более 700 тысяч баллов — больше в мире Android только у топового Snapdragon 888. К этому прибавляем и практически полное отсутствие троттлинга и нагрев не выше 42 градусов, что выделяет смартфон на фоне конкурентов. Тут, правда, еще и заслуга инженеров realme, которые применили в гаджете специальную систему теплоотведения от чипсета. Все это отличная заявка на успех в играх, и в них realme GT Neo2 действительно хорош. "Танки", PUBG или сложный в плане графики Genshin Impact — любой тайтл запускается на этом смартфоне на околомаксимальных настройках с высоким фреймрейтом. Более того, трубка позволяет реализовать в поддерживаемых играх и режим до 120 fps, в тех же WoT он работает и дает ощутимое преимущество над другими игроками на "поле битвы". Наконец, телефон поддерживает в играх технологию объемного звучания Dolby Atmos.На российском рынке доступны две версии realme GT Neo2: в рознице предлагается 8/128 ГБ, а в официальном магазине realme на Aliexpress — 12/256 ГБ. Оперативную память можно расширить с помощью фирменного решения — система позволяет нарастить дополнительно до 7 ГБ ОЗУ, резервируя ее в постоянной памяти.Набор коммуникаций в смартфоне по-современному широкий — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 с самыми крутыми аудокодеками, россыпь навигационных стандартов и, конечно, NFC для бесконтактных платежей. А еще смартфон очень неплохо проигрывает звук с помощью стереопары - убедительно и громко.Смартфон работает с оболочкой Realme UI 2.0 на базе Android 11. Это максимально оптимизированная надстройка, которая по праву входит в число лучших на рынке. В ней есть множество интересных фишек, делающих пользовательский опыт приятнее. Например, функция боковой панели. В нее можно добавить действия и приложения, которые отображаются по краю экрана. Вместе с жестовым управлением панель ускоряет выполнение тех или иных операций. Производитель анонсировал обновление GT Neo2 до realme ui 3.0 на основе Android 12.КамераХоть производитель и не позиционирует GT Neo2 в качестве камерофона, он дал смартфону универсальный набор камер. Здесь три сенсора: основной на 64 Мп (Sony IMX682 со светосильным объективом f/1.8), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и макро 2 Мп. Само приложение камеры имеет весь необходимый инструментарий, но при этом организация настроек интуитивна и не требует кропотливого освоения.Главный датчик по умолчанию снимает в 16 Мп — на снимках достаточно деталей, даже на пасмурную погоду снимки получаются с достаточно широким динамическим диапазоном. Цвета близки к естественным, шум на фото отсутствует. Цветопередача в автоматическом режиме тяготеет к холодным тонам, но если это не нравится, то можно включить HDR, который добавляет красок в снимки. 64-мегапиксельный режим дает значительный прирост в детализации фото, фрагменты которых можно увеличить без потери в качестве.8-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной линзой настроена таким образом, чтобы цветопередача снимков была схожа с основным сенсором. Качество фотографий хорошее, детализация умеренная, коррекция эффекта "рыбьего глаза" присутствует.В ночном режиме снимки на оба сенсора получаются хорошими, но, конечно, чувствуется превосходство главного сенсора — размер матрицы и светосильная оптика дают о себе знать. У GT Neo2 есть и расширенный ночной режим Pro, позволяющий настраивать ISO, баланс белого и выдержку.Смартфон умеет писать видео в качестве до 4K при 60 кадрах в секунду — в этом режиме даже доступна программная стабилизация. Для разрешения 1080 есть специальный режим Ultra Steady, когда смартфон выдает максимально плавную картинку, гася любые колебания. В целом же realme GT Neo2 снимает неплохие ролики с яркими цветами, хорошим контрастом и резкой картинкой.