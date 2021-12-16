https://ria.ru/20211216/rabochiy-1764076677.html
В Москве на строительной площадке погиб рабочий
В Москве на строительной площадке погиб рабочий - РИА Новости, 16.12.2021
В Москве на строительной площадке погиб рабочий
Рабочий погиб при падении неизвестного предмета на строительной площадке на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:23
2021-12-16T16:23
2021-12-16T16:23
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рабочий погиб при падении неизвестного предмета на строительной площадке на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При строительстве дома на 2-м Нагатинском проезде произошло падение неизвестного предмета на рабочего", - сказал собеседник агентства.По его словам, мужчина не выжил.Обстоятельства ЧП и личность погибшего выясняются.
https://ria.ru/20211203/peterburg-1762086667.html
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происшествия, москва
В Москве на строительной площадке погиб рабочий
В Москве на строительной площадке при падении неизвестного предмета погиб рабочий