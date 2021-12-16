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Наука
https://ria.ru/20211216/realme-1763889238.html
Обзор смартфона realme GT Neo2: пробуждение Нео
Обзор смартфона realme GT Neo2: пробуждение Нео - РИА Новости, 16.12.2021
Обзор смартфона realme GT Neo2: пробуждение Нео
Компания realme активно развивает линейку своих смартфонов GT, предлагая флагманское качество по умеренной цене. Именно по этим лекалам сделан новый realme GT... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:34
2021-12-16T11:42
наука
технологии
google android
realme
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания realme активно развивает линейку своих смартфонов GT, предлагая флагманское качество по умеренной цене. Именно по этим лекалам сделан новый realme GT Neo2. — с ним и познакомимся в обзоре РИА Новости.ДизайнВ realme нашли свой дизайн-код для смартфонов, оттачивая его от модели к модели. Вот и GT Neo2 получился этаким усредненным аппаратом, который понравится любому и ни у кого не вызовет отторжения. На рынке он доступен в трех цветах: черный, синий и зеленый. Именно последний оказался у нас в руках — задняя панель выполнена из матового зеленого полимера с черной глянцевой полосой. Выглядит эффектно, сразу вспоминается флагманская модель GT, где такое оформление явно отсылает к автоспорту, намекая на мощность и скорость. Многие оценят и то, что материалы корпуса не собирают отпечатки и грязь. В целом же realme GT Neo2 выглядит как смартфон для комфортного использования на каждый день. Он тонкий, но удобно лежит в руке. При массе 199 граммов гаджетом будет приятно пользоваться всем.Рамки дисплея тут по нынешней моде крайне тонкие. Сам экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5, для которого производитель предусмотрел защитную пленку — мелочь, а приятно. Наконец, миниатюрное отверстие фронталки врезано в верхний левый угол, что гораздо приятнее смотрится, чем глазок по центру.ДисплейВ realme GT Neo2 использован 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей (Samsung E4) — такая диагональ стала негласным стандартом в индустрии, позволяя сохранить баланс между размерами и удобством использования. Матрица разрешением 1080x2400 пикселей очень яркая — 1300 нит в пике, а, значит, и под прямыми солнечными лучами информация на ней останется читаемой.Отдельно упомянем частоту обновления экрана, которая составляет 120 Гц. Смартфон честно выдает эту герцовку в большинстве совместимого софта — даже YouTube без настройки на GT Neo2 работает в 120 Гц! Есть тут и поддержка контента в модном стандарте HDR10+, которого становится все больше на стриминговых сервисах.И да, в realme не поскупились, дав GT Neo2 качественную матрицу с минимальным уровнем ШИМа. Но если и этого мало, то в настройках буквально в одно касание включается DC Dimming, который подавляет мерцание "на корню".Производительность, коммуникации и программное обеспечениеВ 2021 году компания realme выпустила смартфоны буквально на всех актуальных платформах от MTK и Qualcomm. Именно с процессором от последнего чипмейкера работает realme GT Neo2 — его "сердцем" стал Snapdragon 870, модернизированный 865-й, на котором строились бескомпромиссные Android-флагманы прошлого поколения. Выбор этой платформы обуславливает очень высокую производительность смартфона. В популярном бенчмарке AnTuTu GT Neo2 набрал более 700 тысяч баллов — больше в мире Android только у топового Snapdragon 888. К этому прибавляем и практически полное отсутствие троттлинга и нагрев не выше 42 градусов, что выделяет смартфон на фоне конкурентов. Тут, правда, еще и заслуга инженеров realme, которые применили в гаджете специальную систему теплоотведения от чипсета. Все это отличная заявка на успех в играх, и в них realme GT Neo2 действительно хорош. "Танки", PUBG или сложный в плане графики Genshin Impact — любой тайтл запускается на этом смартфоне на околомаксимальных настройках с высоким фреймрейтом. Более того, трубка позволяет реализовать в поддерживаемых играх и режим до 120 fps, в тех же WoT он работает и дает ощутимое преимущество над другими игроками на "поле битвы". Наконец, телефон поддерживает в играх технологию объемного звучания Dolby Atmos.На российском рынке доступны две версии realme GT Neo2: в рознице предлагается 8/128 ГБ, а в официальном магазине realme на Aliexpress — 12/256 ГБ. Оперативную память можно расширить с помощью фирменного решения — система позволяет нарастить дополнительно до 7 ГБ ОЗУ, резервируя ее в постоянной памяти.Набор коммуникаций в смартфоне по-современному широкий — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 с самыми крутыми аудокодеками, россыпь навигационных стандартов и, конечно, NFC для бесконтактных платежей. А еще смартфон очень неплохо проигрывает звук с помощью стереопары - убедительно и громко.Смартфон работает с оболочкой Realme UI 2.0 на базе Android 11. Это максимально оптимизированная надстройка, которая по праву входит в число лучших на рынке. В ней есть множество интересных фишек, делающих пользовательский опыт приятнее. Например, функция боковой панели. В нее можно добавить действия и приложения, которые отображаются по краю экрана. Вместе с жестовым управлением панель ускоряет выполнение тех или иных операций. Производитель анонсировал обновление GT Neo2 до realme ui 3.0 на основе Android 12.КамераХоть производитель и не позиционирует GT Neo2 в качестве камерофона, он дал смартфону универсальный набор камер. Здесь три сенсора: основной на 64 Мп (Sony IMX682 со светосильным объективом f/1.8), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и макро 2 Мп. Само приложение камеры имеет весь необходимый инструментарий, но при этом организация настроек интуитивна и не требует кропотливого освоения.Главный датчик по умолчанию снимает в 16 Мп — на снимках достаточно деталей, даже на пасмурную погоду снимки получаются с достаточно широким динамическим диапазоном. Цвета близки к естественным, шум на фото отсутствует. Цветопередача в автоматическом режиме тяготеет к холодным тонам, но если это не нравится, то можно включить HDR, который добавляет красок в снимки. 64-мегапиксельный режим дает значительный прирост в детализации фото, фрагменты которых можно увеличить без потери в качестве.8-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной линзой настроена таким образом, чтобы цветопередача снимков была схожа с основным сенсором. Качество фотографий хорошее, детализация умеренная, коррекция эффекта "рыбьего глаза" присутствует.В ночном режиме снимки на оба сенсора получаются хорошими, но, конечно, чувствуется превосходство главного сенсора — размер матрицы и светосильная оптика дают о себе знать. У GT Neo2 есть и расширенный ночной режим Pro, позволяющий настраивать ISO, баланс белого и выдержку.Смартфон умеет писать видео в качестве до 4K при 60 кадрах в секунду — в этом режиме даже доступна программная стабилизация. Для разрешения 1080 есть специальный режим Ultra Steady, когда смартфон выдает максимально плавную картинку, гася любые колебания. В целом же realme GT Neo2 снимает неплохие ролики с яркими цветами, хорошим контрастом и резкой картинкой.Безопасность и автономностьПодэкранный сканер отпечатков пальцев, который использован в realme GT Neo2, без скидок, флагманского уровня — увеличенная площадь, высокая скорость срабатывания, практически полное отсутствие ошибок. Что еще нужно от дактилоскопии в смартфоне? Наверное, было бы неплохо, если сканер был бы размещен чуть выше.Разблокировка по лицу работает с помощью фронтальной 16-мегапиксельной камеры — быстро и безошибочно. Смартфон при выходе из "спячки" приятно вибрирует в руке, в realme GT Neo2 использован вибромоторчик с тем самым "звенящим" эффектом, за который ценят флагманские гаджеты.Realme GT Neo2 оснащается батарейкой на 5000 мАч — казалось бы, стандартная емкость для 2021 года, а значит и автономность будет таковой. Но здесь снова на первый план выходит знаменитая оптимизация realme: смартфон на мощной платформе способен выдавать больше семи часов свечения дисплея с мобильной сетью! В повседневной жизни GT Neo2 уверенно живет день при серьезной нагрузке, а если хотя бы иногда выпускать гаджет из рук, то и все полтора.В коробке со смартфоном лежит хорошо известная по другим моделям realme зарядка мощностью 65 Вт. И если пользоваться ей (а после этого блока питания на медленные зарядки возвращаться не хочется), то realme GT Neo2 от 0 до 100 процентов можно зарядить чуть дольше, чем за 30 минут. В процессе зарядки гаджет становится едва теплым — хорошая заявка на долгую жизнь аккумулятора.ИтогоСовокупность характеристик и их реализация выводят realme GT Neo2 в верхний средний сегмент, где уже мало дать рынку быстрый процессор или экран с высокой герцовкой. Пользователь хочет отточенности оболочки, стабильной работы, если хотите — "юзер френдли" устройство.Компании удалось сделать именно такой смартфон, который еще и привлекает соотношением цены и качества. При рекомендованной розничной стоимости 36 990 рублей у realme GT Neo2 фактически нет полноценных конкурентов.
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технологии, google android, realme
11:34 16.12.2021 (обновлено: 11:42 16.12.2021)
 

Обзор смартфона realme GT Neo2: пробуждение Нео

© РИА Новости / Кирилл Каримовrealme GT Neo2
realme GT Neo2 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания realme активно развивает линейку своих смартфонов GT, предлагая флагманское качество по умеренной цене. Именно по этим лекалам сделан новый realme GT Neo2. — с ним и познакомимся в обзоре РИА Новости.
© Инфографикаrealme GT Neo2
realme GT Neo2
© Инфографика
realme GT Neo2

Дизайн

В realme нашли свой дизайн-код для смартфонов, оттачивая его от модели к модели. Вот и GT Neo2 получился этаким усредненным аппаратом, который понравится любому и ни у кого не вызовет отторжения. На рынке он доступен в трех цветах: черный, синий и зеленый. Именно последний оказался у нас в руках — задняя панель выполнена из матового зеленого полимера с черной глянцевой полосой. Выглядит эффектно, сразу вспоминается флагманская модель GT, где такое оформление явно отсылает к автоспорту, намекая на мощность и скорость. Многие оценят и то, что материалы корпуса не собирают отпечатки и грязь.
В целом же realme GT Neo2 выглядит как смартфон для комфортного использования на каждый день. Он тонкий, но удобно лежит в руке. При массе 199 граммов гаджетом будет приятно пользоваться всем.
© РИА Новости / Кирилл Каримовrealme GT Neo2 в зеленом цвете
realme GT Neo2 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
realme GT Neo2 в зеленом цвете
Рамки дисплея тут по нынешней моде крайне тонкие. Сам экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5, для которого производитель предусмотрел защитную пленку — мелочь, а приятно. Наконец, миниатюрное отверстие фронталки врезано в верхний левый угол, что гораздо приятнее смотрится, чем глазок по центру.

Дисплей

В realme GT Neo2 использован 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей (Samsung E4) — такая диагональ стала негласным стандартом в индустрии, позволяя сохранить баланс между размерами и удобством использования. Матрица разрешением 1080x2400 пикселей очень яркая — 1300 нит в пике, а, значит, и под прямыми солнечными лучами информация на ней останется читаемой.
© РИА Новости / Кирилл КаримовСмартфону досталась высококачественная AMOLED-матрица со 120 Гц
realme GT Neo2 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Смартфону досталась высококачественная AMOLED-матрица со 120 Гц
Отдельно упомянем частоту обновления экрана, которая составляет 120 Гц. Смартфон честно выдает эту герцовку в большинстве совместимого софта — даже YouTube без настройки на GT Neo2 работает в 120 Гц! Есть тут и поддержка контента в модном стандарте HDR10+, которого становится все больше на стриминговых сервисах.
И да, в realme не поскупились, дав GT Neo2 качественную матрицу с минимальным уровнем ШИМа. Но если и этого мало, то в настройках буквально в одно касание включается DC Dimming, который подавляет мерцание "на корню".