Безопасность и автономностьПодэкранный сканер отпечатков пальцев, который использован в realme GT Neo2, без скидок, флагманского уровня — увеличенная площадь, высокая скорость срабатывания, практически полное отсутствие ошибок. Что еще нужно от дактилоскопии в смартфоне? Наверное, было бы неплохо, если сканер был бы размещен чуть выше.Разблокировка по лицу работает с помощью фронтальной 16-мегапиксельной камеры — быстро и безошибочно. Смартфон при выходе из "спячки" приятно вибрирует в руке, в realme GT Neo2 использован вибромоторчик с тем самым "звенящим" эффектом, за который ценят флагманские гаджеты.Realme GT Neo2 оснащается батарейкой на 5000 мАч — казалось бы, стандартная емкость для 2021 года, а значит и автономность будет таковой. Но здесь снова на первый план выходит знаменитая оптимизация realme: смартфон на мощной платформе способен выдавать больше семи часов свечения дисплея с мобильной сетью! В повседневной жизни GT Neo2 уверенно живет день при серьезной нагрузке, а если хотя бы иногда выпускать гаджет из рук, то и все полтора.В коробке со смартфоном лежит хорошо известная по другим моделям realme зарядка мощностью 65 Вт. И если пользоваться ей (а после этого блока питания на медленные зарядки возвращаться не хочется), то realme GT Neo2 от 0 до 100 процентов можно зарядить чуть дольше, чем за 30 минут. В процессе зарядки гаджет становится едва теплым — хорошая заявка на долгую жизнь аккумулятора.ИтогоСовокупность характеристик и их реализация выводят realme GT Neo2 в верхний средний сегмент, где уже мало дать рынку быстрый процессор или экран с высокой герцовкой. Пользователь хочет отточенности оболочки, стабильной работы, если хотите — "юзер френдли" устройство.Компании удалось сделать именно такой смартфон, который еще и привлекает соотношением цены и качества. При рекомендованной розничной стоимости 36 990 рублей у realme GT Neo2 фактически нет полноценных конкурентов.
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технологии, google android, realme
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания realme активно развивает линейку своих смартфонов GT, предлагая флагманское качество по умеренной цене. Именно по этим лекалам сделан новый realme GT Neo2. — с ним и познакомимся в обзоре РИА Новости.
Дизайн
В realme нашли свой дизайн-код для смартфонов, оттачивая его от модели к модели. Вот и GT Neo2 получился этаким усредненным аппаратом, который понравится любому и ни у кого не вызовет отторжения. На рынке он доступен в трех цветах: черный, синий и зеленый. Именно последний оказался у нас в руках — задняя панель выполнена из матового зеленого полимера с черной глянцевой полосой. Выглядит эффектно, сразу вспоминается флагманская модель GT, где такое оформление явно отсылает к автоспорту, намекая на мощность и скорость. Многие оценят и то, что материалы корпуса не собирают отпечатки и грязь.
В целом же realme GT Neo2 выглядит как смартфон для комфортного использования на каждый день. Он тонкий, но удобно лежит в руке. При массе 199 граммов гаджетом будет приятно пользоваться всем.
Рамки дисплея тут по нынешней моде крайне тонкие. Сам экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5, для которого производитель предусмотрел защитную пленку — мелочь, а приятно. Наконец, миниатюрное отверстие фронталки врезано в верхний левый угол, что гораздо приятнее смотрится, чем глазок по центру.
Дисплей
В realme GT Neo2 использован 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей (Samsung E4) — такая диагональ стала негласным стандартом в индустрии, позволяя сохранить баланс между размерами и удобством использования. Матрица разрешением 1080x2400 пикселей очень яркая — 1300 нит в пике, а, значит, и под прямыми солнечными лучами информация на ней останется читаемой.
Отдельно упомянем частоту обновления экрана, которая составляет 120 Гц. Смартфон честно выдает эту герцовку в большинстве совместимого софта — даже YouTube
без настройки на GT Neo2 работает в 120 Гц! Есть тут и поддержка контента в модном стандарте HDR10+, которого становится все больше на стриминговых сервисах.
