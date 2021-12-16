https://ria.ru/20211216/qr-kody-1764124466.html

В Татарстане восстанавливается пассажиропоток после введения QR-кодов

В Татарстане восстанавливается пассажиропоток после введения QR-кодов - РИА Новости, 16.12.2021

В Татарстане восстанавливается пассажиропоток после введения QR-кодов

Снижение пассажиропотока от введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана составляет в настоящее время менее 7%, пассажиропоток восстанавливается... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T20:05

2021-12-16T20:05

2021-12-16T20:05

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

коронавирусы

фарит ханифов

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

qr-код

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КАЗАНЬ, 16 дек – РИА Новости. Снижение пассажиропотока от введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана составляет в настоящее время менее 7%, пассажиропоток восстанавливается буквально каждый день, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.В Татарстане с 22 ноября начал действовать запрет на проезд без QR-кодов о вакцинации против COVID-19 для пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."Большое падение было 22 ноября - 25%. И вот мы начали отслеживать каждый день: 25%, 23%, 22% - буквально по одному проценту происходило восстановление пассажиропотока… Эта неделя у нас вообще показательная: если мы в понедельник начинали с минус 13%, то во вторник было уже минус 9,7%, и за вчерашний день - минус 6,6%. То есть до того, чтобы восстановить пассажиропоток, нам осталось 6,6%", - сказал Ханифов журналистам.По информации министра, до введения QR-кодов на транспорте пассажиропоток составлял в среднем 780-790 тысяч человек в сутки. На этой неделе с понедельника по среду было перевезено 689 тысяч, 716 тысяч и 741 тысяча пассажиров соответственно.Ранее и.о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Сидоров отмечал, что определенная положительная динамика пассажиропотока связана как с "привыканием" к проверкам QR-кодов в транспорте, так и с введением ряда послаблений. В частности, после первых дней действия новшества правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление, разрешив выдачу QR-кодов для проезда в общественном транспорте уже после первой прививки, а также упорядочив выдачу кодов военнослужащим, вернувшимся из армии.Минтрансом республики в настоящее время подготовлена методика по возмещению перевозчикам выпадающих доходов и затрат, связанных с введением QR-кодов на транспорте и возложением на перевозчиков новых функций. После проверки достоверности представленных сведений будут определен порядок выплат и произведены сами выплаты.

https://ria.ru/20211215/qr-kod-1763768699.html

https://ria.ru/20211210/tatarstan-1763125256.html

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республика татарстан (татарстан), коронавирусы, фарит ханифов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код