Производительность, коммуникации и программное обеспечение

В 2021 году компания realme выпустила смартфоны буквально на всех актуальных платформах от MTK и Qualcomm. Именно с процессором от последнего чипмейкера работает realme GT Neo2 — его "сердцем" стал Snapdragon 870, модернизированный 865-й, на котором строились бескомпромиссные Android-флагманы прошлого поколения. Выбор этой платформы обуславливает очень высокую производительность смартфона.
В популярном бенчмарке AnTuTu GT Neo2 набрал более 700 тысяч баллов — больше в мире Android только у топового Snapdragon 888. К этому прибавляем и практически полное отсутствие троттлинга и нагрев не выше 42 градусов, что выделяет смартфон на фоне конкурентов. Тут, правда, еще и заслуга инженеров realme, которые применили в гаджете специальную систему теплоотведения от чипсета.
Все это отличная заявка на успех в играх, и в них realme GT Neo2 действительно хорош. "Танки", PUBG или сложный в плане графики Genshin Impact — любой тайтл запускается на этом смартфоне на околомаксимальных настройках с высоким фреймрейтом. Более того, трубка позволяет реализовать в поддерживаемых играх и режим до 120 fps, в тех же WoT он работает и дает ощутимое преимущество над другими игроками на "поле битвы". Наконец, телефон поддерживает в играх технологию объемного звучания Dolby Atmos.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

GT Neo2 практически не греется и не троттлит

realme GT Neo2
1 из 3

GT Neo2 практически не греется и не троттлит

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

В realme GT Neo2 можно добавить ОЗУ

realme GT Neo2
2 из 3

В realme GT Neo2 можно добавить ОЗУ

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

realme добавляет новые функции в свои смартфоны

realme GT Neo2
3 из 3

realme добавляет новые функции в свои смартфоны

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 3

GT Neo2 практически не греется и не троттлит

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 3

В realme GT Neo2 можно добавить ОЗУ

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 3

realme добавляет новые функции в свои смартфоны

© РИА Новости / Кирилл Каримов
На российском рынке доступны две версии realme GT Neo2: в рознице предлагается 8/128 ГБ, а в официальном магазине realme на Aliexpress — 12/256 ГБ. Оперативную память можно расширить с помощью фирменного решения — система позволяет нарастить дополнительно до 7 ГБ ОЗУ, резервируя ее в постоянной памяти.
Набор коммуникаций в смартфоне по-современному широкий — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 с самыми крутыми аудокодеками, россыпь навигационных стандартов и, конечно, NFC для бесконтактных платежей. А еще смартфон очень неплохо проигрывает звук с помощью стереопары - убедительно и громко.
Смартфон работает с оболочкой Realme UI 2.0 на базе Android 11. Это максимально оптимизированная надстройка, которая по праву входит в число лучших на рынке. В ней есть множество интересных фишек, делающих пользовательский опыт приятнее. Например, функция боковой панели. В нее можно добавить действия и приложения, которые отображаются по краю экрана. Вместе с жестовым управлением панель ускоряет выполнение тех или иных операций. Производитель анонсировал обновление GT Neo2 до realme ui 3.0 на основе Android 12.

Камера

Хоть производитель и не позиционирует GT Neo2 в качестве камерофона, он дал смартфону универсальный набор камер. Здесь три сенсора: основной на 64 Мп (Sony IMX682 со светосильным объективом f/1.8), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и макро 2 Мп. Само приложение камеры имеет весь необходимый инструментарий, но при этом организация настроек интуитивна и не требует кропотливого освоения.
© РИА Новости / Кирилл КаримовТрехсенсорный камерный модуль realme GT Neo2
realme GT Neo2 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Трехсенсорный камерный модуль realme GT Neo2
Главный датчик по умолчанию снимает в 16 Мп — на снимках достаточно деталей, даже на пасмурную погоду снимки получаются с достаточно широким динамическим диапазоном. Цвета близки к естественным, шум на фото отсутствует. Цветопередача в автоматическом режиме тяготеет к холодным тонам, но если это не нравится, то можно включить HDR, который добавляет красок в снимки. 64-мегапиксельный режим дает значительный прирост в детализации фото, фрагменты которых можно увеличить без потери в качестве.
8-мегапиксельная камера со сверхширокоугольной линзой настроена таким образом, чтобы цветопередача снимков была схожа с основным сенсором. Качество фотографий хорошее, детализация умеренная, коррекция эффекта "рыбьего глаза" присутствует.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Основной сенсор

realme GT Neo2
1 из 8

Основной сенсор

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Сверхширокоугольный сенсор

realme GT Neo2
2 из 8

Сверхширокоугольный сенсор

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

realme GT Neo2 отлично фотографирует и пасмурным днем

realme GT Neo2
3 из 8

realme GT Neo2 отлично фотографирует и пасмурным днем

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Большой размер сенсора пригодится фотоэнтузиасту