И да, в realme не поскупились, дав GT Neo2 качественную матрицу с минимальным уровнем ШИМа. Но если и этого мало, то в настройках буквально в одно касание включается DC Dimming, который подавляет мерцание "на корню".
Производительность, коммуникации и программное обеспечение
В 2021 году компания realme выпустила смартфоны буквально на всех актуальных платформах от MTK и Qualcomm
. Именно с процессором от последнего чипмейкера работает realme GT Neo2 — его "сердцем" стал Snapdragon 870, модернизированный 865-й, на котором строились бескомпромиссные Android-флагманы прошлого поколения. Выбор этой платформы обуславливает очень высокую производительность смартфона.
В популярном бенчмарке AnTuTu GT Neo2 набрал более 700 тысяч баллов — больше в мире Android
только у топового Snapdragon 888. К этому прибавляем и практически полное отсутствие троттлинга и нагрев не выше 42 градусов, что выделяет смартфон на фоне конкурентов. Тут, правда, еще и заслуга инженеров realme, которые применили в гаджете специальную систему теплоотведения от чипсета.
Все это отличная заявка на успех в играх, и в них realme GT Neo2 действительно хорош. "Танки", PUBG или сложный в плане графики Genshin Impact — любой тайтл запускается на этом смартфоне на околомаксимальных настройках с высоким фреймрейтом. Более того, трубка позволяет реализовать в поддерживаемых играх и режим до 120 fps, в тех же WoT он работает и дает ощутимое преимущество над другими игроками на "поле битвы". Наконец, телефон поддерживает в играх технологию объемного звучания Dolby Atmos.
1 из 3
GT Neo2 практически не греется и не троттлит
2 из 3
В realme GT Neo2 можно добавить ОЗУ
3 из 3
realme добавляет новые функции в свои смартфоны
1 из 3
GT Neo2 практически не греется и не троттлит
2 из 3
В realme GT Neo2 можно добавить ОЗУ
3 из 3
realme добавляет новые функции в свои смартфоны
На российском рынке доступны две версии realme GT Neo2: в рознице предлагается 8/128 ГБ, а в официальном магазине realme на Aliexpress
— 12/256 ГБ. Оперативную память можно расширить с помощью фирменного решения — система позволяет нарастить дополнительно до 7 ГБ ОЗУ, резервируя ее в постоянной памяти.
Набор коммуникаций в смартфоне по-современному широкий — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 с самыми крутыми аудокодеками, россыпь навигационных стандартов и, конечно, NFC для бесконтактных платежей. А еще смартфон очень неплохо проигрывает звук с помощью стереопары - убедительно и громко.
Смартфон работает с оболочкой Realme UI 2.0 на базе Android 11. Это максимально оптимизированная надстройка, которая по праву входит в число лучших на рынке. В ней есть множество интересных фишек, делающих пользовательский опыт приятнее. Например, функция боковой панели. В нее можно добавить действия и приложения, которые отображаются по краю экрана. Вместе с жестовым управлением панель ускоряет выполнение тех или иных операций. Производитель анонсировал обновление GT Neo2 до realme ui 3.0 на основе Android 12.
Камера
Хоть производитель и не позиционирует GT Neo2 в качестве камерофона, он дал смартфону универсальный набор камер. Здесь три сенсора: основной на 64 Мп (Sony IMX682 со светосильным объективом f/1.8), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и макро 2 Мп. Само приложение камеры имеет весь необходимый инструментарий, но при этом организация настроек интуитивна и не требует кропотливого освоения.
Главный датчик по умолчанию снимает в 16 Мп — на снимках достаточно деталей, даже на пасмурную погоду снимки получаются с достаточно широким динамическим диапазоном. Цвета близки к естественным, шум на фото отсутствует. Цветопередача в автоматическом режиме тяготеет к холодным тонам, но если это не нравится, то можно включить HDR, который добавляет красок в снимки. 64-мегапиксельный режим дает значительный прирост в детализации фото, фрагменты которых можно увеличить без потери в качестве.
