https://ria.ru/20211216/rabochiy-1764076677.html

В Москве на строительной площадке погиб рабочий

В Москве на строительной площадке погиб рабочий - РИА Новости, 16.12.2021

В Москве на строительной площадке погиб рабочий

Рабочий погиб при падении неизвестного предмета на строительной площадке на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:23

2021-12-16T16:23

2021-12-16T16:23

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рабочий погиб при падении неизвестного предмета на строительной площадке на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При строительстве дома на 2-м Нагатинском проезде произошло падение неизвестного предмета на рабочего", - сказал собеседник агентства.По его словам, мужчина не выжил.Обстоятельства ЧП и личность погибшего выясняются.

https://ria.ru/20211203/peterburg-1762086667.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва