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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211216/rayon-1763989124.html
Сургутский район попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок
Сургутский район попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 16.12.2021
Сургутский район попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа попал в лидеры "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021", сообщает пресс-служба райадминистрации. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:23
2021-12-16T10:23
ханты-мансийский автономный округ
экономика
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа попал в лидеры "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021", сообщает пресс-служба райадминистрации.В классе муниципальных государственных закупщиков Сургутский район набрал 5205 баллов и получил сертификат о высокой прозрачности."Национальный рейтинг прозрачности – самая высокая награда, которая присуждается в Российской Федерации по рейтингу прозрачности закупок. Это абсолютная степень доверия, которую оказывает уполномоченный орган, который организует торги, к тем, кто их проводит", - сказал журналистам глава района Андрей Трубецкой.По его словам, начиная с 2016 года, количество неконкурентных закупок в Сургутском районе сокращено более чем в два с половиной раза, что помогло сэкономить бюджет муниципалитета и принесло дополнительные источники финансирования программ, которые связаны с развитием благоустройства.Как добавили в администрации района, в 2020 году экономия в результате осуществления закупок составила 378 миллионов рублей, работа по сокращению объема неконкурентных закупок принесла дополнительную экономию в 20,61 миллиона рублей. Общий объем закупок в 2020 году вырос и составил 6 миллиардов рублей, при этом объем закупок у единственного поставщика ниже уровня 2019 года на 0,5%.Сургутский район – единственный муниципальный район, представленный в исследовании, принимает участие в рейтинге уже четыре года и проделал путь от "Базового" до "Высокого" уровня прозрачности.
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экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия
10:23 16.12.2021
 
Сургутский район попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок

Сургутский район Югры получил награду Национального рейтинга прозрачности закупок

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа попал в лидеры "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021", сообщает пресс-служба райадминистрации.
В классе муниципальных государственных закупщиков Сургутский район набрал 5205 баллов и получил сертификат о высокой прозрачности.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 18:16Ханты-Мансийский Автономный Округ
Главе Сургутского района Югры вручили диплом за стратегию соцэкономразвития
"Национальный рейтинг прозрачности – самая высокая награда, которая присуждается в Российской Федерации по рейтингу прозрачности закупок. Это абсолютная степень доверия, которую оказывает уполномоченный орган, который организует торги, к тем, кто их проводит", - сказал журналистам глава района Андрей Трубецкой.
По его словам, начиная с 2016 года, количество неконкурентных закупок в Сургутском районе сокращено более чем в два с половиной раза, что помогло сэкономить бюджет муниципалитета и принесло дополнительные источники финансирования программ, которые связаны с развитием благоустройства.
Как добавили в администрации района, в 2020 году экономия в результате осуществления закупок составила 378 миллионов рублей, работа по сокращению объема неконкурентных закупок принесла дополнительную экономию в 20,61 миллиона рублей. Общий объем закупок в 2020 году вырос и составил 6 миллиардов рублей, при этом объем закупок у единственного поставщика ниже уровня 2019 года на 0,5%.
Сургутский район – единственный муниципальный район, представленный в исследовании, принимает участие в рейтинге уже четыре года и проделал путь от "Базового" до "Высокого" уровня прозрачности.
Аэропорт Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 19:59Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре введут инвестиционный стандарт
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЭкономикаСургутский районХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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