8-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной линзой настроена таким образом, чтобы цветопередача снимков была схожа с основным сенсором. Качество фотографий хорошее, детализация умеренная, коррекция эффекта "рыбьего глаза" присутствует.
2 из 8
Сверхширокоугольный сенсор
3 из 8
realme GT Neo2 отлично фотографирует и пасмурным днем
4 из 8
Большой размер сенсора пригодится фотоэнтузиасту
5 из 8
Ночной режим realme GT Neo2
6 из 8
"Ширик" остается рабочим и в темноте
7 из 8
GT Neo2 отличается хорошей цветопередачей
2 из 8
Сверхширокоугольный сенсор
3 из 8
realme GT Neo2 отлично фотографирует и пасмурным днем
4 из 8
Большой размер сенсора пригодится фотоэнтузиасту
5 из 8
Ночной режим realme GT Neo2
6 из 8
"Ширик" остается рабочим и в темноте
7 из 8
GT Neo2 отличается хорошей цветопередачей
В ночном режиме снимки на оба сенсора получаются хорошими, но, конечно, чувствуется превосходство главного сенсора — размер матрицы и светосильная оптика дают о себе знать. У GT Neo2 есть и расширенный ночной режим Pro, позволяющий настраивать ISO, баланс белого и выдержку.
Смартфон умеет писать видео в качестве до 4K при 60 кадрах в секунду — в этом режиме даже доступна программная стабилизация. Для разрешения 1080 есть специальный режим Ultra Steady, когда смартфон выдает максимально плавную картинку, гася любые колебания. В целом же realme GT Neo2 снимает неплохие ролики с яркими цветами, хорошим контрастом и резкой картинкой.
Безопасность и автономность
Подэкранный сканер отпечатков пальцев, который использован в realme GT Neo2, без скидок, флагманского уровня — увеличенная площадь, высокая скорость срабатывания, практически полное отсутствие ошибок. Что еще нужно от дактилоскопии в смартфоне? Наверное, было бы неплохо, если сканер был бы размещен чуть выше.
Разблокировка по лицу работает с помощью фронтальной 16-мегапиксельной камеры — быстро и безошибочно. Смартфон при выходе из "спячки" приятно вибрирует в руке, в realme GT Neo2 использован вибромоторчик с тем самым "звенящим" эффектом, за который ценят флагманские гаджеты.
Realme GT Neo2 оснащается батарейкой на 5000 мАч — казалось бы, стандартная емкость для 2021 года, а значит и автономность будет таковой. Но здесь снова на первый план выходит знаменитая оптимизация realme: смартфон на мощной платформе способен выдавать больше семи часов свечения дисплея с мобильной сетью! В повседневной жизни GT Neo2 уверенно живет день при серьезной нагрузке, а если хотя бы иногда выпускать гаджет из рук, то и все полтора.
В коробке со смартфоном лежит хорошо известная по другим моделям realme зарядка мощностью 65 Вт. И если пользоваться ей (а после этого блока питания на медленные зарядки возвращаться не хочется), то realme GT Neo2 от 0 до 100 процентов можно зарядить чуть дольше, чем за 30 минут. В процессе зарядки гаджет становится едва теплым — хорошая заявка на долгую жизнь аккумулятора.
Итого
Совокупность характеристик и их реализация выводят realme GT Neo2 в верхний средний сегмент, где уже мало дать рынку быстрый процессор или экран с высокой герцовкой. Пользователь хочет отточенности оболочки, стабильной работы, если хотите — "юзер френдли" устройство.
Компании удалось сделать именно такой смартфон, который еще и привлекает соотношением цены и качества. При рекомендованной розничной стоимости 36 990 рублей у realme GT Neo2 фактически нет полноценных конкурентов.