realme GT Neo2
4 из 8

Большой размер сенсора пригодится фотоэнтузиасту

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Ночной режим realme GT Neo2

realme GT Neo2
5 из 8

Ночной режим realme GT Neo2

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

"Ширик" остается рабочим и в темноте

realme GT Neo2
6 из 8

"Ширик" остается рабочим и в темноте

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

GT Neo2 отличается хорошей цветопередачей

realme GT Neo2
7 из 8

GT Neo2 отличается хорошей цветопередачей

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

И балансом белого

realme GT Neo2
8 из 8

И балансом белого

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 8

Основной сенсор

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 8

Сверхширокоугольный сенсор

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 8

realme GT Neo2 отлично фотографирует и пасмурным днем

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 8

Большой размер сенсора пригодится фотоэнтузиасту

© РИА Новости / Кирилл Каримов
5 из 8

Ночной режим realme GT Neo2

© РИА Новости / Кирилл Каримов
6 из 8

"Ширик" остается рабочим и в темноте

© РИА Новости / Кирилл Каримов
7 из 8

GT Neo2 отличается хорошей цветопередачей

© РИА Новости / Кирилл Каримов
8 из 8

И балансом белого

© РИА Новости / Кирилл Каримов
В ночном режиме снимки на оба сенсора получаются хорошими, но, конечно, чувствуется превосходство главного сенсора — размер матрицы и светосильная оптика дают о себе знать. У GT Neo2 есть и расширенный ночной режим Pro, позволяющий настраивать ISO, баланс белого и выдержку.
Смартфон умеет писать видео в качестве до 4K при 60 кадрах в секунду — в этом режиме даже доступна программная стабилизация. Для разрешения 1080 есть специальный режим Ultra Steady, когда смартфон выдает максимально плавную картинку, гася любые колебания. В целом же realme GT Neo2 снимает неплохие ролики с яркими цветами, хорошим контрастом и резкой картинкой.

Безопасность и автономность

Подэкранный сканер отпечатков пальцев, который использован в realme GT Neo2, без скидок, флагманского уровня — увеличенная площадь, высокая скорость срабатывания, практически полное отсутствие ошибок. Что еще нужно от дактилоскопии в смартфоне? Наверное, было бы неплохо, если сканер был бы размещен чуть выше.
Разблокировка по лицу работает с помощью фронтальной 16-мегапиксельной камеры — быстро и безошибочно. Смартфон при выходе из "спячки" приятно вибрирует в руке, в realme GT Neo2 использован вибромоторчик с тем самым "звенящим" эффектом, за который ценят флагманские гаджеты.
Realme GT Neo2 оснащается батарейкой на 5000 мАч — казалось бы, стандартная емкость для 2021 года, а значит и автономность будет таковой. Но здесь снова на первый план выходит знаменитая оптимизация realme: смартфон на мощной платформе способен выдавать больше семи часов свечения дисплея с мобильной сетью! В повседневной жизни GT Neo2 уверенно живет день при серьезной нагрузке, а если хотя бы иногда выпускать гаджет из рук, то и все полтора.
© РИА Новости / Кирилл Каримовrealme GT Neo2 работает долго на одном заряде
realme GT Neo2 - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
realme GT Neo2 работает долго на одном заряде
В коробке со смартфоном лежит хорошо известная по другим моделям realme зарядка мощностью 65 Вт. И если пользоваться ей (а после этого блока питания на медленные зарядки возвращаться не хочется), то realme GT Neo2 от 0 до 100 процентов можно зарядить чуть дольше, чем за 30 минут. В процессе зарядки гаджет становится едва теплым — хорошая заявка на долгую жизнь аккумулятора.

Итого

Совокупность характеристик и их реализация выводят realme GT Neo2 в верхний средний сегмент, где уже мало дать рынку быстрый процессор или экран с высокой герцовкой. Пользователь хочет отточенности оболочки, стабильной работы, если хотите — "юзер френдли" устройство.
Компании удалось сделать именно такой смартфон, который еще и привлекает соотношением цены и качества. При рекомендованной розничной стоимости 36 990 рублей у realme GT Neo2 фактически нет полноценных конкурентов.
realme GT Master Edition - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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Обзор realme GT Master Edition: смартфон для мастера
 
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