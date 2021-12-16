https://ria.ru/20211216/rayon-1763989124.html

Сургутский район попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок

Сургутский район попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 16.12.2021

Сургутский район попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа попал в лидеры "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021", сообщает пресс-служба райадминистрации. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:23

2021-12-16T10:23

2021-12-16T10:23

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа попал в лидеры "Национального рейтинга прозрачности закупок 2021", сообщает пресс-служба райадминистрации.В классе муниципальных государственных закупщиков Сургутский район набрал 5205 баллов и получил сертификат о высокой прозрачности."Национальный рейтинг прозрачности – самая высокая награда, которая присуждается в Российской Федерации по рейтингу прозрачности закупок. Это абсолютная степень доверия, которую оказывает уполномоченный орган, который организует торги, к тем, кто их проводит", - сказал журналистам глава района Андрей Трубецкой.По его словам, начиная с 2016 года, количество неконкурентных закупок в Сургутском районе сокращено более чем в два с половиной раза, что помогло сэкономить бюджет муниципалитета и принесло дополнительные источники финансирования программ, которые связаны с развитием благоустройства.Как добавили в администрации района, в 2020 году экономия в результате осуществления закупок составила 378 миллионов рублей, работа по сокращению объема неконкурентных закупок принесла дополнительную экономию в 20,61 миллиона рублей. Общий объем закупок в 2020 году вырос и составил 6 миллиардов рублей, при этом объем закупок у единственного поставщика ниже уровня 2019 года на 0,5%.Сургутский район – единственный муниципальный район, представленный в исследовании, принимает участие в рейтинге уже четыре года и проделал путь от "Базового" до "Высокого" уровня прозрачности.

https://ria.ru/20211214/diplom-1763719552.html

https://ria.ru/20211210/standart-1763208130.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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экономика, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, россия