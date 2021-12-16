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Липецкая область
https://ria.ru/20211216/reabilitatsiya-1763996197.html
В Ельце открылся центр реабилитации инвалидов
В Ельце открылся центр реабилитации инвалидов - РИА Новости, 16.12.2021
В Ельце открылся центр реабилитации инвалидов
Отделение комплексной реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья открылось в Ельце Липецкой области, ежедневно медучреждение сможет... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:56
2021-12-16T10:56
липецкая область
общество
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Отделение комплексной реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья открылось в Ельце Липецкой области, ежедневно медучреждение сможет принимать до двадцати человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, прием будут вести психолог, логопед-дефектолог, специалист по реабилитации инвалидов, инструктор-методист по адаптивной физической культуре, специалист по социальной работе.Артамонов отметил, что все специалисты отделения имеют высшее образование, а некоторые прошли дополнительное обучение в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта."Государственная помощь, различные меры поддержки являются приоритетными задачами социальной политики для региональных властей. Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими реабилитационными мероприятиями – медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе", - сказал Артамонов.
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общество, елец, игорь артамонов
10:56 16.12.2021
 

В Ельце открылся центр реабилитации инвалидов

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 дек – РИА Новости. Отделение комплексной реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями здоровья открылось в Ельце Липецкой области, ежедневно медучреждение сможет принимать до двадцати человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, прием будут вести психолог, логопед-дефектолог, специалист по реабилитации инвалидов, инструктор-методист по адаптивной физической культуре, специалист по социальной работе.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Артамонов отметил, что все специалисты отделения имеют высшее образование, а некоторые прошли дополнительное обучение в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта.
"Государственная помощь, различные меры поддержки являются приоритетными задачами социальной политики для региональных властей. Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими реабилитационными мероприятиями – медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьОбществоЕлецИгорь Артамонов
 
 
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